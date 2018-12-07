Haftalık Bağımsız Gazete 08 Aralık 2018
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Başarılı öğrenciler Başkan Nuhoğlu ile buluştu

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, belediyenin gençlik ve çocuk merkezlerinde başarı elde eden öğrencilerle buluştu

Başarılı öğrenciler Başkan Nuhoğlu ile buluştu
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Kuşdili Çocuk ve Gençlik Eğitim, Sosyal Destek Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler Başkan Aykurt Nuhoğlu’nu ziyaret etti.

Öğrenciler, öğretmen ve velileri başkanlık brifing salonunda karşılayan Aykurt  Nuhoğlu ile öğrenciler arasında sıcak sohbetler yapıldı.

Öğrencilerin akademik, sosyal ve sportif alanlarda kendilerini geliştirme, farkındalıklarını artırma, gerçeği keşfe çıkma, yeni düşüncelere biçim verme konusunda desteklendiğini, eksiklerin hızla tamamlanarak, öğrenme ve gelişme olanaklarını, çocuklara özgülük temelinde tamamlayacaklarını belirten Başkan Nuhoğlu şunları söyledi: “Gençler ve çocuklardan sanatsal, estetik, fiziksel yönden gelişmelerine katkı sunacak, tiyatroları, panel ve söyleşileri izlemelerini; çocuk sanat merkezleri etkinliklerine katılarak sanatsal becerilerini, estetik duygularını geliştirmelerini, basketbol, voleybol gibi sporları yapmalarını, yarı olimpik havuzumuzdan yüzme ve diğer su sporları etkinliklerinden olabildiğince yararlanmalarını, sağlam bir fiziki güce erişmelerini istiyoruz.”

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI

Kadıköy Belediyesi Kuşdili Çocuk ve Gençlik Eğitim, Sosyal Destek Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerden Berkay Vapuroğlu, Kadıköy Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi’ne; Seferhan Kaya, Maltepe Şehit İlhan Varank Fen Lisesi’ne; Azra Sarı, Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi’ne; Mehmet Naci Ekşioğlu, Maltepe Kadir Has Anadolu Lisesi’ne girmeyi başardı. Eylül Eser, Darüşşafaka orta ve lise kısmını parasız yatılı okuma sınavını kazanırken Serhat Gürsoy ise İstanbul Matematik Olimpiyatlarına katılma hakkı elde etti.

Üniversite giriş sınavında başarı gösteren öğrencileri de tebrik eden Aykurt Nuhoğlu, öğrencilere Atatürk’ün “Nutuk” kitabı ile Nazım Hikmet ve Attila İlhan’ın şiir kitaplarını hediye etti.

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