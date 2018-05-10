Şeker tadında “Eğitim Sertifikası”

Nikâh şekeri olarak misafirlerine eğitim sertifikası hediye edecek çiftler, çocuklara eğitim verilmesine destek olacak

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), doğal ve kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve geleceklere kuşaklara aktarılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar arasında “Mutlu Gününüzde Umutları Yeşertin” sloganıyla hayata geçirdiği “Nikâh Şekeri Eğitim Sertifikası” da yer alıyor. “Geleceği umutla kucakladık” cümlesiyle başlayan, “yeni kuşakların doğayı ve kültürel mirası korumalarına katkıda bulunduk” cümlesiyle son bulan notun yer aldığı sertifikayı, nikah şekeri olarak tercih edecek çiftler, bir ömür boyu mutluluğa evet dedikleri bu özel günlerinde çocukların eğitimine de destek olacak.

“100 ÇİFT HEDİYE ETTİ”

ÇEKÜL’ün “Bilgi Ağacı” eğitimleriyle yeni kuşakların doğayı, Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini keşfetmelerini ve duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla yılda 3 bin çocuğa eğitim verdiğini dile getiren Nikâh Şekeri Eğitim Sertifikası proje geliştirme sorumlusu Hülya Bozkurt, “Bir yıl içerisinde İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden 100 çift, eğitim sertifikasını nikâh şekeri olarak tercih etti. Eğitim sertifikasını misafirlerine hediye eden çiftler, ‘Bilgi Ağacı’ eğitimin sürdürülebilir olmasını sağladı.” dedi.

“DOĞA VE KÜLTÜREL MİRAS ANLATILIYOR”

ÇEKÜL’ün kurulduğu tarihten itibaren deneyimli eğitmenler tarafından öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz doğa ve kültürel miras dersleri verdiğine dikkat çeken Hülya Bozkurt, sözlerine şöyle devam etti; “Bu eğitimler içerisinde okul öncesi dönemindeki çocuklar için tohumlara yolculuk, ilk ve ortaokul öğrencileri için doğadan öğreniyorum dersi de yer alıyor. Doğadan öğreniyorum dersi, bir saha aktivitesi olarak iki buçuk saat sürüyor. Lise öğrencilerine yönelik de endüstri mirası ve kültürel miras konuları ders olarak anlatılıyor. Öğrencilerin yanı sıra eğitim alan öğretmenler de kendi okullarında müfredatla bağlantılı olarak eğitim aldıkları konuları öğrencileriyle paylaşıyor. Öğrencileri ya da kendileri için eğitim talep eden öğretmenler, bize farklı iletişim yollarından ulaşarak başvuru yapıyor. Biz de yapılan başvuruları değerlendirip bir eğitim programı hazırlıyoruz. Eğitmenler, program çerçevesinde ders veriyor” diye konuştu.