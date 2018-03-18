Munzur Koruma Kurulu ve Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) çağrısıyla toplanan yüzlerce Dersimli, Munzur için Kadıköy’de eylemdeydi. Federasyon adına yapılan açıklamada Munzur Vadisini koruma çağrısında bulunuldu.

Eylem için Kadıköy Süreyya Operası önünde 15.00’da buluşulurken yürüyüş boyunca “Munzur özgürdür, özgür akacak”, “Dersim onurdur, onuruna sahip çık”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atıldı. Federasyon, “Dost düşman herkes bilsin ki, Dersim’de doğa kazanacak” pankartıyla yürüdü.

Ana pankartların yanı sıra Dersimliler kendi dövizleriyle de eyleme destek verirken; genciyle yaşlısıyla tüm renklerini yürüyüşe kattılar.

“Ayağa kalkın, Munzur darda” sloganıyla yapılan çağrıda Munzur’un sermayeye ve çok uluslu şirketlere verilmemesi gerektiği özellikle vurgulandı. Munzur’u yıllardır korumaya çalışan federasyonun yaptığı açıklamada, “Paranın gücüne tapanlar, doğamızı ve yaşam alanlarımızı yağmalayacaklar. Dağlarımızı, derelerimizi, ormanlarımızı, yaylalarımızı alıp, bizleri yersiz-yurtsuz bırakmak, yaşadığımız yerlerden göçe zorlamak istiyorlar. Yağma çabasına karşı karşı, derelerimiz, ormanlarımız, yaylalarımız, inanç ve kültür yerlerimiz sahipsiz değildir" denildi.

Munzur hakkında yıllardır enerji ihtiyacı olduğu yönünde bir iddia var. Bu iddia üzerinden Munzur’a HES projesi ve tüneller yapılması da planlanıyor. Bunun sonucunda vadi suyla dolacak. İnsanların yıllardır çevresinde yaşadığı Munzur, iş makinelerinin uğrak noktası haline gelecek. Maden araması sırasında ise siyanür kullanılacak ve insanların sağlıklı yaşam hakkı tehlikeye girecek.

Basın açıklamasında Munzur’a yapılacak bir müdahalenin kültürel ve insani tüm özelliklerin tahribatına yol açacağına değinidi ve “Zehir solumamak, hayatımıza sahip çıkmak için yıllardır yaşam alanlarımızı tahrip etmek isteyenlere karşı mücadele ediyoruz. HES belasına, taş ocaklarına, siyanüre karşı doğayı ve yaşamı savunuyoruz. Herkesi de bu mücadelemize davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.