Gönüllülerde bu hafta...

Yaşanabilir bir gelecek için…

Merdivenköy Gönüllüleri Çevre Komitesi, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Yaşanabilir Bir Gelecek İçin Umut Yeşertiyoruz’ başlıklı seminer düzenledi. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu ve bazı meclis üyelerinin de hazır bulunduğu seminer yoğun bir katılımla Kadıköy Belediyesi Brifing salonunda gerçekleşti. İnsanın bilmediği, sevmediği bir şeyi koruyamayacağını, dolayısıyla doğa bilincini oluşturmak için eğitimin önemli olduğunu belirten Deniz Ataç, “Toprak hiç bitmeyecek zannediliyor ama öyle değil, üst toprağın oluşması binlerce yıl alıyor. Toprak deyince aklımıza tarım ve gıda güvenliği gelir çünkü her şeyden vazgeçebiliriz ama yiyecek ve gıdadan vazgeçemeyiz. Küresel ölçekte baktığımızda toprak atmosferin 2 katı, bitkilerin de 3 katı kadar karbon tutabiliyor. Tarım topraklarının başka amaçlarla kullanılmasına engel olmamız lazım, tarım topraklarının hiçbir şekilde sanayide, konutta, hatta hayvancılıkta kullanılmaması lazım. Konut, sanayi her yerde yapılabilir ama tarım her yerde olmaz, onun için tarım topraklarına gözümüz gibi bakıp üstüne bir şey yaptırmamamız lazım” dedi. Ülkemizin tarım politikalarınında ele alındığı program soruların cevaplanmasıyla sona erdi. ***

Bostancı, Validebağ Huzurevi’nde

Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllüleri, Sosyal Komitesi öncülüğünde mahallelilerle birlikte Validebağ Huzurevi’ni ziyaret etti. Gönüllüler, huzurevinde kalan öğretmenlere kendi yaptıkları yiyeceklerden ikram ettiler. Ziyaretten çok mutlu olan öğretmenler, ziyaretçilerle güzel anılarını paylaşıp Atatürk şiirleri okudular. Gönüllüler, öğretmenlere ve bu ziyarette kendileriyle ilgilenen yetkililere teşekkür ederek huzurevi ziyaretini tamamladılar.

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Stres Yönetimi ve Etkili İletişim

Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllüleri, Sosyal Komitesi öncülüğünde Eğitmen, Danışman Sema Özer Özdemir’in katıldığı “Stres Yönetimi ve Etkili İletişim Teknikleri” konulu seminer düzenledi. Bostancı Gönüllü Evinde düzenlenen seminerde Sema Özdemir, etkili iletişimin nasıl sağlanacağı, stresle nasıl baş edilebileceği konularında bilgi verdi. Gönüllüler, verdiği yararlı bilgiler için Sema Özdemir’e ve tüm misafirlere teşekkür etti.

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Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniğine ziyaret

Bostancı Gönüllüleri, mahalleli ile birlikte 20 kişilik bir grupla Kadıköy Belediyesi Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği’ni ziyaret etti. Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği idare müdürü Zeynep Özen’den polikliniğin birimleri ve hizmetleri hakkında bilgi alan gönüllüler ayrıca kulak, burun, boğaz uzmanı Nilüfer Ünal ve Diş Hekimi Burcu Geniş tarafından muayene olma fırsatı buldular. Ziyaretten çok memnun kalan gönüllüler Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniğinin tüm personeline teşekkür etti.

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EMEİ QUİGONG’LA ŞİFA

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Emei Quigong 14.Kıdemli Soy Öğrenci, Wuji Gong Uygulatıcısı Salih Begeç tarafından 800 yıllık kadim bir şifalandırma sistemi olan Emei Quigong’in tanıtımı yapıldı. İlk bölümde bu sistemi slaytlarla anlatan Salih Begeç, 1227’de Taoist bir keşişin, Çin’in dört Budist dağının en yükseği ve en kutsalı olan Emei Dağı’na kutsal bir yolculuk gerçekleştirdiği, Keşişin, dağın doruğunda meditasyon yapıp oruç tuttuğu, böylece dağın ruhani liderlerinin, keşişi, bilgelik ve aydınlanmaya ulaştırdığı, meditasyonu ve orucu sona erdirdiğinde “Bai Yun” adını alıp ve Emei Qigong da denilen Emei Linji Qigong Okulu’nu kurduğunu belirterek, sunuma bugüne kadar olan süreci anlatarak devam etti. İkinci bölümde uygulamaya geçildi, bütün katılımcıların rahatlıkla yapabildiği hareketlerden oluşan uygulama sonunda, herkesten olumlu geri dönüşler oldu. Uygulamalı sunum katılımcıların Salih Begeç’e teşekkür etmesiyle sona erdi.

