Gönüllülerde bu hafta...

BOSTANCI’DA CEMAL SÜREYA ANILDI

Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllüleri Eğitim Komitesi’nin düzenlediği “Cemal Süreya’yı Yaşatalım” etkinliğinde Cemal Süreya’nın hayatı, eserleri ve şiirleri paylaşıldı. Gönüllülerin ve mahalle sakinlerinin zaman zaman duygusal anlar yaşadığı etkinlik boyunca, sanatçının kadın-erkek eşitliğine hassas ve titiz yaklaşımı vurgulandı.

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GÜL VE BÜLBÜL

Kadıköy Belediyesi Bostancı Gönüllüleri’nin Şef Ferhat Ersoy yönetimindeki “Gül ve Bülbül” temalı Türk Sanat Müziği topluluğu konseri, coşkulu eserler ile Bostancı Gönüllüleri’ne ve katılımcılara müzik şöleni yaşattı. Keyifli etkinlik için uzun süren uğraşlar ile hazırlıklara destek olan Şef Ferhat Ersoy’a, korosuna ve saz heyetine teşekkürlerini ileten Gönüllü Evi Başkanı, moral ve motivasyonlarını tazeleyen bu tür etkinliklerin yineleneceğini ifade etti.

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BANU AVAR ERENKÖY GÖNÜLLÜLERİNİN KONUĞUYDU

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Kültür Sanat Komitesi’nin 12 Ocak Cuma akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlediği ve Gazeteci-Yazar Banu Avar’ın konuşmacı olarak katıldığı “2018’de Dünya Düzeni” konulu etkinlik, oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşti. Türkiye ve Dünya gündeminin değerlendirildiği etkinliği, salona sığmayan misafirler, koridor ve sahne üstünden izleyebildiler.

“Bizim ortak amacımız vatanın bölünmez birliği ve bütünlüğüdür. Bu yolda engellerle karşılaşabiliriz, ancak umutsuzluğu bir kenara bırakıp mücadele etmeliyiz” ifadeleriyle sözlerine başlayan Banu Avar, “Bizler kendi ülkemizin çıkarları doğrultusunda ne istediğimiz bilerek hareket etmeliyiz ve Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ufkun ötesini görmeliyiz” dedi.

Söyleşinin ardından konuklarla sohbet ederek, kitaplarını imzalayan Banu Avar’a teşekkür eden Gönüllü Evi Başkanı Nurhan Sözer, ileride başka söyleşilerde buluşmak üzere kendisine plaket takdim etti.

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FENERBAHÇE’NİN KEDİ EVLERİ

GEA Yeni Yüksektepe Arama Kurtarma Ekoloji Grubu üyeleri ve Fenerbahçe Gönüllüleri, sokakta yaşayan kedilerin soğuk hava koşullarında yaşayabilmelerine yardımcı olmak amacıyla kışlık barınaklar yaptılar. Ulusal ve uluslararası alanda yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde canlı varlıkları korumak ve onların hayatını kurtarmak için gönüllü çalışmalar sürdüren gruba işbirlikleri ve dayanışmaları için teşekkür eden gönüllüler, sokak hayvanlarını korumak için düzenli çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler.

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FENERYOLU’NDA ÇOCUKLARIN SATRANÇ TURNUVASI

Feneryolu Gönüllü Evimizde, Çocuk komitemiz öncülüğünde İngilizce ve matematik dersi alan çocuklarımıza kişisel gelişimleri için Satranç Federasyonunun sertifikalı öğretmeni Sn.ALİ BÜRÜNÇEKCİ tarafından satranç dersi verilmektedir.1. ve 2.dönem sertifikalarını alan öğrencilerimiz arasında satranç düzenlenmiştir.Başta öğretmenimiz ALİ BÜRÜNÇEKCİ’ye desteklerinden dolayı,velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.Çocuklarımızıda başarılarını kutlar , Uluslararası turnuvalar görmeyi dileriz.

Fikirtepe Gönüllü Evi ve Çağdaş Yaşam Vakfı- Kadıköy işbirliği ile lise takfiye, YKS/TYT eğitimi gören gençlerden ihtiyaç sahibi 7 adet gence 13.01.2018 tarihinde MNG Factoring AŞ. çalışanları tarafından destek amaçlı bot ve mont yardımında bulunuldu. Fikirtepe Gönüllü Evi Eğitim Komite Başkanı ve Sosyal Destek Komite Başkanı ile MNG Factoring'i temsilen Ertuğrul Bayhan gençlere giysilerini teslim ettiler. Fikirtepe Sosyal Destek Komite Başkanı Birsen Saygılı, MNG Factoring çalışanlarına destekleri için teşekkürlerini ilettiler.

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GÖZTEPELİ ÖĞRENCİLER KATI ATIK AYRIŞTIRMA TESİSİNDE

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi’nin organize ettiği gezide, Öğretmen Harun Reşit İlköğretim Okulu dördüncü sınıf öğrencileri, Çevre Mühendisi Fikri Karaman’dan tesisin işleyişi konusunda detaylı bilgiler aldılar.

Katı atıkların ayrıştırılması konusunda öğrencilerin sorduğu sorulara yanıtlar verilirken; çocuklara, geri dönüşüm konusunun öneminin aşılanabilmesinin amaçlandığı etkinlik, yerinde deneyimleme ve öğrenme olgusunun sonuç alınan bir örneği oldu.

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KOŞUYOLU GÖNÜLLÜLERİNİN ARALIK AYI FAALİYETLERİ

Koşuyolu Gönüllüleri Aralık ayı boyunca “Bireysel Gelişim Günleri Etkinlikleri” kapsamında birçok etkinliğe, alanında uzman birçok ismi ağırlayarak ev sahipliği yaptı. Düzenli olarak gerçekleştirilen pilates, yoga gibi etkinliklerin yanı sıra:

Owen James, “Titreşimsel Şifa” başlıklı seminerle Aralık ayının ilk haftasında konuk oldu;

Ahmet Şahinöz, tendon (Yi Jin Jing) egzersizleri ile gönüllüler ve mahalleliler ile buluştu.

Dr. Sibel Spinu, özellikle Avrupa’da yaygınlaşan, sağlık sektöründe yeni tedavi şekli olan ve geleceğin iyileşme yöntemi olarak bakılan “Homeopati” konusunda bilgi verdi.

Yazar Aydan Gündüz ile bu ay Atilla İlhan’ı konuşulurken, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında Psikolog İlkay Gedik ile dünyada ve ülkemizde kadınlar ve kadın hakları üzerine söyleşi gerçekleşti.

Ayşen Arıç, “Mevlana Felsefesi”ni anlattı. “Mevlevilik, hakkaniyetli yaşam biçimi öğretisidir, bir hoşgörü yaklaşımıdır ve en önemlisi, farkındalıktır” diyen Arıç, çeşitli soruları da yanıtladı.

Anestezi Uzmanı Dr. Kudret Parpar “Acil Durumlarda Homeopati Kullanımı” konulu seminer gerçekleştirirken, Asude Argun gönüllülerle ve mahalle sakinleriyle 2018 yılına dair astrolojik beklentilerini paylaştı.

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Nesibe Müsevitoğlu gönüllülük deneyimlerini ve proje yapmanın detaylarını paylaşırken, Ufuk Önen ise “Hayatımızı Kim Yönetiyor” konulu keyifli bir etkinlikte Koşuyolu Gönüllü Evi’ndeydi.

Saba Deniz Uzun yönetiminde gerçekleşen “Mucizenin Doğumu” etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Yazar ve Şair Refet Özkan, gönüllülere Cumhuriyet Döneminde Eğitimin 50 Yılını ve Köy Enstitülerini anlattı. Bir dönemin, Köy Enstitüleri’nin sistematik olarak yok edilişinin ve bunun toplumda yarattığı değişimin konuşulduğu seminer soru ve cevaplarla sona erdi.

Öznur Yılmaz Berk tarafından“Koçluk Becerileri ile Yaşama Liderlik” konusu interaktif şekilde anlatılırken; Buket Elbeyoğlu ile “Duygularımızın Ruh ve Beden Sağlığımıza Etkileri” başlıklı seminer gerçekleşti. Elbeyoğlu’nun üç haftalık EFT Atölyesi de programa dâhil edildi.

Kadın Emeği Atölyesi’nde “Bez Bebek Yapımı” çalışmasıyla birbirinden güzel rengârenk bebeklerin tasarımcısı Handan Arık konuk olurken; Doç. Dr. Koray Ünay ile “Omuz, Bel ve Diz Ağrılarının Nedenleri ve Tedavileri” konusunda interaktif katılımla söyleşi gerçekleştirildi.

Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu “Çocuklarda Teknolojik Bağımlılık” konulu önemli bir seminer verirken; Yönetmen Kazım Kızıl'ın “Ölmez Ağaç Yırca” belgeseli izlendi ve ekoloji üzerine konuşuldu.

“Validebağ Korusu Tarihçesi ve Günümüz Gerçekleri” konulu seminerde Av. Rehber Tayfun Kardeş keyifli ve dopdolu anlatımıyla katılımcıları bilgilendirdi.

İlknur Ünal, Koşuyolu Gönüllü Evi’nde bir tür iğnesiz akupunktur denilebilecek olan “SUJOK” etkinliğinde küçük uygulamalarla katılımcılara detaylı bir anlatımla sunum gerçekleştirdi.

“Arabuluculuk ve Uzlaştırma, İş Hukukunda Arabuluculuk” konularında Av. Arb. Şükran Tavlaş, Av. Arb. Nur Evrim Erol, Av. Arb. Tülin Doğan kapsamlı bir bilgi paylaşımında bulundular.

Aralık ayı boyunca “Çocuklarla Satranç Kulübü” ve “Çocuklarla İngilizce Kulübü” çalışmaları devam etti. Gönüllüler ve mahalleliler ikindi kahvesi, çay ve kitap saatlerinde bir araya geldiler.

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KRİTON CURİ GÖNÜLLÜLERİ “ATATÜRK İLE ANILAR”I DİNLEDİ

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde ”Atatürk’ün Yanı Başında” kitabının yazarı ve Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mustafa Kemal Ulusu, ATATÜRK’ü ve yıllarca O’nun yanı başından hiç ayrılmayan, Çankaya Kütüphanesi’nde görev yapan babası Nuri Ulusu’nun anılarını paylaştı. Ulusu, TRT arşivinden elde ettiği, babasının kendi sesinden anlatılan ATATÜRK ‘u konu alan röportajı ve slaytları gönüllülere ve mahallelilere sundu. Boğaziçi Üniversitesi ve Rahmi Koç Müzesi’nde “Atatürk ve Babam” adlı fotoğraf sergisi açan Ulusu, ATATÜRK’ün kitaba ve okumaya verdiği önemi, “Tüm zaferlerimi ve başarılarımı tarih bilgime borçluyum” ifadesiyle vurguladı.

Gönüllü Evi Başkanı AYTEN AFŞİN, yönetim kurulu ve gönüllüler adına kendisine teşekkür ederken, günün anısına plaket takdim etti.

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HAYATIMIZDA KEŞKELER OLMASA

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Halkla İlişkiler Komitesi’nin programladığı “Hayatımızda Keşkeler Olmasa” konulu sunum, Şenay Mutlu’nun anlatımıyla gerçekleştirildi.

“Hayat, kimilerine göre sonu önceden belli olan sinema filmi, kimilerine göre dikenli bir gül bahçesi, kimilerine göre ise güzel olsa da olmasa da, geçen zaman sürecidir” diyen Mutlu, “keşke” olgusunun da tanımını yaptı. “Keşke dememenin yolu, kendimizi iyi tanımaktan, hayattaki önceliklerimizi iyi belirlemekten ve iyi dostluklar kurmaktan geçer. Keşkelerimiz ve endişelerimiz şu anı yaşamanın en büyük düşmanıdır. Sevmek ise duyguların en yücesidir. Önyargılarınızı kırın, hedeflerinizi iyi belirleyin, keşkeleri bırakın, İYİ Kİ söylemini hayatınıza sokun ve mutlu yaşayın” diyerek konuşmasını tamamladı. Etkinlik, Gönüllü Evi Başkanı Ayten Afşin’in, katkıları için Şenay Mutlu’ya teşekkür etmesiyle sona erdi.

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MODA GÖNÜLLÜLERİ MANDALA ÇALIŞMASINDA

Daire ya da merkez anlamına gelen “mandala”da belirgin biçimde bulunan merkez noktası etrafına şekiller ve desenler yerleştiriliyor ve sırayı bozmamak suretiyle dıştan içe veya içten dışa doğru boyanıyor.

Orijinali Hindistan’a dayanan mandalanın, ruhsal olarak zihni rahatlatan bir uğraş olmasının yanı sıra, özellikle de çocuklar üzerinde olumlu etkilerinin olduğu biliniyor.

Elif Aslan eşliğinde Moda Gönüllü Evi’nde gerçekleşen mandala etkinliği, gönüllülerin de ilgisini çekerken, katılımcıların tamamı sözü edilen etkilerin hissedildiği fikrinde buluştular.

