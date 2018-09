Kadıköy’de ders zili çaldı

Yeni eğitim-öğretim yılı ve ilköğretim haftası Acıbadem 60.Yıl Anadolu İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikle kutlandı

Yeni eğitim öğretim yılı için ilk ders zili bugün çaldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın rakamlarına göre, açık öğretim öğrencileri dâhil, devlet okulları ve özel okullarda 17 milyon 749 bin 876 öğrenci ve 1 milyon 75 bin 196 öğretmen bugün ders başı yaptı.

Kadıköy’de de yeni eğitimin ilk ders zili, ilçe yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı açılış etkinliğiyle çaldı. Acıbadem Mahallesi’nde yer alan 60.Yıl Anadolu İlkokulu’nda düzenlenen törene Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant, Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, 60.Yıl Anadolu İlkokulu Müdürü İsmail Halit Ulaş ve Kadıköy’deki siyasi parti başkanları katıldı.

“YENİ YILA HAZIRIZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende ilk konuşmayı Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan yaptı. Yaz mevsimi boyunca okullardaki fiziksel eksikliklerin tamamlandığını ifade eden Aslan, “Kadıköy’de toplam 249 eğitim ve öğretim kurumumuz var. 60 bine yakın öğrencimizle yeni eğitim öğretim dönemine hazır haldeyiz. Bu yıl TEOG sistemi kaldırıldı ve Kadıköy’de tüm ortaokul öğrencilerimiz liselere rahat bir şekilde yerleştiler. Okullarımızda öğrencilerimizin masalarında kitaplarımız ücretsiz bir şekilde bekliyor. Ülkelerin kalkınması kültür, sanat ve sporda başarılı olması sadece eğitimle mümkündür. Eğitim de bir süreçtir. Sadece öğrencilerimizi yetiştirmekle kalmıyoruz onları geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Öğrencilerin iyi bir şekilde yetişmesinde öğretmenlerin büyük rol oynadığını belirten Aslan, “Velilerimize de iş düşüyor. Okullarımıza ve öğretmenlerimize güvenelim. Eğitimin bir süreç olduğunu unutmayalım. Çocuklarımızı başka çocuklarla kıyaslamayalım. Çocuklarımızın iyi bir şekilde eğitilmesi sadece öğretmenlerimizin başarısıyla mümkün değil, bu konuda velilerimizin de çaba göstermesi gerekiyor.” şeklinde konuştu. Aslan, eğitime katkı sağladıkları için Kadıköy Kaymakamlığı’na ve Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

“DOĞAYA SAYGILI ÇOCUKLAR YETİŞTİRMELİYİZ”

Aslan’dan sonra sözü Kadıköy Beleye Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant aldı. Yeni eğitim-öğretim dönemini kutlayarak konuşmasına başlayan Nalbant, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çocuğu gelişim çağına gelen her anne ve baba, çocuğunun geleceğini garanti altına almanın tek yolunun iyi bir akademik eğitimden geçtiğini bilir. Bu nedenle çocuğunu okula getirir. Bu da öğretmenlere büyük bir sorumluluk yükler. Bu sorumluluk hem eğitim müfredatını uygulama hem de her öğrenciye ahlaki değerleri öğretmekten geçiyor. Bu çok kutsal bir misyon aslında. Ben öğretmenlerimizin bu başarıyı sağladıklarını düşünüyorum. Bugün açılış günü olduğu için bir şey daha eklemek istiyorum. Eğitim müfredatını uygularken, aynı zamanda ailesini ve ülkesini seven, doğaya ve her türlü canlıya saygı duyan çocuklar yetiştirmeliyiz. Özverili çalışmaları nedeniyle öğretmenlerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum.”

“ÖĞRETMENLERİMİZE İNANIYORUZ”

Etkinliğin son konuşmasını ise Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan gerçekleştirdi. “Öğretmenler her gün yeni bir bilgiyle ve donanımla okula gelmeliler” diyen Özarslan, “Müdürlerimiz liderlik yapmalılar. Her gün olumlu yönde bir değişim yaşamak zorundayız. Çocuklarımız ve milletimizin geleceği için heyecanlı yöneticiler bekliyoruz. Öğretmenlerimiz bizim için vazgeçilmezdir. Bütün ders araç gereçlerimiz öğretmenlerimiz için kullanılmalıdır. Öğretmenlerimizin en kaliteli şekilde çocuklarımızı eğiteceklerine inanıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ü de yetiştiren Mustafa adında bir öğretmendi. Aziz Sancar’ı da öğretmenleri yetiştirdi. Yeni eğitim- öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Kutlama etkinliği, öğrencilerin okuduğu şiirler ve 4. sınıf öğrencilerinin sergilediği halk oyunları performansıyla tamamlandı. Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan öğrencilerle beraber ilk ders zilini çaldı. Etkinliğin ardından, okula bu yıl kazandırılan Z-kütüphane ve revirin açılışı gerçekleştirildi.

YARIYIL 18 OCAK’TA

Birinci yarıyıl 18 Ocak Cuma günü sona erecek. 4 Şubat’ta ikinci yarıyıla başlayacak eğitim-öğretim dönemi 14 Haziran’da sona erecek.

Bu arada bir haftadır devam eden uyum eğitimine birinci sınıf seviyesinde 1 milyon 299 bin 349, beşinci sınıf seviyesinde 1 milyon 156 bin 546, dokuzuncu sınıf seviyesinde de 1 milyon 203 bin 578 öğrenci katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurs programları da açıklandı. Buna göre, öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018’de, İkinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019’da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019’da alınacak.

Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018’de, ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019’da, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz 2019’da başlayacak.