Çocuklarla “başka bir dünya” hayali

Kadıköy Halkevi Yaz Okulu, Acıbadem Gönüllülerinin desteğiyle Acıbadem Gönüllü Evi’nde düzenlenen şenlikle sona erdi. Bu yıl “Çocuklar İçin Bir Dünya Hayal Et” sloganıyla yola çıkılan eşit, parasız, bilimsel bir eğitimi hedefleyerek gerçekleştirilen Halkevleri Yaz Okulu’nda çocuklar, bir ay boyunca yaratıcı drama, resim, eğlenceli bilim, origami, arkeoloji, toplumsal cinsiyet, koro ve fotoğrafçılık dersleriyle birlikte düşündüler, ürettiler ve paylaştılar. Kapanış şenliğinde ise 1 ay boyunca ürettiklerini sergilediler, barış ve adalet için şarkılar söylediler. Şenlik, çocukların özgürce büyüyebildikleri, oynayabildikleri daha güzel bir dünyada görüşmek dilekleriyle sona erdi.