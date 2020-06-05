Kadıköy’de “Atıksız Yaşam Hareketi” başlıyor!

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’de atık oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen, Türkiye'nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması olan ‘Atıksız Yaşam Hareketi’ projesini 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde hayata geçiriyor. Hem bu projenin ayrıntılarını hem de belediyenin çevre ile ilgili çalışmalarını Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer ile konuştuk

Korona virüsü, bir anda yaşantımızın en önemli konusu haline geldi. İş, eğitim, beslenme, sağlık kısacası hayatımızın temel taşları ona göre düzenlendi. Bu süreç bize geriye dönüp çevreye ve doğaya ne gibi zararlar verdiğimizi uzun uzun düşünmemizi sağladı. Doğanın ve çevrenin öneminin bilincinde olarak hizmet üreten Kadıköy Belediyesi de gelecek kuşaklara yaşanabilir sağlıklı bir çevre bırakabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. “5 Haziran Dünya Çevre Günü” nedeniyle görüştüğümüz Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer, Kadıköy Belediyesi'nin çevreye yönelik yaptığı çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

“Korona virüsü salgını yaşanmasaydı geleneksel hale gelen çevre festivalimizi bu yıl da Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda ‘Atıksız Yaşam’ temasıyla coşkuyla gerçekleştirecek ve kalbi çevre için çarpanları bir çatı altında toplayacaktık.” diyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer, Kadıköy Belediyesi olarak çevresel kirliliklerin önlenmesi, atık yönetimi ve iklim değişikliği konusunda devam eden proje ve yenilikçi uygulamalarla gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakabilmek için bütüncül bir çevre yönetim sistemi yürüttüklerinin altını çizdi.

“HALK SAĞLIĞINI KORUMAK AMAÇLANIYOR”

Çevre denetim ekibiyle görüntü, gürültü, hava ve su kirliliğinin tespiti ile kalitesinin korunması, elektromanyetik kirliliklerin tespiti ve haritalandırılması çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Şule Sümer, bilgilendirmeyi şöyle sürdürdü; “Amacımız yıllardır toplamakta olduğumuz verilerle vatandaş tarafından görülebilecek bir çevre izleme sistemi oluşturmak. Gürültü ekibimiz gece ve gündüz zaman dilimlerinde gürültü kirliliğine yönelik (mekanik, müzik, inşaatlardan kaynaklı) denetim çalışmaları gerçekleştiriyor. Türkiye’de ilk kez belediyemiz tarafından halk sağlığını korumak amacıyla başlatılan inşaat sahalarında asbest kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların kazanımı çalışmalarımız da yine alanda gerçekleştirdiğimiz denetimler ile devam ediyor.”

“SUYUMUZU VE TOPRAĞIMIZI KORUYORUZ”

“Çağımızın ve çevremizin en büyük problemlerinden olan atıklar konusunu da bütüncül olarak ele alıyoruz, atıkların kaynağından toplanmasına ve geri dönüşümüne yönelik çalışmalar yürütüyoruz.” diyen Sümer, “2008 yılında kurduğumuz Atık Koordinasyon Merkezimiz ile (0216) 414 38 15 nolu telefon numarasından yılda 10 bine yakın talebe cevap veriyoruz. Kağıt, cam, metal ve plastik ambalaj atıkları haftalık periyotlar halinde adreslerden ve uygun noktalara yerleştirilen kumbaralardan toplanıyor. Böylece düzenli depolama sahalarına giden atık miktarı azalıyor. Evlerde biriktirilen bitkisel atık yağlar beş litreye ulaştığında evlerden, az miktarda ise ulaştırılan muhtarlık ve gönüllü evleri gibi kilit noktalarda yer alan toplama noktalarından teslim alınıyor. Bu şekilde su kaynaklarımız korunuyor. Atık piller belirli noktalara yerleştirilen toplama ünitelerinden toplanıyor ve toprak kirliliğinin önüne geçiliyor. Teknolojinin gelişmesi ile neredeyse her evde oluşan elektronik atıklar adreslerden teslim alınıyor. Merkez binamızdaki evsel atık ilaç kutusu ile evlerimizde oluşan atık ilaçların bertarafını sağlamak için vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz. İlçemiz geneline yerleştirdiğimiz 918 farklı türdeki atık toplama ekipmanına 'Atık Getirme Noktalarımız' mobil uygulaması akıllı telefonlara indirilerek ulaşılabilir.” şeklinde konuştu.

EKOLOJİK YAŞAM MERKEZİ

Sıfır Atık Yönetmeliği'nin çıkmasıyla hız kazandırılan çalışmalarla kendi hizmet birimleri ile ilçedeki tüm kamu kurumlarında ve okullarda sıfır atık sisteminin kurulması aşamasında ekipman, uygulama ve eğitim desteği verdiklerine dikkat çeken Sümer, anlatmaya şöyle devam etti; “Çevreye yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın bir ayağı da eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları. Dünya Çevre Günü’nde açılışını gerçekleştirdiğimiz Ekolojik Yaşam Merkezi'nde her yaş grubuna uygun farklı eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Atıkların yeniden hayat bulduğu Beni Baştan Yarat atölyemiz ve çocuklara ekolojik kodlama eğitimleri verdiğimiz Ekolojik Robot Terra ile Uygulamalı Bilim çalışmalarımız, çocukların atıkların yeniden kullanımı, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği gibi soyut konuları eğlenceli maket uygulamaları ile anlamalarına yardımcı oluyor.”

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE

Şule Sümer, “Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı çerçevesinde Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi kapsamında aldığımız AB hibesi ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planlarımızı hazırladık. Paris İklim Antlaşması’nın yeni hedefleri doğrultusunda AB Covenant of Mayors platformunda 2030 yılına kadar (karbon) CO2 emisyon miktarını yüzde 40 oranında azaltmak yönünde iyi niyet taahhüdünde bulunduk. Stratejik planlarımız içerisinde yer alan proje ve faaliyetlerimizin hayata geçmesi için çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

“DÜKKAN” 5 HAZİRAN’DA AÇILIYOR

“Atıksız yaşam, atık üretmeden yaşayabilmek ve sadeleşmektir.” diyen Sümer, 5 Haziran’da açılacak “Dükkan” ile başlatılacak “Atıksız Yaşam Hareketi” hakkında da bilgi verdi. Doğal hayatın sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için bireysel çabalarımızla tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söyleyen Sümer, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Tek kullanımlık ürünleri kullanmayı bırakmak, dönüşebilen sürdürülebilir ürünlerle yaşamak mümkün. İhtiyacımız olmayan şeyleri almayı ve tüketmeyi bıraktığımız zaman doğa için yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden birini gerçekleştirmiş olacağız. Dünyada son on yılı aşkın süredir gelişmekte olan 'Atıksız Yaşam Hareketi' basit bireysel çabaların uygulama adımlarından oluşuyor. Geri dönüşümü olmayan ve doğada yok olmayan pet şişe, plastik torba, pipet, tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık gibi ürünler yerine kendi mataramızı, termosumuzu yanımızda taşıdığımızda, alışverişimizi kendi kavanoz, kap veya bez torbalarımızla yaptığımızda, yemeklerimizi evde kendimiz hazırladığımızda, deterjanlar yerine doğal malzemeli karışımları evde hazırladığımızda, mutfak atıklarımızı evlerimizin balkonunda kompost yaparak ve dönüşebilen atıkları da geri dönüşüme gönderdiğimizde bireysel Atıksız Yaşam Hareketi'nin ilk adımlarını gerçekleştirmeye başlıyoruz. http://cevre.kadikoy.bel.tr/proje/kadikoy-belediyesi-atiksiz-yasam-hareketi adresinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.”

“KADIN EMEĞİNE ÖNEM VERİYORUZ”

