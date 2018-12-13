Türk Eğitim Vakfı artık Kadıköy’de

51 yıldır faaliyet gösteren, verdiği burs sayısı 250 bine ulaşan Türk Eğitim Vakfı (TEV) ülke genelindeki 14. şubesini Kadıköy’de açtı

1967 yılından beri faaliyet gösteren TEV, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki şubesini Kadıköy’de açtı. Açılış etkinliği, 12 Aralık Çarşamba günü 10.00’da Suadiye Oteli’nde yapılırken, açılış konuşmasını TEV Anadolu Yakası Şube Başkanı Seda Ekincioğlu’nun ardından TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı gerçekleştirdi.

30 TESİS, 3 YURT...

Yırcalı, ülke genelinde 14. şubeyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti ve şunları söyledi: “Türkiye’nin her ili vakfımız için çok önemli birer merkez. Türkiye’nin her bölgesinde aktif olarak eğitim alma imkânı bekleyen çocuklarımıza destek sağlamaya gayret ediyoruz. Elbette bu gayretimiz eğitim destekçilerimizle anlam kazanıyor. Vakfımıza artı değer katan bağışçılarımız sayesinde TEV’in başarı hanesinde bugün Türk Milli Eğitimi’nin hizmetine sunduğu 30’a yakın eğitim tesisi, 3 kız öğrenci yurdu ve sağladığı 250 bin eğitim bursu bulunmaktadır. Bu sayıları hep daha ileri taşımak niyetindeyiz. Anadolu Yakası’nın bizler için önemi ve potansiyeli bu açıdan çok büyük. Varlıklarını TEV’e vakfeden çok sayıda hayırseverimiz bu bölgede ikamet ediyor.”

BAĞIŞÇILARIN ÇOĞU KADIKÖY’DEN

Yırcalı’nın aktardığı gibi Anadolu Yakası ve Kadıköy, TEV için ayrı bir önem taşıyor. 2017 yılında İstanbul’da TEV bağışçısı olan 22 kişinin 14’ü Anadolu Yakası’nda yaşıyor. 2016 yılına göre bağışçı sayısı yüzde 100 oranında arttı. Bu yıl ise 20 yeni bağışçının 11’i, toplam bağışçıların yüzde 50’den fazlası (129) Anadolu Yakası’ndan. Bu yüzden TEV, 2018 yılında açılacak iki şubeden birini Anadolu Yakası olarak belirledi.

TEV’in 172 bursiyer öğrencisi de bu bölgedeki 10 üniversitede okuyor. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, bölgede planlanan çok sayıda faaliyet olduğunu dile getirirken sözlerini şöyle sonlandırdı: “Eğitim için daha çok insanımızın seferber olmasını sağlamayı hedeflediğimiz bu günlerde Anadolu Yakası şubemiz, umuyoruz bu niyetimizin, ümidimizin ve gayretimizin bir adımı olacak. Şubemizin ilimize hayırlı olmasını diliyor, bugün mutluluğumuzu ve gururumuzu bizlerle paylaşan herkese en içten saygılarımı sunuyorum.”

Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Yırcalı’nın ardından yaptığı konuşmada, “Cehaletle mücadele edildiğinde yoksulluğun da bertaraf edileceğine inanıyoruz. Sosyal devlet olmak demek zayıfın yanında olmak demektir. Bu hedefi yalnızca devletten beklemek rasyonel değildir. Benzer bir hedefle 51 yıl önce, idealleri olan vakıf kurucuları bu vakfı kurmuşlardır. Onlara minnettarız.” diye konuştu.

Özarslan’ın ardından TEV’in ilk kız çocuğu bursiyeri Raset Soyer söz aldı. Soyer, şunları söyledi: “Zor şartlar yaşadığım bir dönemde, TEV’den aldığım bursla üniversite hayatıma devam ettim. İktisat fakültesini bitirdim ve bankada çalıştım. Çok genç yaşta emekli olduktan sonra da iki eğitim kurumunda çalışmaya başladım. Ümitsizseniz, çaresizsiniz, birilerine muhtaç olmak istemiyorsunuz. Ama bir kurum size el uzatıyor. En güzel duygu bence bu. TEV, bana sivil toplumlarda gençlerin elini tutmayı öğretti.”

Kadıköy’de açılacak yeni şubenin tam adresi: Çatalçeşme Mahallesi Bağdat Cad. Turab sok. Ömer Uğur Ata apt. No: 6/2 Kadıköy / İstanbul

KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN DESTEK

TEV, şubeleri aracılığıyla büyümeye devam ederken yeni bir kampanyayla eğitime katkı sunmayı amaçlıyor. ‘Bir Dünya Çiçek’ adını taşıyan kampanyada cenazelerden, düğünlere; açılışlardan, kokteyllere herkesin TEV çiçeklerinden alarak eğitime katkı yapmaları bekleniyor.

Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi de TEV çiçeklerinden alarak eğitime destek veriyor ayrıca sürekli bulundurarak gelenleri bu çelenkleri almaları yönünde teşvik ediyor. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da sosyal medya hesaplarından “Mutlu günlerinizde Nikah Dairemizde Türk Eğitim Vakfı Çiçekleri'ni tercih ederek gençlerin eğitimine katkı sağlayabilirsiniz.” çağrısında bulundu.

Bir gelenek haline dönüştürülmesi amaçlanan bu kampanyaya katılmak da çok kolay. Özel günlerde bu çiçeklerden gönderebilmesinin yanı sıra düğün sahipleri de nikâh şekeri yerine “Bir Dünya Çiçek” sertifikalarından alabilecek. Kampanyanın ayrıntılı bilgisine TEV’in internet sitesinden (www.tev.org.tr) ulaşılabilir.

51. yılında TEV

TEV, 1967 Yılında Vehbi Koç önderliğinde 205 hayırseverin el birliğiyle kuruldu. Kuruluş yılında TEV burslarından 119 öğrenci yararlanmışken, günümüze kadar verilen burs sayısı 250 bine ulaştı. TEV 2018-2019 öğretim yılında yurt içinde yaklaşık 7 bin öğrenciye burs imkanı sağlayacak. Yurt dışında ise şu ana kadar 9 ülke işbirliğiyle bin 821 eğitim bursu sağlandı.

Üstün başarılı öğrencilerin desteklenmesi amacıyla 2007’de başlatılan Üstün Başarı Burs Fonu’ndan bugüne kadar 600’e yakın öğrenciye burs desteği verildi. Üstün potansiyelli öğrencilerin eğitim gördüğü Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) ve 3 kız öğrenci yurdunun aralarında bulunduğu toplamda 27 adet eğitim tesisi, TEV tarafından Türk milli eğitiminin hizmetine sunuldu.

TEV’in Türkiye genelinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Muğla (Bodrum), Tekirdağ, Trabzon ve İstanbul (Anadolu Yakası) olmak üzere 14 şubesi bulunuyor.