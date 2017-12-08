Gönüllülerde bu hafta

Mahalle sorunlarının çözümü için buluştular

Fenerbahçe Gönüllüleri ve Fenerbahçe Muhtarlığı’nın ev sahipliğinde Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan’ın katılımıyla “Mahalle – Site Sorunları Çözüm Toplantısı”, 22 Kasım 2017 tarihinde Fenerbahçe Gönüllü Evi’nde yapıldı. Toplantıya, Kadıköy’de görev yapan mülki amirler, Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri, Fenerbahçe Mahallesi kamu görevlileri, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri yönetimi ve Fenerbahçe Muhtarı Serap Alp Bilir katıldı.

Fenerbahçe gönüllüleri ve mahalle sakinleri yaşadıkları bölgenin trafik, huzur ve asayiş, araç parkı, trafik denetimleri, kentsel dönüşümün çevreye verdiği olumsuz etkiler, günlük yol kapatmaların, mevcut yeşil alanların korunması ve kaldırım işgalleri, hızlı tren çalışmaları nedeniyle yeniden yapılan köprü inşaatları, Fenerbahçe otobüs seferlerinin azaltılmasıyla ilgili sorunlarını Kadıköy Kaymakamı Dr Mustafa Özarslan’a iletti. Kaymakam Özarslan kendisine iletilen sorunların hepsini not alarak çözüm için gerekli çalışmaları başlatacağını söyledi.

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ ÇALIŞIYOR

Fenerbahçe Gönüllüleri Fotoğrafçılık Kulübü eğitim seminerleri ve work shop çalışmaları yeni dönemde de sürüyor. Fotoğraf makine ve ekipmanı satın alımında yaşanan teknik sorunlar ve dikkat edilmesi gerekli bilgilerin verildiği seminerin konuşmacısı Kemal Yalçın oldu.

GÖZLÜK ÇERÇEVESİ BAĞIŞI

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllü Evi Başkanı Ayten Çokdan ve Sağlık Komitesi 23 Kasım Perşembe günü Göz Nuru Vakfı’nın İdealtepe’deki hastenesini ziyaret etti. Hastane hakkında bilgi alan gönüllüler hastaneye 54 adet “gözlük çerçevesi” bağışında bulundu.

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Anadolu’ya kitap desteği

Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi, Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen Kitap Fuarı’ndaki yayınevlerinin kitap bağışlarını ihtiyaç sahibi okullara dağıtıyor. Bunlardan biri de Sucuhan Şehit İsmail Alıcı İlköğretim Okulu. Okul Müdürü “Kadıköy Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, amacımız çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak, bundan dolayı yardımların devamını bekliyoruz dedi.”

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Engelli haftasında bağış

Suadiye Gönüllüleri Çevre & Kültür Komitesi üyeleri, 4 Kasım’da Maltepe sahili Fuar alanındaki Artvin İli ve İlçelerinin fuarına katılarak Ardanuç Standı’nı ziyaret etmiş Belediye Başkanı Yıldırım Demir ve beraberindeki görevliler ile görüşmüştü. Gönüllülerin teslim ettiği 15 tekerlekli sandalye 2 Aralık’ta Dünya Engelliler Haftası’nda ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

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Doğru nefes, sağlıklı yaşam

Nefes Eğitmeni Neslihan Ünver, Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde “Nefesle Dönüşüm ve Detoks Nasıl Sağlanır” konulu bir seminer verdi. Ünver, yediğimiz besinler, soluduğumuz hava ve günlük hayatta kullandığımız maddelerin büyük miktarda bedenimizde toksin barındırmasına rağmen bedenin asıl en büyük toksin kaynağının hatalı nefes alışkanlığı ve olumsuz düşünceler olduğunu belirtti.

Seminerde doğru nefes alışkanlığıyla fiziksel, duygusal ve ruhsal rahatsızlıkların iyileştirilebileceği dile getirildi. Etkinlik Ünver’in yaptırdığı çeşitli nefes egzersizleriyle sona erdi.

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Aile içi iletişimin önemi

Fikirtepe Gönüllü Evi’nde gerçekleştirilen “Aile İçinde İletişim” adlı seminerin konuşmacısı Kadıköy Belediyesi Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Polikliniği’nden Psikolog Serpil Tanki idi.

