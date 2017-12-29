Beykoz Üniversitesi’nde Senaryo Yazarlığı Eğitimi başlıyor

Beykoz Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Senaryo Yazarlığı Sertifika Programı Kemal Kenan Ergen’in geniş katılımıyla, Prof.Dr. Simten Gündeş, Ömer Faruk Sorak, İzzet Öz, Öğr.Gör. Şule Bekrioğlu, Müfit Can Saçıntı, Tülay İbak ve Yrd.Doç.Dr. Levent Yılmazok’un katkılarıyla 9 Ocak 2018 tarihinde başlıyor

Beykoz Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Merkezi tarafından düzenlenen Senaryo Yazarlığı Sertifika Programı, katılımcılarını kısa ve uzun metraj film, televizyon dizisi, videoklip ve reklam filmi senaryoları yazmak için gerekli kuramsal ve pratik bilgiyle donatmayı hedefliyor. Eğitim programı kapsamında üniversite öğretim elemanlarının vereceği kuramsal derslere atölye çalışmaları, sinema-televizyon-reklam sektöründen profesyonellerin deneyimlerini aktaracakları dersler ile yıllarını sinema sanatına vermiş yönetmen-senaristlerle gerçekleştirilecek söyleşiler eşlik ediyor. Eğitim programında yer alan dersler tema, sinopsis, tretman, kısa-uzun film senaryosu, televizyon dizisi senaryosu, reklam senaryosu, videoklip senaryosu, çekim senaryosu, karakter yaratma, kahraman ve anti-kahraman, diyalog yazımı, proje oluşturma, sinema göstergebilimi gibi konuları içeriyor.

Eğitmen Kadrosu

Senaryo Yazarlığı Sertifika Programının eğitmen kadrosu Kemal Kenan Ergen, Prof.Dr. Simten Gündeş, Ömer Faruk Sorak, İzzet Öz, Öğr.Gör. Şule Bekrioğlu, Müfit Can Saçıntı, Tülay İbak ve Yrd.Doç.Dr. Levent Yılmazok gibi sinema-tv sektörünün ünlü isimleriyle sinema akademisyenlerinden oluşuyor.

Kahpe Bizans ve Hababam Sınıfı sinema filmleri ile Tatlı Kaçıklar ve Alemin Kralı gibi televizyon dizilerinin senaristi mizah yazarı Kemal Kenan Ergen’in atölye çalışmaları biçiminde yürüttüğü, Vizontele, Sınav, Yahşi Batı, G.O.R.A. ve Aşk Tesadüfleri Sever gibi filmlerin yönetmeni Ömer Faruk Sorak ile Mandıra Filozofu karakterinin yaratıcısı yönetmen-senarist Müfit Can Saçıntı’nın sektör deneyimlerini aktararak katkıda bulunduğu eğitim kapsamında, televizyon program yapımcısı ve ünlü sunucu İzzet Öz videoklip senaryosu yazımı, pek çok televizyon ve radyo kanalının kurucusu yapımcı-yönetmen Öğr.Gör. Şule Bekrioğlu proje oluşturma ve bütçeleme, yapımcı-yönetmen Tülay İbak reklam senaryosu, sinemabilimci Prof.Dr. Simten Gündeş sinema göstergebilimi ve Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Levent Yılmazok senaryo temel kavramları konularında dersler veriyor.

Her Yaştan Katılımcıya Hitap Ediyor

Senaryo Yazarlığı Sertifika Programı, senaryo yazmaya merakı olan, bu işin zanaatını öğrenmek isteyen her yaştan katılımcıya hitap ediyor. Kontenjanı 20 kişi ile sınırlı olan program[1], toplam 36 saat dersten oluşuyor ve 6 hafta sürüyor. Programa % 70 oranında devamlılık gösterip, program bitiminde bir kısa film senaryosu ya da uzun film tretmanı yazan katılımcılara Beykoz Üniversitesi tarafından Senaryo Yazarlığı Sertifikası veriliyor.

Dersler 9 Ocak’ta Başlıyor

Salı ve Perşembe günleri 19.00 – 21.50 saatleri arasında 3’er ders saati olarak gerçekleşecek olan Senaryo Yazarlığı Sertifika Programı 9 Ocak 2018’de başlıyor. Program, Kozyatağı Metro istasyonuna ve dolmuş durağına 10 dakika yürüme mesafesindeki Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde düzenleniyor.