Şehirleri bahçelendirmek için…

ÇEKÜL, kentlerde kendi bahçelerini yaratmak isteyenler için bir kılavuz kitap olarak “Bahçecinin El Kitabı”nı yazdı

ÇEKÜL Vakfı, Türkiye’de kent bahçeciliğini yaygınlaştırmak için “Bahçecinin El Kitabı” adlı bir kılavuz hazırladı. Online olarak ücretsiz erişime açık olan kitap, farklı uzmanlık alanlarından gelen bir ekip tarafından kaleme alındı. Kitap, hem taze bir başlangıç için cesaret veriyor hem de okuru, dünyadan örneklerle “kent bahçeleri” kavramının geniş sınırlarında bir gezintiye davet ediyor.

Bahçeciliğe ilgi duyan bireylere, mahallelerinde ya da kentsel yaşam alanlarında bir imece hareketini başlatmak isteyen gruplara veya kamusal mekânları etkinleştirmeye çalışan yerel yönetimlere kaynaklık eden kitap, bir temel başlangıç kılavuzu olarak tasarlandı. Rehberde, kent bahçelerinin hayatımızı ve şehirlerimizi nasıl daha iyi hale getireceğini göstermek, kent bahçesi yapmak isteyenlere ihtiyaç duydukları temel bilgileri ve motivasyonu sunmak, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentin planlanmasında kent bahçelerinin nasıl kullanılabileceğinin genel çerçevesi yer alıyor.

KENTİ BAHÇELEŞTİRMEK İÇİN

Faaliyetlerine kültürel ve doğal koruma başlıkları altında devam eden ve sürdürülebilir bir geleceğin doğa ve kültür ile mümkün olacağına inanan ÇEKÜL Vakfı için, kent bahçeleri önemli bir eylem alanı oluşturuyor. Doğa ve kültür eksenli kentsel koruma ve canlandırma stratejilerini yerelde ve yerelin kaynaklarıyla geliştirmeyi ve uygulamayı kendine ilke edinen ÇEKÜL Vakfı, kent bahçelerini Merzifon, Kadıköy, Payas gibi pek çok merkezde bir kentsel müdahale yaklaşımının parçası olarak ele aldı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, kent bahçelerinin önemi şöyle aktarılıyor; “Kent bahçeleri kent dokusu içinde rekreatif amaçlara yönelik bitki yetiştirilmesini sağlayan ortak mikro tarım alanlarıdır. Kentin içinde bulduğumuz küçük boşluklarda, arka bahçelerimizde, apartman avlularında, atıl kalmış arsalarda; yenilebilen sebze/meyve gibi bitkiler, aromatik otlar, süs bitkileri yetiştirmek üzere “bahçeleştirdiğimiz” yerlerdir. İnsanın toprakla, yediği ürünle ve genel olarak doğayla bağlarının giderek koptuğu günümüzde, kent bahçeleri bir imdat çağrısı gibi, kentlerimizde küçük de olsa bir yerde, bu bağları korumaya çalıştığımız alanlar olarak öne çıkıyor. Daha yeşil, daha dayanıklı, daha çok paylaşılan, daha çok komşuluk yaptığımız, daha temiz gıdalarla beslendiğimiz, kaynaklarımızı daha verimli kullandığımız kentleri vadediyor. Bugün tüketmeye dayalı yaşam alışkanlıklarımızın, kendimize ve dünyamıza verdiği zararları her geçen gün daha yüksek sesle tartışıyoruz. Kent bahçeleri tam da bu süreçte, hem daha yaşanır şehirlerin hem de daha üretken bir hayatın anahtarı olarak dünyada yaygınlık kazanmaya başladı.”

ONLİNE ERİŞİM

Kılavuz kitapta, kent bahçelerini listeleniyor. Siz de kitabın güncellenmesine katkı sunmak isterseniz cekul@cekulvakfi.org.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.Bu adresten ücretsiz olarak online indirmek mümkün; https://www.cekulvakfi.org.tr/kitaplar/Bahcecinin_El_Kitabi.pdf