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RASİMPAŞA’DAN BİLİNÇALTI TEMİZLEME TERAPİSİ SEMİNERİ

Rasimpaşa Gönüllü Evinde gerçekleşen “Bilinçaltı Temizleme Terapisi” semineri, Theata Healing Enerji Terapisti Uğur Metin Baran’ın sunumuyla gerçekleşti. “Hedeflerimizi gerçekleştiremiyorsak, engellendiğinizi hissediyorsak veya yeterince mutlu değilsek, bu bir çeşit blokajdır ve tek engel, bilinçaltımızın zihnimize yaptığı olumsuz yayınlardır” diyen Baran, kök inançları değiştirdiğimizde engellerin ortadan kalkabileceğine ve “Theata Healing” tekniği ile düşüncelerimizi, geçmişimizi temizleyerek, daha sağlıklı bir biçimde bedenimizle ve zihnimizle barışık olacağımızı belirtti. Teknik hakkında detaylı bilgiler veren Baran, daha sonra küçük bir terapi sunumunu gönüllü bir katılımcıyla gerçekleştirdi. Büyük bir ilgiyle izlenen terapi, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

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“SEVGİLİ DOKTOR” TİYATRO OYUNU

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri tarafından, 4 Ocak ve 5 Ocak tarihlerinde, Rus oyun yazarı Anton Çehov’un kısa öykülerinden olan ve ABD'li oyun yazarı Neil Simon tarafından oyunlaştırılan “Sevgili Doktor” adlı tiyatro oyunu Kadıköy’de sahnelendi.

Yönetmenliğini Gülin Ekşi’nin üstlendiği 9 skeçten oluşan oyun, 18. yy Rusyasında günlük yaşamda sistem içerisinde sıkışmış sıradan çaresiz insanların var olmak ve varlığını sürdürebilmek adına içine düştükleri açmazları, trajikomik halleriyle konu alırken, Kadıköy seyircisi tarafından da yoğun ilgi gördü. 21 farklı karakterin yorumlandığı, ses ve ışık efektlerinin başarıyla uygulandığı oyun, seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

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ZÜHTÜPAŞA’DAN “STRES YÖNETİMİ VE LİDERLİK”

Zühtüpaşa Gönüllüleri’nin düzenlediği “Stres Yönetimi ve Liderlik” seminerinde dinleyicilere “stres, stresin nedenleri ve mücadele yöntemleri ile etkili liderlik” başlıkları, proaktif katılımları sağlanarak anlatıldı.

Yalın anlatım dili ile aktardığı bilgilerin gündelik hayatta kolaylıkla kullanabilirliğine katkı sunan Doçent Doktor Hüseyin Kaldı, “Kişisel gelişim değil, toplumsal gelişim esas öneme sahiptir. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları bilhassa mühimdir” diyen Kaldı, başarılı ve etkili bir sunum gerçekleştirdi.

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FİKİRTEPE GÖNÜLLÜLERİNDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Fikirtepe Gönüllü Evi’nde eğitim desteği alan öğrencilere MNG Factoring A. Ş. çalışanları tarafından bot ve mont yardımında bulunuldu. Fikirtepe Gönüllüleri Sosyal Destek ve Eğitim Komitesi yetkilileri bağışları nedeniyle firma yetkililerine teşekkür ettiler.

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BOSTANCI GÖNÜLLÜ EVİNDE İLKYARDIM SEMİNERİ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Eğitimli Anestezi Teknisyeni Nurten Duman Doğaner tarafından Bostancı Gönüllü Evi’nde sunumu yapılan “ilkyardım” semineri, dinleyicilerin interaktif katımlıyla gerçekleşti.

Yoğun katılımla gerçekleşen seminerde “ilkyardım nedir, yaşamın tehlikeye girdiği durumlarda vatandaş olarak neler yapılabilir, suni teneffüs, kalp masajı, kırıklar ve kanamalarda ilk müdahale nasıl yapılır; zehirlenme, hayvan ve böcek ısırmaları durumlarında yapılması gereken işlemler” hakkında kapsamlı bilgi verildi.

Seminer, gönüllülerin ve mahalle sakinlerinin, ilkyardımın öncelikli amaçlarına ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak için izlenmesi gereken adımlara yönelik sorularının yanıtlanmasıyla birlikte sona erdi.