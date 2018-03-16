İklim Planı Taslak Programı tartışılıyor

Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi kapsamında ilk taslak eylem raporu hazırlandı. Hazırlanan rapor tartışmaya açıldı

“Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” çerçevesinde hibe almaya hak kazanan Kadıköy Belediyesi’nin projesi devam ediyor. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) çerçevesinde, Türkiye Avrupa Vakfı ve Kadıköy Kent Konseyi işbirliğinde sürdürülen, Kadıköy’de iklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi kapsamında ilk taslak eylem raporu hazırlandı.

Hazırlanan taslak eylem raporu 13 Mart Salı günü Kadıköy Belediyesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonu’nda yapılan “Uzmanlar Danışma Toplantısı” ile duyuruldu.

Toplantıya Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, enerji verimliliği ve iklim değişikliği alanında uzmanlar, akademisyenler, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katıldı.

“BELEDİYECİLİK GELECEĞİN TASARLANMASIDIR”

Uzmanlar Danışma Toplantısında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu çevre ve iklimle ilgili yapılan tartışmaların çok kıymetli olduğunu belirterek “Belediyecilik sadece yol, kaldırım, parklar değil yaşamın gelecekle ilgili tasarlanmasıdır” dedi. Kentin ve geleceğin ihtiyaçlarının bugünden düşünülerek tasarlanmasının önemine dikkat çeken Nuhoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada çok sert bir iklim var. Bu sert iklimin yumuşamasını sağlayan şey gerçek ihtiyaçların konuşulmasıdır. Bu tür çalışma ve projelerle gerçek ihtiyaçların konuşulması sağlanacak”

Toplantıda taslak rapor üzerinden yerele uygun çözüm önerileri ve hedefler tartışmaya açıldı ve Kadıköy için uygun hedefler konuşuldu.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı, Danışma Toplantıları aracılığıyla Kadıköy halkı ile tartışılmaya devam edecek. Danışma toplantıları, 2 tur halinde ve 3 hafta sonu boyunca, 30 yaş üzeri 150 kişi ve 18-29 yaş arasındaki 150 kişinin (Kadıköy vatandaşları) katılımıyla organize edilecek. Toplantılar esnasında katılımcılara iklim değişikliği konusunda eğitim verilerek olası senaryolar ve gerekli eylemler hakkında bilgilendirilecek ve katılımcıların taslak plana ilişkin görüş ve önerileri alınacak.