Afete karşı her binaya karekod

Kadıköy Belediyesi, olası bir afete karşı Kadıköylülerin toplanma alanlarına hızlı ulaşabilmesi için binalara karekodlu levhalar yapıştırmaya başladı. Şu ana kadar 2 bin 500’e yakın binaya levhalar yapıştırıldı.

Fotoğraflar: Gürbüz Engin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) belediyelere bir yazı göndermiş ve ilçelerdeki deprem toplanma alanlarını gösterecek şekilde levha, sticker, karekod hazırlanmasını önermişti.

Kadıköy Belediyesi de hızlı bir şekilde harekete geçti ve binalara, deprem toplanma alanlarını ve bu alanlara en kısa şekilde nasıl ulaşılabileceğini gösteren levhalar yapıştırmaya başladı. Kadıköy’de toplam 153 toplanma alanı var ve tüm bu alanlar için 30 bine yakın binaya karekodlu levha yapıştırılacak.

Bu levhalar üzerinden ortak bir sistem oluşturulacak ve tüm Kadıköylüler bu sistem üzerinden deprem toplanma alanlarını rahat bir şekilde görebilecek.

İKİ MAHALLE BİTTİ

Çalışmayla ilgili bilgi veren Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı’ndan (BAK Kadıköy) Hakan Özdemir, şu ana kadar 2 bin 500 kadar binaya levha yapıştırıldığını ve önümüzdeki günlerde bu sayının artarak devam edeceğini söyledi.

Şu anda Bostancı ve Kozyatağı mahallelerinde tüm binalar tamamlanırken, 19 Mayıs ve Suadiye mahallelerinde de sona gelindi. Özdemir, levhanın üzerinde Kadıköy Belediyesi Çağrı Merkezi’nin de iletişim bilgilerinin bulunduğunu, levhaların düşmesi durumunda apartman görevlilerinin afet@kadikoy.bel.tr adresine ulaşarak yenisini isteyebileceğini belirtti.

AMAÇ, TOPLANMA ALANINA HIZLI ULAŞMAK

Özdemir’e çalışmanın amacı ve önemini şöyle özetledi: “İnsanların toplanma alanlarını öğrenmesini ve afetlerden önce güzergahları bilmesini amaçlıyoruz. Bu yüzden insanlar, yapıştırılan levhalar üzerinden planlama yapmalılar. Çünkü toplanma alanları, olası bir afet durumunda 72 saati geçirmek durumunda kalacakları alanlar. Karekodlardan, toplanma alanına giden en kısa güzergahı öğrenebiliyorlar. Afet öncesinde mutlaka karekodu telefonlarıyla okutarak bu bilgiye sahip olmalılar.”

Buna benzer uygulamalar farklı belediyeler tarafından da yapılıyor ancak Kadıköy Belediyesi’nin bu çalışması, en kapsamlı örneklerden bir tanesi.

AFETE KARŞI TOPYEKÜN HAZIRLIK

Kadıköy’de deprem toplanma alanları 108’den 153’e çıkarılmıştı. Kadıköylüler, https://webgis.kadikoy.bel.tr/keos/?p=ABIS6_ITRF96 internet sitesi üzerinden de deprem toplanma alanlarını görebiliyorlar. Haritada afetlerde kullanılacak 15 konteyner da bulunuyor. Bu konteynerlerdeki malzemeler de belediye tarafından sürekli olarak yenileniyor.

Harita, Kadıköy’ün tüm mahallelerinde seri şekilde organize olmak, acil müdahale gerektiren alanlara en kısa ve etkili yoldan erişimi ve kaynakların aktarılmasını sağlamak, can ve mal kayıplarıyla hasarları en aza indirgemek amacıyla oluşturuldu.

Afet yönetimi çerçevesinde Kadıköy’deki 21 mahalle, sekiz bölgeye ayrıldı. Bu bölgelere afet yerleşim bölgeleri ismi verildi. Harita üzerinde yeni bilgi akışı ile sürekli veri güncellenmesi yapılıyor. Toplanma alanlarının yanı sıra enkaz döküm alanları, çadır alanları, eczaneler, depolama alanları, hastaneler, polis merkezleri, itfaiye gibi yerler de haritada belirlenmiş durumda.

Kadıköy Belediyesi, afetlerle ilgili hazırlığını en üst seviyede tutmaya çalışıyor. Bu amaçla 2018 yılında da Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Biliçlendirme Parkı açılmıştı. Bu parkta her yaş grubuna özel etkinlikler yapılmış, simülasyonlarla canlı ve interaktif eğitimler gerçekleşmişti. Geçen yıl 36 farklı okuldan 4 binin üzerinde öğrenci ve yetişkinler bu eğitimlere katılmıştı.

Kadıköy Belediyesi Beton Zemin Laboratuvarı da üç binin üzerinde yapının riskli olduğunu tespit etmiş, birçok bina da bu incelemeler sonucunda karar verilerek yıkılmıştı. Riskli yapıların yeniden inşası hala devam ediyor.

OLASI DEPREM SENARYOSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı araştırmaya göre, 7,5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul’da yüzbinlerce binanın orta ve üst seviyede hasar görmesi beklenirken, Kadıköy’de de binaların yüzde 27’sinin hafif, yüzde 10’unun orta, yüzde 2’sinin ağır, yüzde 1’inin ise çok ağır hasar görmesi öngörülüyor.

Böyle bir depremde Kadıköy’de 190 kişinin hayatını kaybedebileceği düşünülürken bu sebeple Kadıköylülerin afete karşı duyarlılığının artırılması gerekiyor.