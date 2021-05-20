Sıfır atık tarifleri-3

EKMEK MANTISI
MALZEMELER
Bayat ekmek
Yoğurt
Kemik suyu
Domates salçası, karabiber, tuz, sarımsak
Tereyağı
TARİFİ:
Bayat ekmekleri kemik suyunda haşlayıp süzün bir iki dakika beklettikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökün. Bir tavada tereyağını kızdırıp üzerine domates salçası, karabiber ve tuz ilave edip biraz kavurun. Hazırladığınız sosu ilave edin.
MUZ KABUĞUNDAN KEK
MALZEMELER
3 yumurta
1 su bardağı şeker
200 gram sıvıyağ ya da tereyağı
200 gram yoğurt
2 adet muz kabuğu
Un
Kabartma tozu
Vanilya
Tarçın
TARİFİ
Muz kabuklarını blendırdan geçirin. Yumurtaları ilave edip önce hızlı devirde sonra yavaş devirde çırpın. Şeker ilave edip biraz daha çırptıktan sonra yoğurt ve yağı ilave edin. Kabartma tozu, tarçın, vanilya ve unu ilave edip karıştırın. Karışımı yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına döküp önceden ısıttığınız fırında 180 derecede 30 dakika pişirin. (İsterseniz karışıma ceviz, fındık veya kuru meyve de ilave edebilirsiniz)