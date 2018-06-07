Kadıköy’ün yeni Ekolojik Yaşam Merkezi

Kadıköy Belediyesi, Kadıköylüler için yeni bir yaşam alanı olan Kemal Sunal Parkı Ekolojik Yaşam Merkezi’ni 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açtı

Kadıköy Belediyesi, Kadıköylülerin rahat nefes alabileceği park projelerine bir yenisini daha ekledi. Eğitim Mahallesi Hakkı Bey Sokak’ta bulunan alana yapılan Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde açıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışa, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Apartmanların arasında kalan bir alanı park olarak tasarlayıp, mahalle sakinlerine bir yaşam alanı haline getiren Kadıköy Belediyesi, park alanı içine 7’den 70’e bütün Kadıköylülerin kompost eğitimi alabileceği Ekolojik Yaşam Merkezi’ni inşa etti. İmece usulü yapılan, saman balyalarının ve doğal sıvanın kullanıldığı merkezin yapım aşamasında çocuklar da yer aldı. Küçük elleriyle sıva yaptıkları merkezde kompost eğitimi alacak olan çocuklar, ahşaptan yapılan oyuncaklarla oynayıp, park alanı içinde sebze ile mey ekip ve dikecek. Park alanı içerisinde ayrıca, biyolojik gölet, tavuk kümesi, koku ile kelebek bahçesi yer alıyor.

“YAŞAM HAKKINA SAYGI DUYMALIYIZ”

Açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kolektif bir yönetim anlayışına sahip olduklarını, bu anlayışla sanat, spor, eğitim ve çevre alanında projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Aykurt Nuhoğlu, “Türlerin devam edemediği, gıdaların sağlıksız olduğu ve kimyasalların neden olduğu hastalıklar dünyada çok konuşuluyor. Türkiye’de ise bu konular az konuşuluyor. Doğada diğer canlılarla birbirimizin haklarına saygı duyarak yaşamalıyız. Yaşamak için temiz suya, havaya ve toprağa ihtiyacımız var. Bütün bunları el ele verirsek hayata geçirebiliriz” diyor.

“SORUNLARI KONUŞARAK ÇÖZECEĞİZ”

Başkan Nuhoğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Hem bizim besin kaynağımız olarak hem de doğanın kendi dengesi için bu canlıların devamlılığının olması önemliydi. Doğada geri dönüşümün nasıl olduğunu konuşacağız. Ve konuştukça göreceğiz ki yaşamımızda sorunlar basit bir şekilde çözülecek. Birimizin aklında olmayan diğerinin aklında var. Emin olun ki hepimizin aklını bir araya getirdiğimizde büyük bir akıl olur. Bu akıl hem ilçemizdeki hem de ülkemizdeki sorunları çözer. Yenileşme ve sağlıklı bir çevre için ileriye adım atma zamanı.” Başkan Nuhoğlu, açılışa katılan çocuklara hediye olarak kompost verdi.

HER YAŞTAN KADIKÖYLÜ EĞİTİM ALACAK

Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer de yaptığı konuşmasında, kompostun ve geri dönüşümün önemine değinip; "Ekolojik Yaşam Merkezi’nde yer yaştan Kadıköylüye kompost eğitimleri verilecek. Dünya Çevre Günü’nde böyle güzel bir projeyi açmak her çevre müdürlüğüne nasip olmaz. O yüzden çok mutluyuz” dedi.

“30 KATILIMCI İLE SÜRECİ YÜRÜTTÜK”

Kadıköy Belediyesi Etüt Proje Müdürü Leyla Terzi ise; “Bu alan öncesinde daha küçük bir alandı. Daha sonra bir plan tadilatıyla yandaki alan da dahil edilerek büyütüldü. Kompost binasının yapım aşamasında saman balyaları kullanıldı. Kullanmamızın birkaç nedeni vardı. Birincisi doğaya dönüş bilincini yaymak. İkincisi ise samanın ısı yalıtımı ile karbon ayak izini azaltma özelliğinin olması. Kerpiçten tuğlalar ve ahşap kullanıldı. 30 tane katılımcıyla birlikte atölyeler oluşturarak kompost merkezi sürecini yürüttük.” diye konuştu.

Ekolojik Yaşam Merkezi’nde neler olacak?

- Web sitesi üzerinden duyuruya açılan 3 aylık programlarla farklı yaş gruplarına yönelik sürekli eğitim ve atölyeler olacak.

-Kadıköy ilçesi kapsamında yer alan okullara, program dâhilinde hafta içi 09.00 ile 12.30 saatleri arasında “Muhteşem Dönüşüm Esencan” ve “Adımını Yeşil Atan Okullar” eğitimleri verilecek.

- Yetişkin ve dışarıdan katılıma açık eğitim ve atölyeler de hafta içi öğleden sonra ya da hafta sonu için planlanacak.

-2017 Çevre Festivalinde yer alan sivil toplum kuruluşları, inisiyatifler ve platformlardan merkezde ekolojik yaşam ile ilgili farklı konularda eğitimler verilmesi, daha fazla eğitimci ve katılımcıya ulaşılması için destek alınacak.