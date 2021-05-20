Sıfır atık tarifleri-3

Çilek sapından omlet, elma kabuğundan sirke, patates kabuğundan cips, bayat ekmekten pizza… İşte atıksız mutfak için tarifler…

EKMEK MANTISI

MALZEMELER

Bayat ekmek

Yoğurt

Kemik suyu

Domates salçası, karabiber, tuz, sarımsak

Tereyağı

TARİFİ:

Bayat ekmekleri kemik suyunda haşlayıp süzün bir iki dakika beklettikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Bir tavada tereyağını kızdırıp üzerine domates salçası, karabiber ve tuz ilave edip biraz kavurun. Hazırladığınız sosu ilave edin.

MUZ KABUĞUNDAN KEK

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı şeker

200 gram sıvıyağ ya da tereyağı

200 gram yoğurt

2 adet muz kabuğu

Un

Kabartma tozu

Vanilya

Tarçın

TARİFİ

Muz kabuklarını blendırdan geçirin. Yumurtaları ilave edip önce hızlı devirde sonra yavaş devirde çırpın. Şeker ilave edip biraz daha çırptıktan sonra yoğurt ve yağı ilave edin. Kabartma tozu, tarçın, vanilya ve unu ilave edip karıştırın. Karışımı yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına döküp önceden ısıttığınız fırında 180 derecede 30 dakika pişirin. (İsterseniz karışıma ceviz, fındık veya kuru meyve de ilave edebilirsiniz)