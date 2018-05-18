Haftalık Bağımsız Gazete 18 Mayıs 2018
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İstanbul Anadolu’dan uluslararası başarı

İstanbul Anadolu’dan uluslararası başarı
GazeteKadıköy

İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri 18-21 Nisan 2018 tarihlerinde İtalya San-Remo, GEF Festivali’nde katıldıkları resim, kısa film, müzik, kısa şiir dallarındaki yarışmalarda finale kaldı. Kadıköylü öğrenciler finallerde ülkemizi başarıyla temsil etti.

Resim öğretmeni Elife Özkan danışmanlığında resim yarışmasına katılan Alinda Nergis, Sarp Gökçeoğlu, Teoman Şirvancı, Damla Elagöz, Avrupa ikinciliği ödülünü aldı.

Kısa Film dalında ise Sevcan Toprak danışmanlığında Eray Doğan, Avrupa ikinciliğini kazandı.

Müzik dalında da müzik öğretmeni Ayla Şimşek Koç danışmanlığında Caner Çam, Nurdan Annaç, Eray Doğan, Derya Öncü, Mehmet Onat Bal ve Cem Uğurlay finale kalarak Başarı Ödülü almaya hak kazandı.

          

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