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“Toprağı koru geleceği yaşat”

Kadıköy TEMA Vakfı gönüllüleri toprak erozyonuna dikkat çekmek amacıyla “Türkiye Çöl Olmasın” başlıklı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte 81 ilden getirilen topraklarla sevgi fidanı dikildi

“Toprağı koru geleceği yaşat”
GazeteKadıköy

Görkem DURUSOY

Türkiye’de yaşanan toprak erozyonuna dikkat çekmek, çocuklara doğayı anlatmak ve bilinçli çevreciler yetiştirmek amacıyla 28 Kasım Perşembe günü Kadıköy Faik Reşit Unat Ortaokulu’nda “Türkiye Çöl Olmasın” başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Kadıköy TEMA Vakfı eğitim sorumlusu Mine Yalın tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler 81 ilden getirdikleri topraklarla sevgi fidanı dikti.

Etkinlik için uzun zamandır çalıştıklarını belirten Yalın, “Doğa için gönüllü çalışmak ve toprağın değerini gelecek nesillerimiz olan çocuklarımıza anlatmak çok önemli. Amacımız çocukları sıkmadan eğlenceli bir şekilde çevre bilinci oluşturmak.” dedi.

Toprağın yüz yıllar süren zorlu bir süreçte meydana geldiğini söyleyen Mine Yalın “Toprak ve su yaşamın iki temel kaynağıdır. Yeterli seviyede ağaç olmayan bölgelerde erozyon yaşanır ve toprak en verimli bölümünü kaybeder. Buna sahip çıkmalı ve Türkiye’nin çölleşmesini engellemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik öğrencilerin doğa için hazırlamış oldukları şarkıları söylemesiyle son buldu.

Etiketler; #tema #“Türkiye Çöl Olmasın”
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