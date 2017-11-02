Gönüllüler anıldı

Yakın zamanda yaşamlarını yitiren Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi ve Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Feray Sevil Tos ile Caddebostan Gönüllüleri Geçmiş Dönem Başkanı Yeşim Menderes anıldı.

Gönüllü Merkezi’nin organize ettiği anma programına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Meclis üyeleri, gönüllüler, merhum Tos ve Menderes’in aileleri ve dostları katıldı. 30 Ekim pazartesi günü Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen anmada konuşma yapan Başkan Nuhoğlu, ‘’Yaşam hepimizin başından geçecek. Çok uzun yaşayıp bir şey yapmazsak hayatta hiçbir şey yapmamış sayılırız. Feray hanım ile seçimden kısa bir süre önce tanıştı. Hastalığını kimseye söylemedi, biz de sonradan öğrendik. Hem Feray Sevil Tos’u hem de Yeşim Menderes’i rahmetle anıyorum’’ dedi. Tos’un eşi Fehamettin Tos, ‘’O her şeyden önce güler yüzlü biriydi, seven ve sevdirendi. Ben onun son dönemlerine rastladım, 5 sene 50 sene gibi dolu dolu geçti. Kendisi vefat etmeden son 1 gün önce bana ‘Ben bundan sonra aday olmayacağım ömrüm yettiğince gönüllü merkezinde görev alacağım’ demişti’’ diye konuştu. Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Baran ise Feray Sevil Tos ve Yeşim Menderes’in ömürlerinin mücadele etmekle geçtiğini belirtti. Program, Tos ve Menderes’in dostları ve arkadaşlarının onlarla anılarını anlatmasının ardından sona erdi.