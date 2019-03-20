Kadıköy’ün iklim elçileri uluslararası konferansa katıldı

Antalya’da düzenlenen 1.Yerel İklim Eylemi Uluslararası Konferansı’na Kadıköy Belediyesi de çevre projeleri ve genç iklim elçileriyle katıldı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi” (İklimİN) projesi Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelenin güçlendirilmesi için kamuoyu farkındalığı ve paydaş kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor. Proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 15-16 Mart’ta Antalya’da düzenlenen “1.Yerel İklim Eylemi Uluslararası Konferansı”, birçok bakanlık ve il müdürlüklerinden katılımcılar ile akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarından, belediyelerden ve özel sektörden 170’in üstünde katılımcıyı biraraya getirdi.

Kadıköy Belediyesi’nin de katıldığı konferansta, ilçede iklim değişikliğinin etkilerini azaltma çabalarını destekleyen ve İklimİN Projesi altında hibe almaya hak kazanılan “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi”nin tanıtımı yapıldı. Yerel düzeyde katılımcılığın en iyi örneği olarak gösterilen projenin çıktılarından olan “Kadıköy Belediyesi İklim Elçileri” temsilcileri ise Meteorolojist Bünyamin Sürmeli’nin moderatörlüğünü yaptığı, Genç İklimcilerin Gözünden İklim Değişikliği konulu panelde, kuruldukları 2018 yılı Mayıs ayından bu yana gerçekleştirdikleri ve katıldıkları faaliyetler ile iklim eylemi alanında yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Örnek projeler ve iyi uygulamaların tanıtıldığı konferans, yerelde iklim finansmanı yöntemlerinin tanıtılmasıyla sonlandı.