Gönüllülerde bu hafta...

Yaşanabilir bir gelecek için…

Merdivenköy Gönüllüleri Çevre Komitesi, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Yaşanabilir Bir Gelecek İçin Umut Yeşertiyoruz’ başlıklı seminer düzenledi. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu ve bazı meclis üyelerinin de hazır bulunduğu seminer yoğun bir katılımla Kadıköy Belediyesi Brifing salonunda gerçekleşti. İnsanın bilmediği, sevmediği bir şeyi koruyamayacağını, dolayısıyla doğa bilincini oluşturmak için eğitimin önemli olduğunu belirten Deniz Ataç, “Toprak hiç bitmeyecek zannediliyor ama öyle değil, üst toprağın oluşması binlerce yıl alıyor. Toprak deyince aklımıza tarım ve gıda güvenliği gelir çünkü her şeyden vazgeçebiliriz ama yiyecek ve gıdadan vazgeçemeyiz. Küresel ölçekte baktığımızda toprak atmosferin 2 katı, bitkilerin de 3 katı kadar karbon tutabiliyor. Tarım topraklarının başka amaçlarla kullanılmasına engel olmamız lazım, tarım topraklarının hiçbir şekilde sanayide, konutta, hatta hayvancılıkta kullanılmaması lazım. Konut, sanayi her yerde yapılabilir ama tarım her yerde olmaz, onun için tarım topraklarına gözümüz gibi bakıp üstüne bir şey yaptırmamamız lazım” dedi. Ülkemizin tarım politikalarınında ele alındığı program soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

