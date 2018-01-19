TV Haberciliği Sertifika Programı başlıyor

Beykoz Üniversitesi’nin düzenlediği TV Haberciliği Sertifika Programı, 3 Şubat’ta Kozyatağı Kültür Merkezi’nde başlıyor

TV Haberciliği sertifika programı sektöre ilgi duyan öğrenciler, kariyer değiştirmek isteyen profesyoneller, ya da mesleğinde kendini geliştirmek isteyen iletişimciler için hazırlanmış bir eğitim programı. Katılımcıların teorik bilgiye gömülmeden, sektörün gerçekleriyle hızla tanışmasını sağlayacak pratik bir eğitim modeli hedeflenmiş.

Tüm modüller piyasadaki haber kanalları model alınarak, tamamen işin uygulamasına yönelik olarak hazırlanmış. Modüllerin tamamı gündemdeki gelişmeler ile gerçek haberlere dayanan teorik ve pratik derslerden oluşuyor.

TV Haberciliği Sertifika Programı, büyük kısmı CNNTÜRK Haber Programları Müdürü Yrd.Doç.Dr. Cansel Poyraz Akyol tarafından olmak üzere, NTV Haber Spikeri Seda Öğretir, Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri Prof.Dr. Nüket Güz ve Doç.Dr. Pınar Seden Meral’in katkılarıyla yürütülecek.

Program, TV haberciliği konusuna merakı olan, bu işin zanaatını öğrenmek isteyen her yaştan insana açık ancak kontenjan 30 kişi ile sınırlı.

Toplam 24 saat dersten oluşan ve 2 hafta sonu sürecek programa yüzde 70 oranında devamlılık gösteren ve program bitiminde profesyonel nitelikte bir televizyon haberi yazan katılımcılara Beykoz Üniversitesi tarafından Televizyon Haberciliği Sertifikası verilecek.

Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında 6’şar saat olarak gerçekleşecek.

Program, Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Sertifika programına katılım payı kişi başı KDV dâhil 1.450 TL. 25 Ocak 2018 Pazartesi gününe kadar yapılacak olan kayıtlarda yüzde 20 erken kayıt indirimi uygulanacak.