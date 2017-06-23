Çocuklar Oyuncak Müzesi’nde!

Fenerbahçe Mahallesi Gönüllüleri, Münevver Şefik Fergar İlkokulu’nun 500’e yakın öğrencisiyle İstanbul Oyuncak Müzesi’ne gezi düzenledi. Mart ayından itibaren gruplar halinde müzeyi gezen öğrenciler tiyatro sanatçısı Mehmet Erbil’in anlatımıyla, sergilenen oyuncaklar hakkında bilgiler edindi. Ziyaret sonunda öğrencilere şapka hediye edildi.

Fenerbahçe Gönüllüevi Başkanı Ferah Diker bu projenin hayata geçirilmesine imkan sağlayan Sunay Akın’a ve oyuncakların tarihsel süreçlerini anlatarak çocukları bilgilendiren Mehmet Erbil’e plaket verdi.

Münevver Şefik Fergar İlkokulu Müdürü bu tür etkinliklerin öğrenciler açısından çok önemli olduğunu, çoğu öğrencinin hayatlarında ilk kez bir müze gezme imkanı bulduğunu belirterek Fenerbahçe Gönüllülerine teşekkür etti.

Yazar-şair Sunay Akın tarafından 23 Nisan 2005’te kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi’nde 1700’lü yıllardan günümüze oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor. Müzenin en önemli özelliklerinden biri üç kuşağı da kucaklaması. Dünyanın dört bir yanından getirilen oyuncaklar farklı temalar altında farklı bölümlerde sergileniyor. İstanbul’da gezilecek yerler listesinde yer alan İstanbul Oyuncak Müzesi’nde yaklaşık 4 bin tane oyuncak bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor.