Muhtarlık İlk 72 saat’ ile afete hazırlık

Koşuyolu Mahalle Muhtarlığı, “Muhtarlık İlk 72 Saat” adlı bir çalışma grubu kurdu. Ekip, olası bir afete hazırlıksız yakalanmamak için önemli çalışmalar yürütüyor

AFAD, AKOM ve benzeri kurumların eğitim kitaplarında özellikle ilk 72 saatte “kamu kurumlarının afete müdahalesi olamayacağı” belirtiliyor. “Bu nedenle ilk 72 saatte mahalleli/birey kendine yetmeli hayata tutunmalı ve komşular birbirlerine yardım etmelidir.” İfadeleri yer alıyor. Koşuyolu Muhtarlığı da buradan hareketle; ‘İlk 72 Saat’ üzerine çalışmalara başladı. 0 saniyeden 30 dakikaya kadar olan süre içinde yapılacakları öğrenmek, hazır olmak, tatbikat yapmak, aile fert planı hazırlamak gibi çalışmaları gündemine aldı. Muhtarlık bunları, mahalleli birbirini tanıdıktan sonra eğitim ve tatbikat çalışmaları olarak gerçekleştirmeyi planlıyor.

Koşuyolu’nun yeni muhtarı Eylem Bilir konuyla ilgili şunları söylüyor: Japonlar’ın (JICA) 1999 depremi sonrasında hazırladığı İstanbul master planında; ‘Afet hazırlığı bir gönüllülük işidir. Mahalle ve sokak tabanlı bir çalışmadır. Ekip birbirini tanıyan insanlardan oluşur’ ifadesi yer alır. Biz de bu basit ama çok önemli kurala uymak istiyoruz. Yaklaşık 9 bin kişilik bir mahallede süreci başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmalara Kadıköy Belediyesi’nin desteklerini talep ediyoruz.”

KOMŞULUK GÜNÜ KUTLANDI

Mahallelinin birbirini tanımasını ve birlikte faaliyetlerde bulunmasını isteyen Koşuyolu Muhtarlığı, 17 Haziran Komşuluk Günü’nde de bir etkinlik gerçekleştirdi. Kadıköy Kent Konseyi, Kadıköy Belediyesi, Koşuyolu Gönüllüleri, Sosyal Hizmetler ve Kent Yoksulları Çalışma Grubu ve Koşuyolu Muhtarlığı’nın birlikte düzenlediği ‘Komşuluğu Yaşatalım, Koşuyolu’nda Buluşalım’ etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. Koşuyolu Parkı’ndaki etkinliğe Validebağ Gönüllüleri, MAYADER, Koşuyolu Kooperatif Girişimi, Koşuyolu Çevre Gönüllüleri, Acıbadem Pati Melekleri, Kadın Savunma Ağı, Apartman Sahne gibi sivil toplum örgütleri de destek verdi. Tam bir karnaval havasında gerçekleşen etkinlikte atölye çalışmaları, müzik dinletileri, resim atölyeleri, kitap takası, çocuklar için seramik, resim, yüz boyama atölyeleri yapıldı.