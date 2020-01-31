Yeşil binaların izinden…

“Yeşil Binaların Ayak İzi” semineri 1 Şubat Cumartesi Tasarım Atölyesi Kadıköy’de

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri ortaklığında düzenlenen “İklimin Ayak İzleri Seminerleri”nin beşincisi başlıyor. Konu başlığı “Yeşil Binaların Ayak İzi” olan seminerin moderatörlüğünü İklim Elçileri Koordinatörü Işık Baştuğ yapacak. Seminerin konuşmacıları ise Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Genel Sekreteri Engin Işıltan ve Demir Enerji Danışmanlık Bina Başkanı Beril Alpagut Kishalı olacak. Işıltan’ın “Yaşanabilir Bir Çevre İçin Yeşil Binalar Sistemleri”ni ve Kishalı’nın “Enerji Verimli Binalar ve Avrupa Birliği Ekseninde Pozitif Enerji Yerleşimler”ini konuşacağı seminerde; kendine yeten sürdürülebilir, yeni nesil enerji, verimli yeşil binaların ekosistemdeki rolü nedir? Yeşil binalar nasıl sertifikalandırılıyor? Binalarda kullanılan malzemeler çevre dostu mu? Enerji verimli yeşil binalar iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı nasıl etkileyecek? Enerji kimlik belgesi nedir? gibi sorulara yanıt bulmak mümkün olacak.

“Yeşil Binaların Ayak İzi” semineri 1 Şubat Cumartesi saat 14.00’te Yeldeğirmeni’nde bulunan Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi (TAK)’ta gerçekleştirilecek.