Tanki son derece keyifli geçen seminerde aydınlatıcı bilgiler vererek katılımcıların sorularını yanıtladı.

KURSİYERLERE KİTAP BAĞIŞI

Fikirtepe Gönüllüleri ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen kurslara katılan öğrencilere gönüllüler tarafından lise takviye ve üniversite sınavlarına hazırlık test kitapları bağışlandı.

Gönüllü Başkanı Ece Şebnem Bayhan “Yarınların ümidi öğrencilerimize elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu tip bağışlar maddi imkânsızlıklar içerisinde bulunan öğrencilerimizin önemli bir ihtiyacını karşılıyor.” diyerek bağışçılara teşekkür etti.

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Diyabet ve Alerjik Astım

Feneryolu Gönüllü Evi, Sağlık Komitesi öncülüğünde Dahiliye Uzmanı Dr.Tuncer Ziylan’ı konuk etti. Ziylan Diyabet ve Alerjik Astım konusunda bilgiler aktararak katılımcıların sorularını yanıtladı.

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“Atatürk ve Türk Kadını”

Göztepe Gönüllüleri Eğitim Komitesi’nin düzenlediği “Atatürk ve Türk Kadını” başlıklı seminerin konuşmacısı Uz. Dr.Simay Bodur’du. Bodur, görsel bir sunumla İstiklal Savaşı’nda cephede kahramanlıklarıyla ün salmış, ayrıca Cumhuriyet’in kuruluş dönemlerine önemli görevler üstlenmiş kadınları anlattı.

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Pozitif Düşünce Sanatı

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri, yaşam koçu Neslihan Yılmaz’ı konuk etti. “Pozitif Düşünme Sanatı” konulu söyleşide Yılmaz, proaktif ve reaktif düşünce özelliklerini anlattı.

Proaktif düşünceye sahip olanların sorunlara takılıp kalmaktan ziyade çözüm ürettiklerini buna karşın reaktif düşünceye sahip olanların ise sabit fikirli olup kendilerini geliştirmediklerini belirten Yılmaz, konuyu slayt gösterileri ile pekiştirdi.

MÜZİKLİ SÖYLEŞİ

Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi Müzik Komitesi’nin düzenlediği “Müzikli Söyleşi” etkinliğinin konuğu şef, akademisyen ve ses sanatçısı Çetin Körükçü idi.

Yakın arkadaşı Caner Bakır hem moderatör olarak hem de uduyla sanatçıya eşlik etti.

Körükçü, Türk Sanat Müziği’nin eşsiz eserlerini seslendirdi.

Konuklar ve gönüllüler de sanatçıya eşlik etti. Gönüllü Başkanı Ayten Afşin, Çetin Körükçü’ye katkılarından dolayı teşekkür etti ve kendisine günün anısına çiçek armağan etti.

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Afet Bilinci Eğitimi

Merdivenköy Gönüllü Evi Çevre ve Afet Komitesi ile Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü, kentsel arama kurtarma eğitmenleriyle birlikte “Afet Bilinci Eğitimi”ni gerçekleştirdi.

Seminerde “Afetlere ne kadar hazırlıklıyız? Afet öncesinde alınması gerekli tedbirler, afet sırasındaki müdahaleler” mahalleliye ve katılımcılara anlatıldı. Yetkililer yara sarmak yerine önlem almanın daha önemli olduğunu vurguladı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI

Merdivenköy Gönüllüleri 23 Kasım Perşembe günü öğretmenlerle kahvaltıda buluştu. Gönüllü Evi Başkanı Meliha Coşar “Bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun” dedi.

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Öğretmenler için tiyatro

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Tiyatro Gönüllüleri, öğretmenleri unutmadı. Kasev’in Tuzla’daki Rezzan-Kadir Has Öğretmenler Huzur Evi’ni ziyaret eden Tiyatro Gönüllüleri, Aziz Nesin’in yazdığı Gülin Ekşi’nin yönettiği “Hadi Öldürsene Canikom” oyununun en eğlenceli ve müzikli 1 saatlik bölümünü öğretmenler için sahneledi. Oyun sonrası Kasev Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Çetin Oraler bu güzel oyun için, 100.Yıl Hitit Lions Klübu Başkanı Arif Cengiz Gülbahar da Diyabet Vakfı’na yapılan bağışlar için gönüllülere teşekkür belgelerini takdim etti.