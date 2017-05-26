Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali başladı. 42 kurum ve kuruluşun yer aldığı festivalde söyleşiden, atölyeye, yarışmadan konsere pek çok etkinlik var.

Kadıköy Belediyesi'nin çağrısı ile 42 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatifin stantlarının yer aldığı Kadıköy Çevre Festivali başladı.

Yüzlerce Kadıköylü’nün katıldığı festivalin açılışı Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Ritim Grubu öğrencileri günlük yaşamda kullanılan su bidonları, pet şişe ve plastik kutuları enstrüman olarak kullandıkları ritim gösterisi ile başladı. Çocuk Sanat Merkezi Ritim Grubu öğrencileri süpürge, çöp bidonu, naylon poşet ve bidonlardan notalar çıkarırken Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri de şarkılarıyla onlara eşlik etti.

Festivalin açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “İnsan tüm canlılar gibi doğanın bir parçası. Doğanın dengesi çok küçük de olsa bozulduğu zaman zincirleme bir şekilde herkes bundan etkileniyor. Aslında çok fazla bir şey istemiyoruz. Temiz bir hava, temiz bir su istiyoruz, temiz, organik gıdalar istiyoruz. Bu isteklere yanıt verecek bir gündemin oluşması gerekli. Bu gündemi hep birlikte oluşturabiliriz. Önce kendimizden başlayarak kentte ekolojik yaşam için adımlar atabiliriz. Gündelik küçük alışkanlıklarımızı değiştirerek, doğa için omuz omuza olarak geleceği kazanabiliriz” dedi.

Doğayı ve geleceği etkileyen bütün kararların yaşayanlarla birlikte alınması gerektiğinin altını çizen Nuhoğlu Çevre Festivali boyunca yapılacak söyleşilerin doğanın sahiplenilmesi ve korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

ATIK TOPLAYANLARA ÖDÜL

Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali’nde Kadıköy’de en fazla atık yağ toplayan Sahrayıcedit, 19 Mayıs ve Acıbadem muhtarlıklarına ödül ve plaketleri verilirken, en fazla atık pil toplayan Cenap Şahabettin İlkokulu’na atık pil toplama yarışması birincilik ödülü verildi. Viktor Levi, Ccam atıkları en fazla dönüştüren işletme olması dolayısıyla Cam Dostu İşletme seçildi.

Ayrıca Yırca Köyü Üretici kadınları, Özen Cam Geri Dönüşüm ve Kazanım, Surdurulebiliryasam.Tv, Yeryüzü Derneği’ne onur ödülleri verildi.

FOTOĞRAF VE KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Kadıköy Belediyesi’nin kente ekolojik yaşam pratiklerini desteklemek için fotoğraf ve kısa film alanında düzenlediği ve çok büyük ilgi gören yarışmaların ödüller de, festival kapsamında verildi.

Kısa Film yarışmasında Birincilik Ödülü Bahçe adlı filmiyle İdil Ar Uçaner’e ikincilik ödülü Tıkanma adlı filmiyle Burkay Doğan’a üçüncülük ödülü ise Zamanlar Han’da filmiyle Çağrı İş Bilir’e verildi. Jüri Özel Ödülleri ise Ufuk Erden – SOS , Bilge Kürşat Duman- Vızıltı , Yusuf Tanlık- Organik Komprador’a verildi.

Fotoğraf ödüllerinde Birincilik Ödülü Tuna Akçay , İkincilik Ödülü Yusuf Yılmaz, Üçüncülük Ödülü Serdar Şeker’e verildi. Yarışma kapsamında Mansiyon ödülü de Pınar Aslandağ’a verildi.

Aykurt Nuhoğlu açılış töreninin ardından festivalde yer ala bütün standları dolaşarak bilgi aldı, sohbet etti. Ekşi Maya atölyesinde ekmek yapımı atölyesine katılan Nuhoğlu, Bisiklet Birimi standına da uğrayarak bisiklete bindi.

