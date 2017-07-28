Kafes uygulaması zorunluluğu kaldırıldı

İBB Şehir Hatlarının köpeklerin vapurlara kafessiz bindirilmesini yasakladığı uygulama, hayvanseverlerin yoğun tepkisi üzerine kaldırıldı

Şehir Hatları’nın geçtiğimiz aylarda uygulamaya başladığı evcil hayvanların kafessiz ve ağızlıksız vapura binememe zorunluluğu kaldırıldı. Uygulamayla birlikte evcil hayvanıyla birlikte seyahat eden yolcu, beraberinde ağızlığı olmasına rağmen hayvanını kafeste taşımadığı takdirde hiçbir şekilde vapura binemiyordu. Zorunlu uygulama nedeniyle mağdur olan hayvanseverler hem imza kampanyası başlatmış hem de sosyal medyada #vapurlardakafesistemiyoruz etiketiyle uygulamanın kaldırılması için taleplerini dile getiriyorlardı. Hayvanseverlerin yoğun tepkisi üzerine İBB Şehir Hatları, 24 Temmuz Pazartesi günü internet sitesinden yayımlamış olduğu “Evcil Hayvan Taşıma Kuralları” başlıklı duyuruyla kafes uygulama zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Uygulamanın güncellenmesiyle birlikte hayvanseverler, köpeklerini kafeste taşımadan ağızlık takmak koşuluyla vapura bindirebilecekler. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama 12 madde içeriyor. Açıklamanın kafes uygulamasıyla ilgili maddesi ise şöyle; “2- Kafesi olmayan evcil hayvanlar ağızlık takmak koşulu ile gemilerde yolcu salonlarının dışında ve gemi görevlilerinin gösterdiği emniyetli yerlerde sefere kabul edilecektir.”

“SESSİZ KALSAYDIK YAŞAYAMAZDIK”

Gazete Kadıköy olarak kafes uygulaması zorunluluğunun kaldırılması için imza kampanyasını başlatan Özgü İrikök ile konuştuk. Uygulamanın geri çekilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen İrikök, “Kampanya işe yaradığını düşünüyorum evet, bir şekilde sessiz kalsaydık şu anda bu gelişmeleri yaşayamazdık. Gelişmelerden memnununum, güncellenen kurallar en azından uygulanabilir ve kimseyi mağdur etmeyecek düzeyde. Kafes zorunluluğunun kalkması, benim gibi bir sürü kişinin de hayatını normale döndürecektir. Açıkçası Beyaz Masa tarafından alınan son geri dönüş üzerine böyle bir gelişme beklemiyordum, bu nedenle biraz şaşırdım. Uygulamayı geri çekmek yerine kurallar geliştirildi. Umarım bu yeni kurallar çerçevesinde de mağduriyetler yaşanmaz.” dedi.