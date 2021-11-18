“Öğrenciler Türkiye’den umudu kesti”

17 Kasım Uluslararası Öğrenci Günü’nü dolayısı ile görüştüğümüz Öğrenci Sendikası üyesi Kardelen Yılmaz, “Öğrencilerin çocuğun yurt dışına çıkmak istemelerinin nedeni Türkiye’den umutlarını kesmiş olmalarındandır” dedi

Türkiye’de öğrencilerin yaşadığı sorunları, 17 Kasım Uluslarrası Öğrenci Günü’nü dolayısı ile Öğrenci Sendikası Üyesi Kardelen Yılmaz ile konuştuk.

“OLAN ÖĞRENCİLERE OLUYOR”

Öğrencilerin birçok sorunu olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Öğrencilerin yaşadığı sıkıntıları yoksulluk, geleceksizlik, işsizlik başlıkları altında dallandırıp budaklandırabiliriz. Öğrencilerin yaşadığı barınma sorunu, yeterli beslenememe sorunu, KYK kredilerinin yetersizliği ve geri ödeme konusunda yaşadığımız zorluklar aslında Türkiye’nin bir gerçeği olmuş durumda. Bu yoksulluğu ‘Ekonomi yönetmeyi bilmiyorlar’ diyerek normalleştirmek ve basite indirgemek çok yanlış. İktidarın kendi içindeki çatışmaları sonucu yaşadığımız bu hayat pahalılığında, olan yoksul halka ve onların okumaya çalışan çocuklarına, yani biz öğrencilere oluyor” ifadelerini kullandı.

UMUTLARI YURT DIŞINDA

Öğrenciler olarak Türkiye’de gelecek göremediklerine vurgu yapan Yılmaz, “Öğrencilerin çoğunun yurt dışına çıkmak istemelerinin sebebi, Türkiye’den umutlarını kesmiş olmalarıdır. Öğrenciler artık mezun olduklarında iş bulamayacaklarını, bulsalar bile gülünç rakamlarla karın tokluğuna çalışacaklarını biliyor. Artık kimse üniversitesine, okuduğu bölüme, üniversite okurken kendine kattıklarına güvenemiyor. Elbette bu yeni bir durum değil. Hatta nitelikli üniversitelerin gitgide azalmasıyla beraber eğitimin para politikalarına gömülmesi aslında bilinçli bir tercih. Çünkü kimse bizi ve geleceğimizi düşünmüyor” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR ÖĞRENCİ YALNIZ KALMAYACAK”

Öğrencilerin birlikte hareket etmesini sağlayan Öğrenci Sendikası’nın geçtiğimiz dönem ulaşım ve yemekhane zamlarına karşı sesini yükselttiğini hatırlatan Yılmaz, “Türkiye’de herhangi bir öğrencinin sorun yaşadığında aklına gelebilecek bir ‘kuruluş’ olmamız için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Öğrenci Sendikası geçmiş dönemlerde de ekonomik krizin yükünü öğrencilerin sırtlamak zorunda olmadığını söyledi. Verdiğimiz tepkiler muhataplarına ulaşmış ve görece istediklerimizi almıştık. Elbette daha iyisini yapabiliriz. Bunun yolu da birlik olmaktan geçiyor. Öğrenci Sendikası, ‘Türkiye’de hiçbir öğrenci yalnız kalmayacak!’ diyerek yola çıktı ve hala bu iddiasını koruyor. Türkiye’de hiçbir öğrencinin yalnız kalmaması için yapmamız gereken sıra arkadaşlarımızı bulmak ve ‘bize’ inanmak” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN 17 KASIM AÇIKLAMASI

Öğrenci Sendikası üyeleri, 17 Kasım Uluslararası Öğrenciler Günü’nde yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla İstanbul Kadıköy’deki Süreyya Operası önünde bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında, öğrencilerin ezberci bir eğitim sistemi ile karşı karşıya kaldıkları, okuldan sonra iş bulma sorunu ile mücadele ettikleri belirtildi.

Kullandırılan kredilerin yetersiz olduğu, barınma sorunlarının yaşandığı hatırlatılan açıklamada, genç işsizliğin rekor seviyeye ulaştığı Türkiye’de bundan en çok üniversite öğrencilerinin etkilendiği ifade edildi.

17 KASIM 9 ÖĞRENCİNİN İDAM EDİLDİĞİ GÜN

Uluslararası Öğrenci Günü, İkinci Dünya savaşı döneminde Almanya’nın Çekoslovakya’da öğrencilere yönelik baskıları sonucu ortaya çıktı. 1939 yılında Prag Üniversitesi’nde Alman işgaline karşı gösteriler yapıldı. Gösterilerde bir öğrenci öldü, bin 200 öğrenci toplama kamplarına gönderildi. Gösterilere katılan 9 öğrenci 17 Kasım 1939 tarihinde idam edildi, Prag Üniversitesi kapatıldı. 1941 yılında Uluslararası Öğrenci Konsülü, 17 Kasım’ın Uluslararası Öğrenci Günü olarak ilan etti.

1973 yılında da Yunanistan’da askeri cuntaya karşı direnen öğrenciler Atina Politeknik Üniversitesi’ni işgal ettiler, 14 Kasım tarihinde kurdukları radyo ile yayın yapmaya başladılar, 17 Kasım tarihinde de tanklarla kampüse giren ordu, sayısı hala tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda öğrenciyi öldürdü.