Gönüllüler Öğretmenlerini Unutmadı

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde pek çok etkinlik düzenledi

ERENKÖY’DEN KONSER

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllüleri Sosyal İşler Komitesi, Öğretmenler Günü nedeniyle, kurulduğundan beri sağlık eğitimi, sosyal hizmet, yaşlılık hizmetleri, yaşlı sağlığı ve çevre sağlığı konularında çalışmalar yapan Tuzla Kasev Vakfı Öğretmen huzurevinde bir konser etkinliği düzenledi.

Erenköy Gönüllüleri Türk Halk Müziği Şefi Birsen Geçikli yönetimindeki koronun ve solistlerin değişik yörelerden seslendirdiği türkülere eşlik eden emekli öğretmenler keyifli vakit geçirdi. Huzurevi sakinleri tarafından büyük beğeni ile dinlenen konser uzun süre alkışlandı.

Erenköy Gönüllülerine bu organizasyon için teşekkür eden Vakıf başkanı Kamil Çetin Oraler, bu tür etkinliklerin çok anlamlı olduğunu belirterek, Şef Birsen Geçikli ve Gönüllü evi başkanı Nurhan Sözer’e teşekkür belgesi verdi.

FENERYOLU’NDAN ZİYARET

Feneryolu Gönüllü Evi’nde öğretim gören öğrenciler ve velileriyle Öğretmenler Günü kutlandı. Günün anlam ve önemini içeren söyleşiler yapıldı şiirler okundu.

Feneryolu Gönüllüleri ve semt sakinleri ayrıca, Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında TSK Çamlıca Özel Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. TSM sanatçısı Semra Türel ve saz ekibinin verdikleri konser, bakım merkezinde kalanlar tarafından büyük bir coşkuyla izlendi.

Hava Savunma Albayı ve Özel Bakım Merkezi Başkanı Süleyman Çakır da gönüllülere bu motivasyon desteği nedeniyle teşekkür belgesi verdi.

RASİMPAŞA’DAN KUTLAMA

Öğretmenler Günü dolayısıyla Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde bir kutlama yapıldı. Eğitim Komitesi Başkanı Günsel Mütevellioğlu ve komite üyelerinin hazırladığı program, Rasimpaşa Gönüllü Evi Başkanı Dilek Gülap’ın açılış konuşmasıyla başladı. Araştırmacı O.Fahri Ertik ‘Atatürk, Laiklik, Eğitim’ başlıkları altında dünyada ve ülkemizde laikliğe geliş sürecini, Cumhuriyet döneminin başlangıcında yüzde 3’lerde olan okuma yazma oranının Baş Öğretmen Atatürk’ün eğitim konusunda yaptığı devrimlerle nasıl bir yükselme yaşadığını anlatarak devam etti. Daha sonra etkinlik emekli sınıf öğretmeni Leyla Taşkıner’in sunumuyla şiir, şarkı, marşların söylenmesi ve öğretmenlere teşekkür belgesi sunulmasıyla sona erdi.

FENERBAHÇE “IŞIK” SAÇTI

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri de 24 Kasım Öğretmenler Gününü bir etkinlikle kutladı. Fenerbahçe gönüllülerinden Işık Lisesi Emekli Edebiyat Öğretmeni Engin Erk ile Işık Lisesi mezunu Ahmet Tanju ve Kamil Saraçoğlu’nun davetlisi olarak Gönüllü Evi’ne gelen Işık Lisesi’nin emekli öğretmenleri anlattıkları anılarıyla duygulu sahnelerin yaşanmasına neden oldu.

Fenerbahçe Mahallesinde ikamet eden öğretmenlerle Gönüllü Evi’nin bünyesindeki öğretmenlerin de bulunduğu etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı’nın eşi Ebru Nuhoğlu, emekli öğretmen olan annesiyle katıldı. Hoş sohbetlerin edildiği bu özel gün, çekilen hatıra fotoğrafları ve gelecek sene buluşabilme temennisiyle son buldu.

GÖZTEPE DE UNUTMADI

Öğretmenler Günü, 24 Kasım Cuma Günü, Göztepe Gönüllü Evinde, gönüllülerin katılımıyla kutlandı.

Emekli öğretmenlerin birbirinden ilginç anılarını dinlemek, onların duygusal anlarını görmek, gönüllüler duygulandırdı. Hayatta olmayanların da anıldığı etkinlikte, öğretmenlerin, yılda bir kez değil, her zaman hatırlanması gerektiği vurgulandı.

KOŞUYOLU KÖY ENSTİTÜLERİNİ KONUŞTU

Koşuyolu Gönüllü Evi Öğretmenler Günü’nde, Beşikdüzü Köy Enstitüsü Mezunu Ethem Sezgin’i ağırladı. Sezgin anılarını paylaşarak katılımcıları o yıllara götürdü ve Köy Enstitülü bir öğretmenin toplumda yaratabileceği büyük değişimden söz etti.

ŞAİR GÖNENÇ İLE KUTLAMA

24 Kasım Öğretmenler Günü, Kriton Curi Parkı Gönüllü Evi’nde Kadıköylü şair –yazar Tekin Gönenç’in katılımıyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Eğitim ve Kültür Komitesi Başkanı Pakize Öksüz günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Daha sonra Oktay Özdil, Tekin Gönenç ile karşılıklı bir sohbet gerçekleştirdi.

Gönüllü Evi Başkanı Ayten Afşin yönetim ve gönüllüler adına Tekin Gönenç’e teşekkür ederek çiçek armağan etti.

ZÜHTÜPAŞA’DA SÖYLEŞİ

Zühtüpaşa Gönüllüleri, Öğretmenler Günü’nü Gönüllü Evi’nde kutladı.

Emekli ve hala aktif olan öğretmenlerle günün anlam ve önemini belirten söyleşiler gerçekleştirildi. Öğretmenler o güne dair duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Gönüllü Başkanı Nülgün Karatürk “Zühtüpaşa Gönüllüleri, öğretmenler elleri öpülecek, her zaman saygı ve sevgiyi hak eden insanlardır. Onlara sadece bu önemli günde değil, her zaman hatırlayıp değer vermek gerekir” dedi.

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Tiyatro Gönüllüleri’nden “Güneşte Demlenen Dizeler”

Kadıköy Belediyesi Tiyatro Gönüllüleri, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79.yılında “Güneşte Demlenen Dizeler” etkinliğini sahneledi. 12 Kasım Pazar akşamı Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan etkinliğe ilgi yoğundu.

Proje metnini Gülin Ekşi’nin yazdığı, kurgu ve yönetmenliğini de yaptığı etkinliğin birinci bölümünde Atatürk’ün ilhamı olduğu ünlü şairlerin dizeleri Emre Genç, Barış Özgür Dağ, Burçe Tezcan, Nilay Alptekin, Semra Bakan, Hulusi Bilginer, Nizam Güroy, Seçil Serin Hulusi Aydın ve Levent Alpkan yorumladı.

Handan Taylan Oldaç Atatürk’e ait anıların satırlarında gizli insan Atatürk ile tanıştırdı izleyenleri.

Ali Yiğit Mucan ve Eren Güler zeybek, Seçil Serin ve Emre Genç vals gösterisi sundu.

Tuncer Cücenoğlu’nun “Mustafam Kemalim” oyunundan bir pasajı Nizam Güroy ve Levent Alpkan sahnelediler.

Gecenin 2.yarısında Neveser Musiki Topluluğu Şef Hikmet Ulutaş yönetiminde Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Domabahçe Sarayı ziyareti

Göztepe Gönüllüleri, semt sakinleri ile birlikte Dolmabahçe Sarayı’na kültür gezisi düzenledi. 17 Kasım Cuma günü gerçekleşen etkinlikte sarayın Selamlık ve Harem bölümleri ziyaret edildi. Atatürk’ün vefat ettiği odada duygusal anlar yaşandı. Milli Saraylar Resim Koleksiyonu Müzesini de rehber eşliğinde gezen Göztepeliler, doyurucu bir görsel şölen gerçekleştirmiş oldu.

Atatürk’ün evlerine ziyaret

Kriton Curi Parkı Gönüllüleri “Atatürk Haftası” nedeniyle 17 Kasım Cuma günü Atatürk’ün İstanbul’daki evlerini ziyaret etti. Gönüllüler önce Florya Köşkü’nü sonra da Akaretler’deki Mustafa Kemal Müzesi’ni gezdi.

Osmanağa’da Osmanlı Saray Mutfağı

Osmanağa Gönüllü Evi’nde Burhan Dursun ve ekibinin sunumu ile Osmanlı Sarayında 14. Yüzyıl ile 19.Yüzyıl arasında mutfak alışkanlıkları, kullanılan malzemeler, saray dışında yaşayan halkın yemeklerinde neler kullandıkları ve nasıl pişirdikleri ayrıca çeşitli meyve ve sebzelerin Osmanlı Mutfağına nasıl ve ne zaman geldiğinin anlatıldığı bir sohbet toplantısı gerçekleştirildi. Sohbet öncesi misafirlere çeşitli örneklerden oluşan bir yemek sunumu yapıldı.

Komşularla Ortak Değerler Oyunu

Rasimpaşa Gönüllü Evi’nde, Komşuluk Günü etkinliği düzenlendi; Ortak Değerler Hareketi Proje Koordinatörü Fatma Adıgüzel mahalle gönüllülerine “değer taşı “oyununu oynattı. Hareketin amacı toplumdaki ayrışmaya dikkat çekerek ortak değerler hatırlatılarak farkındalık yaratmaktı. Oyun, bir daha ki etkinliklerde buluşmak üzere sona erdi.

Anılar ve müzik…

Kadıköy Belediyesi Müzik Gönüllülerinin ev sahipliğinde düzenlenen Anılar ve Müzik programının 82.ncisi 16 Kasım Perşembe akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Besteci, şair ve koro şefi Fatoş Koçarslan’ın konuk olduğu Anılar ve Müzik programı, Nedim Saatçioğlu sunumu ile gerçekleştirildi. Bazı izleyicilerin yoğunluk nedeni ile izleyemediği program Fatoş Koçarslan’ın bestelerinden ve şiirlerinden seçilmiş eserleri kendisinin yanı sıra çok sayıda konuk ve solistin seslendirmesi ile görsel bir sahne şovuna döndü. Nedim Saatçioğlu’nun sorduğu sorulara içtenlikle cevap veren Fatoş Koçarslan’ın sözleri sık sık alkışla kesildi. DİSK’in Eski Başkanı Süleyman Çelebi, İBB’nin Eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Tamburi Koro Şefi Sadun Aksüt, Bestekâr Turhan Taşan, Koro şefleri Işıl Ay, Füsun Batum, Şeyda Sevinçli, ses sanatçısı Rüstem Avcı, şair, sunucu İlkim Karaca, şair Atılay Erge gibi çok sayıda konuk katıldı.

Programın sonunda sahne alan Fatoş Koçarslan bir şiirini ve 6 bestesini kendisi seslendirerek, katılımcılara Teşekkür Belgesi takdim etti.