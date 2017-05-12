Gönüllülerde bu hafta

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri bu hafta da pek çok etkinliğe imza attı

Çocuk, Doğa ve Bilim

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, Harun Reşit İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri ile Saint Joseph Lisesi Doğa Bilimleri Merkezini ziyaret etti. Fosilleri ve mineralleri gözlemleyip bilgi edindiler. Türkiye’de yaşayan birebir doldurulmuş hayvanları gören öğrenciler çok şaşırıp mutlu oldular.

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LAGÜN ve FLAMİNGOLAR

Göztepe Gönüllüleri Çevre ve Kentlilik Bilinci Komitesi, Yalova’ya bir gezi düzenledi. İstanbul Kuş Gözlemcileri üyeleri ile Hersek Lagününe gidip su kuşlarını (Kuğu, Flamingo, Suna, Sumru, Uzunbacak, Fiu) gözlemlediler. Termal’de Atatürk evi ziyaretinden sonra Karaca Arboretum’unu ve son olarak da Geofit araştırma merkezinde soğanlı bitkileri incelediler. Gezide çeşitli bitki ve kuş türleri konusunda bilgilendiler.

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ANADOLU KAVAĞI’NDA BAHAR

Göztepe Gönüllüleri Kültür ve Sanat Komitesi, baharı karşılamak için Anadolu Feneri’ne gezi düzenledi. Marmara’dan Karadeniz’e çıkış noktası olan bu tarihi feneri inceledikten sonra Poyrazköy’de yemek molası verdiler. Daha sonra Tarihi Yoros Kalesi’ni ziyaret eden gönüllüler Anadolu Kavağında güzel bir çayla gezilerini tamamladılar.

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Gönüllülerden fotoğraf sergisi

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri Fenerbahçe Fotoğrafçılık Kulübü, 4. Karma Fotoğraf Sergisi’ni Caddebostan Kültür Merkezi Performans 1 katı salonunda açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy, Feneryolu Halk Eğitim Merkezleri ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Kadıköy Belediyesi Esdem, Kadıköy Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi Caddebostan, Erenköy, Fenerbahçe, Koşuyolu ve Kriton Curi gönüllü evlerinde açılan, temel fotoğrafçılık, dijital, ileri dijital ve photoshop kurslarını tamamlamış ve sertifikalarını almış kursiyerler tarafından kurulmuş olan Fenerbahçe Fotoğrafçılık Kulübü üyelerinin sergisi ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Açılışta saksafon ve gitar eşliğinde müzik dinletisi sunuldu. Fotoğraf sanatçısı İbrahim Zaman, ikinci günü sergiyi gezerek yorumlarda bulundu.

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HUZUREVİ ZİYARETİ

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri, Fahrettin Kerim Gökay Huzurevi’ni ziyaret etti. Mehmet Özkaya yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosunun da konser verdiği ziyarette huzurevi sakinleri ve çalışanları şarkılara eşlik ederek keyifli dakikalar geçirdi. Gönüllülerin tek tek sohbet ettiği yaşlılar bu anlamlı ziyaret ve konserden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

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Organik tarım nedir, nasıl yapılır?

Feneryolu Gönüllü Evi Çevre Komitesi “Organik Tarım Nedir ve Nasıl Yapılır” konulu seminer düzenledi. TEMAVakfı sorumlusu Mehmet Ekşioğlu, tükettiğimiz besinlerin organik olup olmadığını nasıl anlayacağımızı anlattı, organik tarımın önemi ve uygulanması konularında aydınlatıcı bilgiler verdi. Konuk Ekşioğlu gönüllü evinde her yıl aynı veya benzer konular üzerine seminer veriyor ve her toplantıda çok yoğun ilgi görüyor. Toplantı sonunda Ekşioğlu, kendi getirdiği organik domates, kabak, mısır, bamya tohumlarını nasıl yetiştireceğimizi anlatarak tüm konuklara dağıttı.

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TEMA FİKİRTEPE’DE

Fikirtepe Gönüllüleri de TEMA gönüllülerini ağırladı. “Tema, Doğaya Ne Kadar Katkıda Bulunuyor” konulu seminerde TEMA Kadıköy Sorumlusu Sevim Satılmış “Türkiye Erezyon ile Mücadele ve Ağaçlandırma (TEMA)’nın, toprağın kurtarılması ve çölleşmeye karşı çok önemli katkıları var.” diyerek doğanın ekolojik dengesinin korunması için, ağaç ve fidan dikiminin önemli olduğunu, ağaçların çevre için zararlı olan karbondioksit gazını emerek biyolojik çeşitlilik, bitki ve hayvanların yaşam alanının korunması için aktif bir katkı sağladığını belirtti. Türkiye’nin çöl olmasını engellemek için toprağı, doğayı ve ormanları nasıl korumamız gerektiğini ve önemini anlattı.

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Anıtkabir ve Ata’ya ziyaret

Gönüllüler, mahallelerindeki öğrencileri ve velilerini Anıtkabir’e götürdü

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri 11 -12 Nisan günleri Ankara-Eskişehir gezisi düzenledi. Anıtkabir’de resmi törene katılan Gönüllüler Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Gönüllüevi Başkanı Ferah Diker Anıtkabir Özel Defterine yazdığı yazıda ne olursa olsun Atatürk ilke ve inkılaplarının takipçisi olduklarını belirtti. Anadolu Medeniyetleri müzesini gezdikten sonra Ankara’dan Eskişehir’e hareket eden gönüllüler Eskişehir’de Sazova Parkı, Odunpazarı Evleri, Balmumu ve Cam Sanatları Müzesini ziyaret etti.

Feneryolu Gönüllü Evi’nde İngilizce, Matematik ve TEOG hazırlık kursu gören çocuklar, velileri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Kadıköy Belediyesi’nin tahsis ettiği araçlarla Anıtkabir’e giden 63 öğrenci ve veli burada duygusal anlar yaşadı. Çocukların giydiği ay yıldızlı tişörtler ve taşıdıkları dövizler ilgi çekti.



Fikirtepe Gönüllüleri de, Fikirtepeli çocukları ve annelerini Koşuyolu Gönüllüleri ve Çağdaş Halk Derneği ile birlikte Anıtkabire götürdü. Çocuklar ve anneleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahat yeri olan Anıtkabir’de huzura çıkarak saygı ve sevgilerini ilettiler.

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Renklerin Dansı Resim Sergisi

Merdivenköy Gönüllü Evi 2016-2017 dönemine ait resim kursiyerlerinin hazırlamış oldukları Renklerin Dansı 2 Resim Sergisi gönüllü evinde kursiyerlerin, gönüllülerin, ve mahalle sakinlerinin katılımı ile gerçekleşti. İki gün açık olan sergideki resimlere katılımcıların ilgisi yoğundu. Merdivenköy Gönüllü Başkanı Süreyye Gökmen “Resim yapmak terapi gibi, renkler ise bizlere yaşam ve enerji vermiştir. Bu tür kursların mahallelerde açılması yaşam kaynağımızdır.” dedi.