Öğrenciler için doğal tarım bahçeleri

Kadıköy Belediyesi’nden okullarda doğal tarım yapmak isteyen öğrencilere katkı devam ediyor

Bahar yağmurlarının tüm bereketiyle toprağı ıslattığı şu günler, bahçe çalışmaları için en uygun zaman. Kadıköy Belediyesi de öğretmen ve öğrencilerden gelen taleplere bağlı olarak okullarda permakültür, doğal tarım bahçeleri yapma konusunda okullara destek vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Saint Joseph Lisesi öğrencilerinden gelen istek üzerine Fenerbahçe Parkı’nda 900 metrekarelik geniş ve örnek bir permakültür, doğal tarım bahçesi yapan Kadıköy Belediyesi bu yıl da bu konuda okullardan, öğrencilerden gelen talepleri geri çevirmedi. Bu çalışmalarla öğrencilere tarım üretiminin nasıl yapıldığı anlatılırken, öğrencilerin organik tarım, doğal tarım, permakültür bahçeleri ve çevre konusunda bilinçlenmeleri amaçlanıyor.

Kadıköy Belediyesi Fenerbahçe Parkı’ndaki permakültür bahçesinde üretilen organik sebze tohumlarını da okullara temin edecek.

OKULLARDA BAHÇELER YAPILIYOR

Kadıköy Belediyesi kış mevsiminin sona ermesinin ardından okullardaki bahçe çalışmalarına başladı. İnönü İlkokulu bahçesinde, okuldan gelen talep üzerine permakültür bahçesi yapılacak alan belirlendikten sonra oradaki asfalt zemin Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kaldırıldı. Bahçe çevresi için bordür taşlar getirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü de yaklaşık 150 metrekarelik permakültür bahçe alanına tarıma uygun özellikte gübreli toprak getirdi. 6 Nisan’da başlayan bahçe çalışmaları sonunda şimdi bahçe, fidan ve fideleri bekliyor. Bahçeye kıza zamanda elma, kiraz, vişne, armut gibi meyve ağaçları dikilecek. Organik tohumlardan sebzeler de ekilecek. Mayıs ayı ile birlikte bahçenin hazır olması bekleniyor. Temmuz, Ağustos aylarında da hasat yapılacak.

İnönü İlkokulu Sınıf Öğretmeni Selahattin Aldemir, organik tarım bahçesi ve hobi bahçeleri kurmak istediklerini ve Kadıköy Belediyesi’ne bu konuda başvurduklarını, belediyenin de bu konuda kendilerine destek verdiğini söyledi. “Sebze meyve yetiştirmeyi, çocukların doğayı tanımalarını sağlamak istiyoruz. Bu fikir öğrencilerimizle derste aklımıza geldi ve Kadıköy Belediyesi ile görüştük. Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu okula geldiğinde söyledik ve kısa sürede bahçe çalışmaları başladı” dedi.

50. Yıl Tahran Lisesi’nde de Kadıköy Belediyesi gelen talep doğrultusunda organik tarım bahçesi yaptı. Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şubat ayı sonunda okulun arka bahçesinde temizlik ve budama işlemleriyle işe başladı. Bahçe yapılacak yerin tesviyesi yapıldı. 6 Mart’ta toprak çapalaması yapıldı. Okulun temin ettiği yaklaşık 2 kamyon bahçe toprağı da bahçeye serildi. 7 Mart’ta ise bahçeye kayısı, kiraz, elma, erik olmak üzere ilk meyve fidanları dikildi. 18 Nisan’da çilek, reyhan, nane fideleri ve maydanozlar ekildi.

BAHÇE YAPACAKSANIZ ÖNERİLER?

Sebze ekim ve dikimi için bu aylar mevsim koşulları için uygun aylar. Havaların ısınmasıyla birlikte toprağın canlanmaya başladığı bir dönem. Fidelerin, tohumların toprakla buluşması için iklimsel olarak, bahar yağmurları ve uygun ısı koşullarının oluştuğu bir dönem.

Eğer küçük bir bahçem olsun diyorsanız Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü uzmanları birkaç tavsiyede bulunuyor: Öncelikle verimliliği arttırmak için toprağı kontrol etmeli. Eğer verimli durumdaysa toprağın havalandırılarak, gübrelenmesi gerekiyor. Bu mevsimde fide haline getirmek için tohum ekimi yapılır. Nisan ayı gibi tohum ekimine başladıysanız, sulama yapmayı da ihmal etmeden yaklaşık 1 ay içinde ektiğiniz tohumlar fide haline gelir. Ağaçlarda budama ise sonbaharın sonunda ve ilkbahara doğru şubat ve mart ayları arasında yapılır.

0216 542 50 00 numaralı telefondan Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nü arayarak, bahçe yapımı konusunda öğrenmek istediklerinizi sorabilirsiniz.