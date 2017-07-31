Kullanılmış giysiler çöpe değil kumbaraya!

Kadıköy Belediyesi ilçede ikinci el kıyafetleri kumbaralardan toplayacak, yıkayıp ütüleyip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak

İkinci el kıyafetlerinizi eskidi diye çöpe atmayın. Kadıköy Belediyesi ikinci el kıyafet, tekstil ve ayakkabı gibi giyim eşyalarının geri kazanımı için yeni bir projeyi hayata geçirdi. İlçede belirlenen noktalara yerleştirilecek ikinci el kumbaralarından toplanan kıyafetler yıkanacak, ütülenecek, kullanılabilir hale getirilerek ihtiyacı olanlara dağıtılacak.

İlk etapta ilçede belirlenen 52 noktaya konulacak olan kumbaralardan ilki Kadıköy Belediyesi bahçesine bugün (31 Temmuz Pazartesi) yerleştirildi. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcıları Uygur Çakmak ve Keriman Nalbant kumbaraların ilkinin belediye bahçesine konulması sırasında hazır bulunarak projenin nasıl uygulanacağını anlattı.

Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Uygur Çakmak, “İkinci el mağazamızda ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere böyle bir projeyi gerçekleştirmeyi uygun gördük. Belediye olarak bir firma ile anlaşarak kullanılabilecek giysileri toplayıp, ikinci el mağazamızda ihtiyacı olanlara sunacağız. Kullanılmayanları da geri dönüşüm olarak ilgili yerlere göndereceğiz. Kadıköy’de 52 nokta tespit ettik, ilk etapta buralara bu kumbaraları yerleştireceğiz. Bir tanesi de belediyemizin bahçesinde bulunacak. Hayırseverler tarafından bu kumbaralara bırakılacak ikinci el kıyafetlerin değerlendirmesini yapacağız” dedi.

NASIL OLACAK?

Geri dönüşüm elemanları bu iş için tahsis edilen iki adet toplama aracıyla Kadıköy’deki kumbaraları dolaşarak bırakılan kıyafetleri toplayacak. Haftada en az 2-3 defa kumbaralar kontrol edilecek. Bir konteynerin ortalama 10 çuvaldan fazla kıyafet alma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Toplanan kıyafetler daha sonra kullanılabilir olanlar ve olmayanlar şeklinde ayrılacak. Kullanılabilecek olanlar yıkanıp, ütülenip belediyeye ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere geri verilecek. Diğer taraftan vatandaşlar ikinci el kıyafet bağışlamak istediklerinde de ilgili iletişim numaralarından bu konuda çalışan görevlilere ulaşabilecek. Verilen adresten görevliler ikinci el kıyafetleri alabilecek. Kadıköy Belediyesi’nin 444 55 22 numaralı Çağrı Merkezi’ne giysi ayakkabı tekstil eşyası bağışlamak için başvurulabiliyor. İlçede toplam 100 noktaya giysi ayakkabı tekstil eşyası kumbarası konulması hedefleniyor.