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer, “Dükkan”ın Kadıköy Belediyesi’nin Atıksız Yaşam Hareketi’ni destekleyen, tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü, ambalajsız ve ekolojik ürünlere erişim imkanı sunan, döngüsel ekonomiyi destekleyen, tüketiciyle yerel ürünü ve üreticiyi buluşturan Türkiye’nin ilk ve tek yerel yönetim uygulaması olduğunu söyledi ve amacını şöyle anlattı; “Toprağımıza, havamıza, suyumuza sahip çıkıyoruz; yerel tohumlardan, ambalajsız, sağlıklı gıdaları mevsiminde ihtiyacımız kadar alıyoruz. Zehirli kimyasallardan uzak temizlik ürünlerini tercih ediyor, böylece hem kendimizi hem de su kaynaklarımızı daha iyi koruyoruz. Tek kullanımlık plastikler kullanmıyor, arkamızda çöp dağları bırakmıyoruz. Günlük hayatımızda ekolojik ve uzun ömürlü eşyalar tercih ediyor, karbon ve su ayak izimizi azaltıyoruz. Kadın emeğine önem veriyor, zanaatkarlara destek oluyoruz. Tüketim alışkanlıklarımızı olumlu yönde değiştiriyor, farkındalık yaratarak Kadıköy Belediyesi Atıksız Yaşam Hareketi’ne katkı sağlıyoruz. İsraf etmiyoruz, en sade halimizle geçmişten ilham alıyor ve geleceğimize umutla bakıyoruz.”

“MATARANIZDA ÜCRETSİZ İÇME SUYU”

Şule Sümer, “Dükkan'da doğal ham maddelerden elde edilmiş, içeriğinde koruyucu ve zararlı maddelerin bulunmadığı temizlik ürünleri, depozitolu çok kullanımlık ambalajlarda satışa sunulmaktadır. Bir kere aldığınız ambalajınızla tekrar gelip doldurarak temizlik ürününüzü alabilirsiniz. Fiziksel fiş ve faturanın çöp olması sebebiyle, e-arşiv fatura sistemi kullanıyoruz. Doldurulabilir matara fikrinin yaygınlaştırılması için dükkanımızda su arıtma sistemi mevcut olduğundan mataranızla ücretsiz içme suyu temin edebilirsiniz.” diyor.

Dükkan nasıl çalışır?

⦁ Ürünlerimizin tedarik sürecinden satışına kadar atık üretmiyoruz.

⦁ Ürünlerimizi ambalajsız ya da depozitolu ambalajlar ile sizlere sunuyoruz.

⦁ Ürünlerimizi kendi getirdiğiniz ya da Dükkan’dan temin edebileceğiniz yeniden kullanıma uygun kaplarla satın alma imkanı sunuyoruz.

⦁ Ürünlerimizi dilerseniz kendiniz tartabilirsiniz ve paketleyebilirsiniz.

⦁Dükkanda satılan veya satılacak her ürün “Ürün Belirleme Komisyonu” tarafından belirlenmektedir.

⦁ Tüm ürün ve üretici bilgilerine şeffaf şekilde ulaşabilirsiniz.

⦁ Dükkanda ev ve iş yaşamınızda, seyahatlerinizde, hobi ve spor çalışmalarınızda kullanabileceğiniz kullan-at ürünler yerine hayatınızı kolaylaştıracak çok kullanımlık, yerel ve doğal ham maddeden, uzun ömürlü ekolojik ürün alternatiflerini bulabilirsiniz.

⦁ Dükkanda satışa sunduğumuz gıda ürünleri Ürün Belirleme Komisyonu ve tarafsız denetim organlarının incelemesinden geçmiş ekolojik ürün (yerel tohumdan, zehirsiz, mevsiminde üretilmiş) olup, yerel üreticilerden ve kooperatiflerden tedarik edilmektedir.

Dükkanda bulunan ürün grupları

⦁ Günlük yaşam ve seyahat ürünleri

(matara, çelik bardak, balmumu, katlanır çatal kaşık, sefer tası vb.)

⦁ Gıda ürünleri

(ceviz, kahve, nohut, fasulye, bulgur çeşitleri, pirinç vb.)

⦁ Mutfak ürünleri

(meyve sebze filesi, gıda bonesi, lif kabağı bulaşık süngeri vb.)

⦁ Kişisel bakım ve sağlık ürünleri

(tarak, sabun, ipek kese, metal jilet, keten kese vb.)

⦁ Temizlik ürünleri

(sabun cevizi, arap sabunu, çamaşır suyu tozu, organik asitli banyo temizleyici vb.)

⦁ Bebek – çocuk ürünleri

(yıkanabilir bebek bezi, çelik biberon, şimşir mama kaşığı, silikon mama tabağı)

⦁ Evcil hayvan ürünleri

(köpek tuvalet poşeti)