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Ameliyatsız medikal estetik işlemleri

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Gönüllü Evinde, Enfeksiyon Hastalıkları ve Medikal Estetik Uzmanı Dr. Şafak Göktaş, “Ameliyatsız Medikal Estetik İşlemleri” konusunda bir sunum yaptı. Yaşlanma, kaza, yanık, hastalık, güneş, şişmanlama, zayıflama gibi çeşitli nedenlerle insanların yüzlerinde ve vücutlarında meydana gelen olumsuz değişimlere botoks, dolgu, PRP, lipoliz ile yağ parçalama, mezoterapi gibi ameliyatsız medikal estetik işlemleriyle nasıl çözüm getirildiğini, slaytlarla bu işlemleri geçirmiş kişilerin öncesi ve sonrası durumlarını göstererek anlattı. Sunum, Uzman Doktorun katılımcıların sorularını cevaplamasıyla son buldu.

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Cezaevi anaokuluna ziyaret

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi Başkanı Ayten Çokdan ve Sosyal Komite üyeleri Bakırköy Kadın Cezaevinin sınırları içerisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan anaokulunu ziyaret etti. Mahkûmların 2 - 6 yaş arası çocuklarına hizmet veren anaokulunu gezen gönüllüler çocuklar için yanlarında getirdikleri ayakkabı, yelek, atkı, bere, oyuncak ve gıdalardan oluşan hediyeleri takdim etti.

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‘Bosna Piramitleri ve Dünya Tarihi’

Moda Gönüllüleri, Öğretim Görevlisi Ayşen Arıç’ın katılımıyla ‘Bosna Piramitleri ve Dünya Tarihi’ konulu söyleşi düzenledi. Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşide Bosna Piramitleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Başta Mısır olmak üzere Meksika, Bolivya, Çin, Guatemala, Honduras ve El Salvador’da piramitler olduğunu söyleyen Ayşen Arıç, “Dr. Semir Sam Osmanagich tarafından 2005 yılında keşfedilen Bosna Piramitleri, Avrupa’da bulunan ilk piramitlerdir. Visoko şehrinde iki piramit (Güneş ve Ay piramitleri) ve bunlar ile bağlantılı Ravne Tüneli de bulunmuştur. Radyokarbon testleri sonucunda piramitlerin 12 bin yıllık bir geçmişle gezegenimizde bilinen en eski piramitler olduğu anlaşılmıştır.” dedi.

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Liderlik Eğitimi

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi’nin ev sahipliğinde üniversite öğrencileri için Liderlik Eğitimi düzenlendi. Büyükçekmece Rotary Kulübü Başkanı Sibel İnan ve Çerkezköy Rotary Kulübünden Kaan Taşkın’ın da hazır bulunduğu Liderlik Eğitiminde 15 üniversite öğrencisi eğitimi başarı ile tamamladı. Lider olma olgusunun yanı sıra analitik düşünme, vücut dili okuma ve kullanma, ekip çalışması içerisinde olma ve birlikte çözüm strateji üretme tarzında yöntemler oyunlar ve keyifli bir sunum içerisinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe Gönüllüleri Eğitim Komitesi ve Sosyal Komitesi üyelerinin de bulunduğu eğitimin sonunda üniversite öğrencilerine Liderlik Eğitimini başarıyla tamamladıkları için katılım belgesi verildi.

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Erenköy “Aşk Halleri”ni izledi

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri, Kültür Sanat komitesinin her ay düzenlediği tiyatro etkinlikleri kapsamında, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde, başrollerini Zuhal Olcay ve Burak Sergen’in paylaştığı, “Aşk Halleri” oyununu seyretti. Kalabalık bir grubun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, iki meslektaş, iki eski arkadaş ve iki eski sevgili üzerinden, ilişkileri, geride bırakılanları, özlemi, vazgeçmeyi ve geri dönüşü sorgulayan oyunu çok beğenen izleyiciler, organizasyon için Erenköy Gönüllülerine teşekkür etti.

