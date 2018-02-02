Haftalık Bağımsız Gazete 02 Şubat 2018
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Yaşasın Kitap Okumak!

Çocuklara kitap okumayı sevdirmek ve alışkanlık edinmelerini ağlamak için düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri” kapılarını açtı

Yaşasın Kitap Okumak!
Seyhan Kalkan Vayiç

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Kadıköy Belediyesi Çocuk Kitapları Günleri” kapılarını, 31 Ocak Çarşamba günü genç ve çocuk kitapseverlere açtı.  Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcılarından Başar Necipoğlu ile Mehmet Şengül’ün katıldığı açılışa, Kadıköylü çocukların da ilgisi yoğundu. Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu, “Çocuk Kitap Günleri çocukların tatilinin daha dolu bir şekilde geçmesini sağlayacak. Çocuklara kitabı sevdirmek amacıyla yola çıkan bu ve buna benzer çalışmaların  daha fazla olmasını istiyoruz. Anne ve baba çocuğun yanında kitap okumalı. Büyükler kitap okusun ki küçükler de onları örnek alsın.” dedi.

Kitap stantlarını gezen kitapseverlerden Burcu Aksu, bunun çok güzel ve başarılı bir etkinlik olduğunu, etkinlik sayesinde birçok kitaba ulaşabildiklerini söyledi. Aksu, Oğlu Oğuzhan’a üç kitap aldıklarını ve bu tür etkinliklerin devamını dilediklerini ifade etti.

 Asuman Tizer de keyifli bir etkinlik olduğunu ve birçok alternatifin bir arada olduğunu dile getirdi. Tizer, “Çocuklarım kitap okumayı çok seviyor. Bu ve buna benzer çalışmaların devamlı olmasını istiyoruz .” dedi.

Kitap Günleri’nin diğer bir misafiri Büşra Taşkın ise; “Kızım Zeynep’in yaş grubu için çok kitap var. Kızımla birlikte bu tür etkinlikleri çok seviyoruz. Çünkü biz kitap okumayı önemsiyoruz.” diye konuştu.

Çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve kitap okumayı alışkanlık haline getirmek amacıyla yola çıkan ve geleneksel hale getirilen Çocuk Kitap Günleri,  Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisi A ve B Salonları’nda 4 Şubat tarihine kadar kitapseverleri ağırlayacak. 

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