Kadıköy’den Avrupa’ya kültür yolculuğu 

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, kabul edilen AB Erasmus +projesi ile öğrencilerinin kültürlerarası diyalogu güçlendirmesini hedefliyor

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde İspanya, İtalya ve Slovakya ortaklığı ile “Breaking Boundaries With Culture” adlı okul ortaklığı projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi ve hibe almaya hak kazandı. Türkiye Ulusal Ajansı ile Kadıköy AIHL Okul Müdürü Burhan Öztürk ilgili sözleşmeyi imzaladı. Okulun Erasmus + proje kulübü öğretmenleri, Proje KoordinatörüYaprak Zengin Ateşler başkanlığında çalışmalara başladı.

Kadıköy AIHL İngilizce ve İspanyolca Bölümleri daha önce deABD, İngiltere, Venezüella, Pakistan ve Bosna Hersek ile ortaklık kurup kardeş okul protokollerine imza atmıştı. Okul, hazırladığı AB Erasmus +projesi ile kültürel değerleri proje ortakları İtalya, İspanya ve Slovakya’ya taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda Avrupa kültürel mirasının sosyal ve eğitsel değerleri özellikle sosyal dışlanma riski altında olan öğrenciler için kültürel çeşitlilik ve sosyal diyalog bilinci oluşturuyor. Ayrıca öğrencilerin yabancı dil ve ICT yeteneklerini geliştiriyor. Bu projedeyle hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin tarihi alanları, doğal güzellikleri, giyimleri, yemekleri, dilleri, müzikleri, gelenekleri, ünlü ve önemli insanları keşfedip sunumunu yapması hedefleniyor.

24 aylık bir dönemi kapsayacak olan AB Erasmus + proje süreciyle ilgili tüm detaylar okulun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.