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Bir Yeşilçam efsanesi

Osmanağa Gönüllüleri, sinemaseverlerin sevgilisi olarak yıllarca sanat dünyasında zirvede kalan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Göksel Arsoy’u konuk etti. Osmanağa Gönüllü Evinde gerçekleşen etkinlikte ünlü aktör, son çıkan “Altın Çocuk” adlı kitabını hayranları için imzaladı.

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Meyve tohumları çimleniyor

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi Öğretmen Harun Reşit İlkokulu’nda, ‘Meyve çekirdeği çimlendirme’ etkinliği düzenledi. TEMA Vakfı Sorumlusu ve Eğitmeni Mehmet Ekşioğlu, birinci sınıf öğrencilerine meyve çekirdeklerini tanıtarak nasıl çimlendirilmesi gerektiğini anlattı. Öğrenciler, kendilerine dağıtılan çekirdekleri, üzerlerine isimleri yazılan kaplara çimlenmek üzere yerleştirdiler. Şimdi öğrenciler tohumdan fide, fideden de fidan elde edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

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Bisiklet Bağışı

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürlüğüne, otistik çocuklar arası düzenlenecek bisiklet yarışlarına hazırlanabilmeleri ve eğitimlerinin bir parçası olarak kullanılmak üzere, gönüllüler ve bağışçıların katkılarıyla toplamda 6 adet bisiklet ve 4 adet kask bağışladı. ***

“Hepgül Musiki” kış konseri

Çalışmaları, Zühtüpaşa Gönüllü Evinde sürdürülen “Hepgül Musiki” topluluğunun kış konseri Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesinde gerçekleşti. Yoğun ilgi gören konser programı, Zühtüpaşa Gönüllü Evi Başkanı Nilgün Karatürk ve Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu’nun konuşmalarıyla başladı, unutulmaz eserlerle devam etti. Bestekar, Güftekar, Şair, İşadamı Hüsamettin Elçi ve Bestekar, Güftekar, Şair Sami Derin Tuna da söz, müzik ve yorumlarıyla geceye renk kattı. Şef Selma Hepgül’ün yönettiği ve Özer Öztekin’in sunduğu Hepgül Musiki Topluluğu izleyenlerin büyük beğenisini topladı. ***

Zühtüpaşa’dan İlk Yardım Eğitimi

Zühtüpaşa Gönüllü Evinde, İlk Yardım ve Acil Durum Eğitmeni İsmet Macit ‘İlk Yardım’ semineri verdi. İlk yardımın önemli olduğunu söyleyen İsmet Macit “Gözlenebilir herhangi bir tehlike yoksa kişinin yanına gidip omuzlarından yavaşça sarsarak seslenmemiz gerekir. Eğer kişi cevap veriyorsa sert zemine sırt üstü yatırmamız ve ambulans çağırmamız gerekiyor. Yanıt alınmadığı takdirde ilk yardım almış kişilerin müdahalede bulunması suni solunum ve kalp masajı yapması uygun olur. Suni solunuma başlamadan önce baş arkaya itilerek dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkamasının önlenmesi gerekir”dedi. Ayrıca Macit tüm bu anlattıklarını uygulamalı olarak da gösterdi.

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Madde Bağımlılığında Aileler

Fikirtepe Gönüllüleri, Uzman Klinik Psikolog Burcu Aydın’ın katılımıyla ‘Madde Bağımlılığında Ailelerin İzlemesi Gereken Yollar’ konulu eğitim semineri düzenledi. Bağımlılığın, acıdan kurtulma, rahatlama, bir parça kontrol hissi, geçici bir sakinleşme hissi amacıyla oluştuğunu belirten Burcu Aydın; “Bu süreçte aile, hayal kırıklığı, suçluluk, ümitsizlik gibi duygular yaşıyor. Bu yüzden problemi görmezden gelmek, yardım almayı geciktirmek, uzmanlara gitmemek ve ailenin diğer üyelerinin tedavinin parçası olmaması gibi yanlış davranışlar sergileyebiliyorlar”dedi. Aydın ayrıca anne baba arasındaki çatışmanın, kavganın çocuğu olumsuz etkilediğini söyledi.

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Koruyucu aile kavramı