Gönüllülerde bu hafta...

Zühtüpaşa Buket Uzuner’i ağırladı

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Kadıköylü yazar Buket Uzuner’i konuk etti. Zühtüpaşa gönüllülerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Buket Uzuner yazarlığa nasıl başladığını anlattı. Bir kitap için ne kadar zaman harcadığın anlatan Uzuner, iklim değişikliği ve çevre sorunlarını incelediği “Tabiat Dörtlemesi” olarak planladığı kitapları “Su”, “Toprak”, “Ateş” ve “Hava” romanlarından alıntılar yaptı. Uzuner söyleşi sonunda kitaplarını imzaladı.

Dünyada Atatürk ve Devrimleri

Suadiye Gönüllüleri, Caddebostan Kültür Merkezinde araştırmacı yazar Coşkun Faik Kavala’nın konuk olduğu ‘Yükselen Çin ve Mustafa Kemal Atatürk’ isimli söyleşi düzenledi. Çin ders kitaplarında Atatürk’ün anlatıldığını söyleyen Kavala İran Şahı Rıza Pehlevi’nin de Atatürk devrimlerinden etkilendiğini fakat ülkesinde bunu zorla uygulattığı için başarılı olamadığını belirtti.

Öğrenciler afet hazırlık eğitiminde

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesinin etkinliğinde, Nevzat Ayasbeyoğlu Ortaokulu Sivil Savunma Kulübü öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Biriminin hazırlamış olduğu 90 dakikalık eğitim programına katıldılar. Afete Hazırlık Eğitim Birimi, Bölgesel Deprem – Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Astronomi Laboratuarı ve Meteoroloji Laboratuarlarında eğitimler alan öğrenciler, deprem simülatörü deneyimi de yaşamak suretiyle, deprem öncesi ve sonrası nasıl davranmaları gereği ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsünün işlevi ve birimleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldular.

Doğa Bilimleri Merkezi’ne gezi

Göztepe Gönüllüleri, Öğretmen Harun Reşit İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri ile birlikte Saint Joseph Lisesindeki Doğa Bilimleri Merkezini ziyaret etti. Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesinin düzenlediği eğitim gezisinde öğrenciler Türkiye’de yaşamış ve yaşamakta olan kuşlar, balıklar, yırtıcı hayvanlar, kelebek ve böceklerden oluşan birebir doldurulmuş hayvan koleksiyonunu ilgi ile izlediler.

Yalnızlık ve Aşk arasında

Suadiye Gönüllüleri, Felsefe ve Ekonomi Atölye çalışmaları kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü doktora öğrencisi Burak Çakır’ın konuk olduğu, “Yalnızlık ve Aşk Arasında Emmanuel Levinas” isimli bir söyleşi düzenledi. Etkinlikte konuşan Burak Çakır, gündelik yaşamda oldukça sık kullanılan ‘yalnızlık ve aşk’ sözcüklerinin, felsefe alanında nasıl ele alındığını anlattı.

Şimdide Yaşamak

Rasimpaşa Gönüllü Evinde Enerji Terapisti Özlem Hatipoğlu tarafından “Şimdide Yaşamak” isimli seminer verildi. Seminerde, düşüncelerimizde hep geçmiş ve gelecekte yaşadığımız için anı kaçırdığımızı anlatan Özlem Hatipoğlu, anda kalmak için yapılabilecekler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Güzel Konuşma Sanatı

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Tv sunucusu seslendirme sanatçısı Ali Şahin tarafından ‘Güzel Konuşma Sanatı’ konulu bir söyleşi gerçekleşti. Ali Şahin, dilimizde yazılışı ve söylenişi farklı olan kelimeleri, dilimize giren yabancı kelimeleri, konuşurken ses tonumuzu ve vurgularımızı anlattı.

Ozon Terapi

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Nöroloji Uzmanı Dr Batur Bayar’ın konuk olduğu ‘Ozon Terapi’ konulu söyleşi düzenledi. Batur Bayar, Ozon gazının, etkisi ile vücuttaki anti oksidan sistemini aktive etmek, toksik maddelerinin giderilmesin de, ağır metallerin temizlenmesinde, bağışıklık sisteminin uyarılmasında Antitumöral etki ile kanser tedavilerine destek amaçlı, bakteri, virüs, mantar enfeksiyonlarına karşı güçlü dezenfektan etkisi ile geniş bir kullanım alanı olduğunu anlattı.

Şifaya giden yol

Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Sağlıklı Yaşam Koçu Yağız Serdar Kötük ‘Kendini Sev, Şifaya Giden Yolda Kendinle Tanış’ isimli seminer verdi. Her şeyin başının kendini sevmekten geçtiği, kendimizi seversek her türlü zorluğun, hastalığın üstesinden gelineceğini anlatan Yağız Serdar Kötük, kendimizi şifalandırmanın yollarının anlattı.

Doğada düzen ve karmaşa

Fenerbahçe Gönüllüleri Doç. Dr. Haluk Berkmen’in konuk olduğu ‘Doğada Düzen ve Karmaşa’ konulu söyleşi düzenledi. Doğada düzen kadar karmaşanında olduğunu söyleyen Berkmen;’’düzen ve karmaşa birbirlerini üretirler, düzen zamanla karmaşaya, karmaşada zamanla düzene dönüşür. Bu döngü insanlar içinde geçerlidir evrende doğada karmaşadan düzenin oluştuğunu gösterecek, ayrıca insanlardaki yaratıcı gücün iç karmaşadan kaynaklandığı savunulabilir’’dedi.

Alternatif yöntem: Kupa Tedavisi

Fenerbahçe Gönüllü Evinde Dr. Batu Bayar alternatif tedavi yöntemi olarak ‘Kupa Tedavisi’ni anlattı. Kupa Tedavisi’nin tıbbın en eski tedavi yöntemlerinden biri olduğunu söyleyen Bayar, “Kupa tedavisi’nin Mısır ve Çin’de birkaç bin sene öncesinden bugüne kadar uygulandığı bilinmektedir. Kan dolaşımını arttırmak ve kas spazmını ortadan kaldırmak için vücudun belirli noktalarında bölgesel vakum yapılarak uygulanan kolay ve etkili bir yöntem olduğundan faydalıdır” dedi.

“Hayalime Dokun”

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, ‘Dut Ağacı’ romanının yazarı Banu Özkan Tozluyurt’un konuk olduğu ‘Hayalime Dokun’ isimli söyleşi düzenledi. Tozluyurt, kişilerin, hayallerini gerçekleştirmesi için cesaret ve kişisel yetkinliğe sahip olması, ne istediğini bilmesi, zayıf ve kuvvetli yanlarını tanıyabilmesi, istediği geleceğe ulaşabilmesi için kendisini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Gürhan Yaman hayatını kaybetti

Kadıköy Belediyesi Koro Şefi Gürhan Yaman hayata veda etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu’ndan emekli olan ses sanatçısı Gürhan Yaman, Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

“Kolektif Aile Bilinci”

Rasimpaşa Gönüllü Evinde Bütüncül Yaşam Terapisti Gülcan Kadıoğlu Şahan tarafından ‘Kollektif Aile Bilinci’ isimli bir seminer verildi. İnsan hayatında yolunda gitmeyen alanları dengeleme, düzeltme amacıyla verilen ‘Kolektif Aile Bilinci’ seminerinde yaşamımızın herhangi bir alanında oluşan “kriz”lerin nedenlerini anlama süreci anlatıldı.

İstediklerimizi hayatımıza nasıl çekeriz?

Rasimpaşa Gönüllü Evinde Bioenerji uzmanı Gelengül İmamoğlu tarafından “Enerjimizi Yükselterek İstediklerimizi Hayatımıza Nasıl Çekeriz” isimli bir seminer verildi. Gelengül İmamoğlu, “acaba” , “ama”, “olur mu” gibi soruları aklımızdan geçirmeden güçlü bir inanç ve özgüvenle istediğimiz ve istemediğimiz şeyleri yönetmenin çok kolay olduğunu anlattı.

Mevlana Felsefesi ve Ritüelleri

Rasimpaşa Gönüllü Evinde Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayşen Arıç tarafından “Mevlana Felsefesi ve Ritüelleri” isimli bir seminer verildi. Ayşen Arıç, Mevlana’nın 13. yüzyılın en önemli tasavvuf âlimlerinden birisi olduğunu, fikir ve düşüncelerinin tüm dünyada kabul görerek günümüze kadar ulaştığını dile getirdi. Mevlevilik ile ilgili birçok püf noktasının anlatıldığı seminer, tasavvuf musikisi eşliğinde semah gösterimiyle sona erdi.