KARADENİZLİ ÇEVRECİ KAZIM DELAL KADIKÖY’DE

Cumartesi ve Pazar günleri çok sayıda söyleşi ve atölye ile devam edecek festivalde, aralarında Prof. Dr. E. Beyza Üstün, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Ediz Hun, Mine Kırıkkanat gibi çok sayıda ismin yer aldığı söyleşiler dinleyiciyle buluşacak.

Festivalin Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ekolojik mücadele veren konukları da var. Bunlardan birisi de Karadeniz’de HES’lere karşı verdiği mücadele ile bilinen ve daha önce açtığı davalarda mahkemenin bilirkişi ücretlerini ödemek için ahırındaki ineğini satan, banka kredisi çeken Kazım Delal.Kazım Delal Cumartesi günü verdiği mücadeleyi Kadıköy’de anlatacak.

ATÖLYELERDE DOĞAL YAŞAM

Ağaçların altında ağaçların hikayelerinin anlatılacağı festivalde çok sayıda farklı atölye de yapılıyor. Ekşi maya ekmek atölyesi ile ekmek yapımı, doğal yollardan mayonez ve sirke yapımı, Zehirsiz Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Yapımı, uçurtma yapımı gibi değişik atölyelerin yer aldığı festivalde çocuklar için de tiyatro gösterileri olacak.

Bİ TUR BİSİKLET

Festival kapsamında gerçekleşen etkinliklerden biri de bisiklet turları. Kadıköy Belediyesi Bisiklet Birimi’nin parka getirdiği bisikletlerle Özgürlük Parkı içinde tur atmak mümkün. Bisiklet Birimi bisiklete binmeye binmeyenlere de kısa eğitim veriyor.

RİNG SEFERİ

Kadıköy Çevre Festivaline katılmak için Bostancı Gösteri Merkezi ve Haldun Taner Sahnesi Önünden “11.00, 12.00, 14.00 ve 16.00” saatlerinde ring seferleri düzenleniyor.

Festival alanı Cumartesi ve Pazar günü 12.00 - 19.00 saatleri arasında gezilebilecek. Akşam saatlerinde ise programda yer alan etkinliklere katılım gösterilebilir. Festival ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/#anasayfa adresinden ulaşılabilir.

FESTİVALDE NELER YAPABİLİRSİNİZ?

Türkiye'de Güneşin Yeri , Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri , Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa İnsan İlişkileri gibi söyleşilere katılabilirsiniz. Karadeniz’de HES Mücadelesi veren kadınlarla tanışabilirsiniz.

Doğa mücadelesi veren farkındalık yaratmaya çalışan 42 standı dolaşıp bilgi alabilir, sohbet edebilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

Kent Bahçeciliği hakkında bilgi alabilir, kompost ve perma kültür nedir öğrenebilirsiniz.

Yırca Köyü kadınlarının sattığı mis kokulu sabunlardan mumlardan satın alabilirsiniz.

Uçurtma yapmayı öğrenebilir denge atölyesine katılabilirsiniz.

Doğa ile ilgili kitaplar, dergiler satın alabilir ağaçların altında okuyabilirsiniz.

Ekşi Maya yapımı, Tohum Topu Atölyesi, Sirke yapımı, Kedi Evi yapımı gibi ilginç atölyelere katılabilir, tohum takası yapabilirsiniz.

Kadıköy Belediyesi Bisiklet Birim standından alacağınız bisiklet ile park içerisinde (elbette standların olduğu alanda değil) bisiklet turu yapabilirsiniz. Bisiklete binmeyi bilmiyorsanız Bisiklet Birimi’nden temel eğitimi alabilirsiniz.

Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) tarafından gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kent Mobilyaları , Nükleersiz Yaşam Resim Sergisi, Tarım Müzesi, Yeşiladımlar Karikatür Sergisi gezebilirsiniz.

Cumartesi akşamı yapılacak Yeni Türkü konserinde yıldızlar altında gökyüzüne şarkılar söyleyebilirsiniz.