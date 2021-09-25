Validebağ Korusu için Üsküdar Belediyesi’ne bir ret daha

Validebağ Korusu'nun imar planı hakkındaki yürütmeyi durdurma kararına Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı itiraz ikinci kez reddedildi. Böylelikle mahkeme, toplam beş kararında da belediye aleyhine karar vermiş oldu.

Üsküdar’da bulunan Validebağ Korusu için hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı hakkında, İstanbul 6. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Üsküdar Belediyesi, Validebağlıların yıllarca süren mücadelesine karşılık karara itiraz etmişti. 2 Eylül’de mahkeme, belediyenin itirazını reddetmişti. Belediye bir kez daha karar itiraz etti ancak bu itiraz da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Validebağ Korusu ile ilgili son yürütmeyi durdurma kararı 29 Temmuz’da İstanbul 11. Bölge Mahkemesi tarafından verilmişti.

Son verilen ret kararında şu ifadeler yer aldı: “Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, itiraz istemine konu edilen mahkeme kararı dairemizce de uygun görülmüş olup, itiraz dilekçesinde belirtilen hususlar söz edilen kararın kaldırılmasını gerektirecek mahiyette olmadığından itirazın reddine, dava dosyasının mahkemesine iadesine, 09/09/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi”

Validebağ Gönüllüleri, Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı: “5-0 çünkü 3 karar yürütmeyi durdurma kararı, 2 karar yürütmeyi durdurma kararına itirazın reddi. Tamam, nihai bir karar değil. Yürütmeyi durdurma kararına 2. kez itiraz etmişler. 2. kez reddedilmiş. 5 kere daha itiraz edilse yine haklı olan kazanacak. Adalete güveniyoruz çünkü haklıyız.”

Üsküdar Belediyesi, geçen hafta Validebağ Korusu’na iş makineleri ve kamyonlarla girerek moloz ve kum dökmüş, Validebağlılar, koruyu korumak için nöbete başlamıştı.

Kararın belgesi: