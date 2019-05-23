Haftalık Bağımsız Gazete 23 Mayıs 2019
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Üsküdar’lı öğrencilerden evde tarıma destek

Üsküdar Üniversitesi Öğrencileri “Her Eve Tarım” Projesi ile evde yetiştirilebilen sebze, ot ve bitkilerin çevreye, ekonomiye ve kişisel gelişime katkılarına dikkat çekiyor

Üsküdar’lı öğrencilerden evde tarıma destek
GazeteKadıköy

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri, ülkemizde artan sebze fiyatlarının dünyada yaygınlaşan evde sebze yetiştirme akımına hızlı ayak uydurmamızı sağlayacağı görüşü ile yola çıktı. Öğrenciler evlerde saksılarda nasıl sebze, ot ve bitki yetiştirebileceğini ele alan “Her Eve Tarım” projesini hayata geçirdi.

Projede anaokulu öğrencilerinden üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerine kadar farklı kişi ve gruplar hedef alındı. Pilot okul olarak seçilen Tuzla Keşif Anaokulu’ndaki minikler için tohum ekme ve tarımın hayatımızdaki yeri konusunda bir çalıştay düzenleyen öğrenciler, ilk fasulye yetiştirme deneyiminden sonra çocukların toprakla olan bağlantısının kopmaması gerektiğini vurguladı.

Bu yıl altıncı kez düzenlenen Üsküdar Üniversitesi Uluslararası İletişim Günleri’nde açılan stand ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen akademisyen ve öğrencilere kendi imkânları ile tarım ürünü yetiştirme yöntemlerini ve bunun giderek artan önemini anlattılar.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Halkla İlişkiler Bölümü öğrencileri farklı platformlar üzerinden fasulye, havuç, avokado, tere, maydanoz, roka, marul gibi tarım ürünlerinin nasıl yetiştirebileceği ile ilgili infografik ve videolar paylaşıyor. 

“Her Eve Tarım Projesi” ile büyük bir farkındalık yaratmayı planlayan öğrenciler projenin ilgili vakıf, kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmesiyle daha geniş kitlelere yayılacağı konusunun altını çiziyor.

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