Müsilaj için Kalamış’ta forum düzenlendi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Marmara’daki müsilaj sorununa dair Deniz Bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam’ın katılımıyla Kalamış Parkı’nda forum düzenledi.

Foruma CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler ve çok sayıda İstanbullu katıldı.

Forumda ilk konuşmayı yapan Prof. Dr. Cemal Saydam, ‘’Marmara Denizi’nin genel bir solunum sorunu var. Artık hiçbir şey getirmeyin diyor. Bu denge böyle kurulmuş, ‘İstanbul’un nüfusu 6 milyonu kaldırır’ denilmiş. Şimdi nüfus 20 milyona çıktı’’ dedi.

“GELEN SULAR MARMARA'NIN ALTINA GİDİYOR”

‘’Bir bardak su var elimizde, tepesine kadar dolmuş. Bir damla su bekliyor ki taşsın” diyen Saydam, “Kanal İstanbul’u yaparsanız onun getireceği organik güç ve oksijen yükü, taştı taşacak denen suya bir bardak daha ilave etmektir. Belediyeler arıtma tesisini kurdular ama çalıştırmadılar. Gelen suyu direkt bastılar. Temizlense de temizlenmese de Marmara’nın direkt altına gidiyor’’ diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Saydam’ın ardından söz aldı ve şunları söyledi: “Siyasetçi olarak bulunduğumuz alanlardaki görevli arkadaşlarımız olarak üzerimize düşeni anlayabilme, öğrenebilme adına bu forum çok kıymetli. Cemal hocamıza bizleri bilgilendirdiği için çok teşekkür ediyorum.”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ise ‘’Çevre derneklerinin görüşleri bizler için çok fazla önemli. Çevre ve Koruma Daire Başkanımız ile birlikte sizleri dinlemeye geldik. Umarım çok faydalı olur bu buluşmalar. Biz aslında bu konuyla alakalı çalışmalara başladık. Bir eylem planı oluşturduk hafta içi açıklanacak oda. 3 ay içerisinde de bu eylem planının aktörleri ve paydaşları kesin olarak belli olacak ve inşallah bu müsilajdan hep birlikte el birliği ile kurtulacağız. Çok teşekkür ediyorum bu etkinliği düzenleyenlere. Hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz’’ dedi.

"SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Kadıköylü tiyatrocu ve oyuncu Cengiz Bozkurt da şunları söyledi: ‘’Yeşil alanlarımıza, sahillerimize sahip çıkacağız. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz buradayız. Her akşam bu parkta çocuklarımız ile birlikte zaman geçiriyoruz. Sadece bu semtin insanları değil sahili olmayan birçok semtin yaşayanları da gelip bu parktan, bu yeşil alandan, bu sahilden yararlanıyor. Biz zaman içerisinde de bu parkın değişim geçirdiğini, İstanbul’un nefes alamayan birçok insanın buraya gelip aileleriyle çocuklarıyla birlikte zaman geçirdiklerini gördük. Bu mücadeleden vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Sahilimize, yeşil alanlarımıza yan yana, omuz omuza durarak sahip çıkmaya devam edeceğiz.’’

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği ve iki saat süren “Şimdi ve Acil’’ adıyla yapılan forum, konuşmaların rapor haline getirilip ilgili kurumlarla paylaşılacağı ifade edildikten sonra sona erdi.