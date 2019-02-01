Gönüllülerde bu hafta

Cemal Süreya’yı anma etkinliği Bostancı Gönüllüleri, Eğitim Komitesi’nin hazırladığı Cemal Süreya’yı anma etkinliği düzenledi. Bostancı Gönüllü Evinde, şair ve yazar Melahat Babalık’ın katıldığı etkinlikte Cemal Süreya şiirleri okundu, hayatı anlatıldı.

Güvenli gıdaya erişim Feneryolu Gönüllüleri, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği sorumlusuTurgay Özçelik’in konuk olduğu ‘Güvenli Gıdaya Erişim,Tohumdan Soframıza’ isimli söyleşi düzenledi. Turgay Özçelik, Tarımsal gıdada tohumun önemini,piyasadaki tohumların çeşitlerinigeleneksel tarım ve konvansiyonel tarım hakkında bilgiler verdi.

Pastacılığın gelişimi

Suadiye Gönüllüleri, Caddebostan Kültür Merkezi’nde Nathalie Stoyanof Suda’nın konuk olduğu ‘Pastacılığın Gelişimi ve Değişen Beslenme Alışkanlıkları’ konulu söyleşi düzenledi. Söyleşide, tarihte pastacılığın ekmeğin çeşitli malzemelerle tatlandırılmasıyla başladığı kabartma tozunun 1840’lı yıllarda, pasta mayasının 1860’lı yıllarda icat edildiği,dünyanın ilk pastacılarının Mısırlılar olduğu gibi bilgiler verildi.

Askeri Müze ziyareti

Göztepe Gönüllüleri Kültür Sanat Komitesi Harbiye Askeri Müzesine gezi düzenledi. Türk ordusunun tarih içindeki gelişim sürecinin etkileyici bir şekilde aktarıldığı müzede askeri araç, gereçler, tablolar, fotoğraflar, canlandırmalar, yakın tarihimizin emanetleri ve değerli belgeler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Gönüllülermüzede Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliğinin konserini de ilgi ile izledi.

Koç Müzesi’ni gezdiler Moda Gönüllüleri, 1994yılında işadamı Rahmi Koç’un desteği ile açılan Türkiye’de sanayi, ulaşım, endüstri ve iletişim tarihine adanmış ilk önemli müze olan Haliç kıyısındaki Rahmi Koç Müzesi’ni ziyaret etti.Gönüllüler burada nostaljik arabaları da gördüler.

Balkon Bahçeciliği Zühtüpaşa Gönüllüleri, Hüseyin Varış’ın konuk olduğu ‘Balkon Bahçeciliği’ konulu seminer düzenledi. Seminerde, güneş alan bir balkonda meyve, sebze hatta ağaç bile yetiştirilebildiği; domates, salatalık, patlıcan, biber, soğan, sarımsak, ıspanak, bezelye, marul, fasulye, pırasa, havuç, turp, tere, maydanoz, semizotu, dereotu, nane, fesleğen, çilek, kavun gibi sebze meyvelerin saksıda yetiştirilebildiği anlatıldı.

AileDizimi çalışması Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Konstellasyon Kolaylaştırıcısı Nermin Uzuntarafından ‘AileDizimi’çalışması yapıldı.Konstellasyon Kolaylaştırıcısı Nermin Uzun, hayatımızda geçmişten gelen travmaların,ters giden şeylerinsebebini bulmak için önce anne babayla çocukluktan bugüneolan ilişkilerden başlayıp, eş çocuk kardeşlerle ilişkilerde olan tıkanıklıkları büyük bir çerçeveyle sunup gerçekleringörülmesinde farkındalık yaratarak bir çözüm yolu sundu. Erenköy Gönüllüleri, Afet Eğitim Parkı’nda Erenköy Gönüllüleri, Kadıköy Belediyesi’nin Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkını ziyaret ederek, simülasyonlu eğitimlere katıldılar. Tesisin kentsel arama kurtarma takımı eğitmeni Binnazlı Saka’nın, doğal afetlerin oluşumları, afet sırasında yapılması gerekenler, afet öncesi ve sonrasında alınabilecek önlemlerle ilgili yaptığı sunumu izleyen gönüllüler, kamu yararının öncelikli tutulduğu projeleri hayata geçiren ve Kadıköy’e kazandıran başta Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Aykurt Nuhoğlu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler. Öğrencilere Afet Bilinci Eğitimi

Zühtüpaşa Gönüllüleri Eğitim komitesi, Arama Kurtarma Araştırma (AKA) derneği sorumlusu FitnatÜnal tarafından Münevver Şefik Fergar, İhsan Sungu, İbrahim Öktem ve Zühtüpaşa İlköğretim okullarında temel afet bilinci eğitimi verilmesini sağladı. Ünal öğrencilere, afet, tusunami, acil durum çantası hazırlanması konularında bilgi verdi. Vedik Astroloji ve 2019

Erenköy Gönüllüleri Kültür ve Sanat komitesi ‘Vedik Astroloji ile 2019 Enerjileri Neler’ konulu bir etkinlik düzenledi. Erenköy Gönüllü evinde yapılan söyleşiye konuşmacı olarak katılan Vedik Astrolog Şebnem Ekşib, “Biz hayatımızda ay ve güneşle birlikte iki önemli ışığın yansımasını hissederiz.2019’la birlikte yeni bir dönem başladı. Batı astrolojisi sizin nereye gittiğinizi anlatır. Doğu astroloji ise bunu nasıl yapmanız gerektiğini, çünkü Hint astrolojisi yaşamımızdaki ışığı bulma anlamına gelir, 2019 yılının ana gezegeni güneş, sağlık ve öz enerjimiz demektir, bu yıl bilinçlenmeyle ilgili farkındalık yılı olacak, yeni düzen içinde su ve beslenmede doğala dönüş çok önemli.” dedi.

Gönüllüller ‘Amanvermez Avni’yi İzledi

Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat Komitesinin her ay düzenlediği tiyatro etkinliğinde bu kez, Şehir tiyatroları Üsküdar Müsahipzade Celal sahnesinde yeni gösterime giren ve Selçuk Yüksel’in yönettiği “Amanvermez Avni” oyunu izlendi. 1908 yılında dönemin en hızlı hafiyesi ve Osmanlı’nın Sherlock Holmes’u olarak anılan, Avni ve arkadaşlarının kendilerine has yöntemleriyle olayları çözmeye çalışmalarının anlatıldığı, sahne, kostüm ve görsel efekt tasarımlarıyla bütünleşen oyunu izleyen katılımcılar, Erenköy Gönüllülerine organizasyon için teşekkür ettiler.