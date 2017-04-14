Haftalık Bağımsız Gazete 15 Nisan 2017
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Kukla gösterisiyle geri dönüşüm

Kadıköy Belediyesi, atık pilleri konu alan “Tapi ile Topi” adlı kukla gösterisini çocuklarla buluşturdu

Kukla gösterisiyle geri dönüşüm
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve ülkemizde atık piller konusunda tek yetkilendirilmiş kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP)’ın ortaklaşa yapmış olduğu kukla gösterisi geçtiğimiz günlerde Caddebostan Kültür Merkezi’nde anaokulu öğrencileriyle buluştu.

Karma Drama tiyatro ekibinin 4-6 yaş grubuna uygun olarak senaryosunu yazdığı kukla gösterisi ‘Tapi ile Topi’ atık pillerin evsel atıklardan ayrı toplanması, çevreye zararları ve geri dönüşümün önemini konu alıyor.  

Kadıköy’de bulunan anaokullarından 315 öğrencinin izlediği kukla gösterisinde; atık pil haline gelen Tapi ile Topi’nin çöp tenekesinden kaçarak Atık Pil Toplama kutusuna ulaşma ve geri dönüşüme gitme maceraları çocuklar tarafından neşe ve ilgiyle izlendi. 

Haber: Hülya Arslan

Fotoğraflar: Yağmur Günel

Etiketler; #kukla gösterisi #atık pil #Kadıköy Belediyesi #anaokulları
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