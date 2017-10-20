Fenerbahçe’den Sonbahar Kermesi

Fenerbahçe Gönüllü Evinin düzenlediği ve elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine aktarıldığı geleneksel Sonbahar Kermesi 7 Ekim Cumartesi günü gönüllü evinin yakınında gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin ve Fenerbahçe parkına gelen ailelerin ilgi gösterdiği kermeste görev alan gönüllüler, yoğun ama keyifli geçen bir günün sonunda öğrencilere destek olabilmenin huzurunu yaşadıklarını ifade ettiler.