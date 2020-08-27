Kadıköy’de temiz gıdaya destek: Mavi Dükkan

Kadıköy’de Mavi Dükkan’ı açan Damla Yılmaz ve Ceren Zaimoğlu organik fındık ezmesi üretirken; suni gübre, tarım ilacı kullanmayan üreticiye de destek oluyor

Organik, temiz gıdaya erişim hala zor ama günler geçtikçe üretenlerin de, bu konuda bilinçlenenlerin de sayısı artıyor. Özellikle Kadıköy’de temiz gıdaya önem veren üretici sayısında artış var. Damla Yılmaz ve Ceren Zaimoğlu da bu konuda adım atanlardan. Damla Yılmaz bize hem 2018 yılında kurdukları Mavi Dükkan’ın hikayesini hem de temiz gıdanın önemini anlattı.

Mavi Çiftlik/Dükkan’ı açmaya nasıl karar verdiniz? Süreci, hikayenizi biraz anlatır mısınız?

Çocukluğumdan beri fındık ezmesini evde kendimiz yapıyorduk. Bir hastalık atlattım, o zamandan sonra da şeker kullanmadığım için, eskiden şekerle yaptığımız tarifi sağlıklı alternatiflerle denemeye başlayıp, en son bir kıvam tutturdum. Şu an Ceren'le birlikte yapıyoruz bu işi, beraber kurduk. Onun ve diyetisyen bir arkadaşımızın motive etmesiyle bu fikir bir işe dönüştü. Daha sonra yakın çevremizden büyük destek gördük ve yola çıktık. İnsanlarla tanıştıkça, "sağlıklı gıda", "temiz gıda" nedir ne değildir kendimizi eğitmeye koyulduk. İşin içine girince bambaşka dünyalar gördük; üretmek, paylaşmak, birbirine destek olmak, beraber yol almak...

Fındık ezmesini yüzde 100 organik yapıyorsunuz sanırım. Fındık ezmesini yapım sürecinizi anlatır mısınız biraz? Marketten satın aldığımız fındık ezmeleri ile sizin ürettikleriniz arasında ne farklar var?

Amacımız "organik sertifika" peşinde koşmak değil. Temiz üreten üreticilerle tanışıp, beraber çalışmak bizim isteğimiz. Temiz derken neyi kastediyoruz; suni gübre kullanmayan, tarım ilacı kullanmayan üretici, kastettiğimiz. Bu tarz üretim yapan bulmak zor ama imkansız değil. Sabretmek ve vazgeçmemek gerekiyor. Çünkü bizim gibi düşünenlerin sayısı da az değil ve gittikçe bu bilinç de çoğalmakta. Fındığımızın bir kısmı organik sertifikalı, yani ona da tamamen karşıyız demiyoruz. Ama gidip, tanışıp, ilişki kurarak ilerliyoruz üreticilerle. Bu noktada güven duymak çok önemli. Mümkün olduğu kadar süreçlerine dahil oluyoruz. Marketten aldığımız ürünle farkları konusu da; biz butik üretim yapıyoruz, sipariş üzerine üretim yapıyoruz. Marketlerdeki ürünlerde raf ömrü uzun olması için kullanılan kimyasallardan bizde yok. Ya da üreticisinin "verim" almak uğruna tarım ilacı kullandığı, toprağı doğayı kirlettiği yöntemler bizde yok.

İLAÇSIZ ÜRETİME KATKI

Kimyasal gübre ve tarım zehri kullanılmayan bahçeyi bulmak zor mu?

Temiz bahçeler bulmak zor ama imkansız değil. Bizim de isteğimiz, toprağı temizlemek, biraz da olsa doğanın dengesini bulmasına yardımcı olmak adına bahçeleri dönüştürmeye yardımcı olmak. Dönüştürmekten kastımız, ilaçsız üretime katkıda bulunmak.

Fındık ezmenizi satın alanlardan size geri dönüşler nasıl?

Fındık ezmemizi alanlardan geri dönüş genelde çok tatlı oluyor. Çünkü daha önce bahsettiğim ilişki kurarak ilerleme, sadece üreticilerle değil, ürünümüzü satın alanlarla da oluyor. İnsanlar daha bilinçli tüketim alışkanlıklarıyla hayatlarını dönüştürüyorlar. Bunun bir parçası olmak mutluluk verici. Tabii ki herkes her şeyin tadını beğenmek zorunda değil, ancak tadını sevip bir de hem kendi tüketim alışkanlıkları konusunda hem de doğa ile paydaş olma konusunda benzer fikirlerle bir araya gelmek, bambaşka bir paylaşım sağlıyor insanlarla aramızda.

Aynı zamanda "Kahvem Termosta" hareketine de destek veriyorsunuz. Bu harekete destek verme sürecinizi, nedenlerinizi anlatır mısınız?

Dükkanımızı açtığımızda aklımızdaydı bu hareketi desteklemek. Sıfır atık yöntemlerinin hepsi desteklemek istediklerimizden. Dükkanımızda, üretim süreçlerimizde de dikkat ediyoruz. Kentte Ekolojik Hayat (Utku Yılmaz), Kadıköy Kooperatifi'nden arkadaşımız. İlk olarak Instagram üzerinden onu ve Kahvem Termosta hareketini de etiketleyerek bir story paylaşmıştık. Daha sonra Kahvem Termosta hareketinin kurucusu sevgili Hale, listeye ekledi bizi de. Muhabbetimiz bu şekilde başladı diyebiliriz.

Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Kadıköy civarı temiz üretim yapan veya bu fikir etrafında toplanan insanlarla yavaş yavaş tanışıp arkadaş olduk. Çok da mutluyuz burada olmaktan. Desteğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz.

Adres: Zühtüpaşa Mah. Hasan Amir Sk. Ateşer Apt. No:15/1C Kadıköy/ İstanbul