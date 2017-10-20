Gönüllü Evleri sezonu açıyor

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, mahallelerindeki faaliyetlerine açılış etkinlikleriyle başladı

Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, mahallelerindeki faaliyetlerine açılış etkinlikleriyle başladı.

ERENKÖY

Kadıköy Belediyesi Erenköy Gönüllülerinin 2017-2018 hizmet dönemi açılışına ve el emeği ürünlerin sergilendiği kermesine yoğun bir ilgi vardı.

Yeni bir enerjiyle çalışmalara başladıklarını belirten Gönüllü Evi Başkanı Nurhan Sözer, kermes gelirinin ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine eğitim bursu olarak aktarılacağını, ayrıca yeni dönemde mahallelinin ihtiyaçları doğrultusunda sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda seminerler ve kurslar düzenleneceğini, hedefledikleri projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Bilgi birikim ve deneyimlerini paylaşmak isteyen herkesi gönüllü olmaya davet etti.

BOSTANCI

Bostancı Gönüllü Evinin 2017-2018 çalışma dönemi açılışı, Kadıköy Akademi Khalkedon Kafe’de gerçekleştirildi. Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Gürer’in, geçmis dönem başkanların, gönüllülerin katılımıyla coşkulu ve sohbetli bir açılış oldu. Bostancı Gönüllü Evi Başkanı Necla Taş “Yeni faaliyet döneminde farklılık ve farkındalık yaratan etkinlikler yapmayı planlıyoruz” dedi.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Gönüllü Evinin 2017-2018 yılı faaliyetleri 4 Ekim Çarşamba günü düzenlenen davetle başladı. Açılış davetine Kadıköy Belediyesi Meclis Üyeleri, Gönüllü Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri, Kent Konseyi Yetkilileri ve Fenerbahçe Mahalle Muhtarı Serap Alp ile çok sayıda gönüllü katıldı. Fenerbahçe Gönüllü Evi Başkanı Ayten Çokdan açılış konuşmasında bütün gönüllülere yeni dönemde başarılar diledi. Açılışta keyifli sohbetler edildi. Davetliler mini bir sirtaki gösterisini de izleme fırsatı buldu.

GÖZTEPE

Kadıköy Belediyesi Göztepe Gönüllüleri, Komite Başkanları ve mahalleliler ile birlikte 8 Ekim Pazar günü, ‘yeni sezona merhaba’ kahvaltısında buluştu. Gönüllü Evi Başkanı Tamer Aner “Birlikte çalışacağımız için çok mutluyum. Herkese dokunmaya ve herkesi anlamaya çalışacağız. Elimizden geldiğince Kadıköy ve Kadıköylüler için çaba sarf edeceğiz” diyerek Göztepe gönüllülerine başarılar diledi.