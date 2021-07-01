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Sıfır atık tarifleri-5

Çilek sapından omlet, elma kabuğundan sirke, patates kabuğundan cips, bayat ekmekten pizza… İşte atıksız mutfak için tarifler…

Sıfır atık tarifleri-5
Leyla Alp

KIVIRCIK SAPLI CACIK

Malzemeler:

500 gram yoğurt

200 gram kıvırcık sapı

1-2 diş sarımsak

Tarif:

Salata yaparken kullandığınız kıvırcık ve marul sapları da cacık yapmak için kullanılabilir. Marul yıkanıp, süzülür. Yapraklar enine ikiye bölündükten sonra orta irilikte doğranıp, sarımsaklar tuzla beraber ezilir. Yoğurtla karıştırılıp, doğranmış marullar eklenir, karıştırılır. İsterseniz biraz suyla kıvam ayarlayabilir, üstünü naneyle süsleyebilirsiniz.

KARPUZ KABUĞU TURŞUSU

Malzemeler:

Karpuz kabuğu

Su

Kaya tuzu

Sirke

Tarif:

Karpuz kabuklarını yıkayıp yeşil kısmını soyup doğrayın. Cam kavanoza doldurup sirke, tuz ve su ekleyin. (Su karpuz kabuklarını 1 parmak kadar geçmeli) Rengi dönüp olgunlaşıncaya kadar gölge bir yerde bekletin. Karpuz turşunuz 20 gün sonra yemeğe hazır olacaktır.

Etiketler; #sıfır atık #yemek tarifi
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