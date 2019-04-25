İskeleye yeni yolcu salonu

Kadıköy’de bulunan Adalar - Beşiktaş iskelesinde restorasyon çalışması devam ederken, iskele önüne inşa edilen büyük konstrüksiyonun yolcu salonu olacağı söyleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen restorasyonun ne zaman sonlanacağı bilinmezken, iskele önüne üstü kapalı dev bir konstrüksiyon yerleştirilmiş durumda. İnşaatı sürdüren taşeron firma çalışanları, iskelenin önündeki bu kısmın yolcu salonu olarak kullanacağını belirtti.

İHALE 2017’DE VERİLDİ

Kadıköylüler, iskelede süren restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir Beşiktaş vapuruna Adalar girişinden ulaşıyor. 4 Nisan’da gazetemizde yaptığımız haberde yetkililer, süren çalışmanın meydan projesiyle bir ilgisi olmadığını, projenin İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından sürdürüldüğünü söylemişti. Proje kararı 2006 yılında çıkarıldı ve ihale 2017 yılında verilerek çalışmalar başladı.

İstanbul’un en eski iskelelerinden olan Kadıköy-Beşiktaş iskelesi, 1926 yılında inşa edilen, 1959’da yenilenen ve 1984–1986 yılları arasında ikinci kez onarılan bir iskele. 2017 yılında yapılan üst kat yenilemesini saymazsak, yapının son restorasyonu 1995’te yapılmıştı.

İskele'nin son halinden fotoğraflar: