İklim krizi Yeni e’de

“Keder ki ziyaret etmendir

Evinin enkazını rüyanda”

Yeni e’nin Eylül sayısı Kobaneli şair Vidad Nebi’nin bu dizeleriyle açılıyor. Bu, yeni sayının ana gündemine de uygun bir girizgâh çünkü kapitalizmin elinde giderek daha da hızla enkaza dönen dünyanın haline odaklanıyor Yeni e.

‘Kriz İkliminden İklim Krizi’ne başlığı altında ele alınan dosya yazılarında kapitalizmin doğuşuyla başlayan doğa tahribatının neden başta işçi sınıfı olmak üzere bütün toplum için hayati bir mücadele alanı olduğu, yapılan onca uluslararası anlaşmanın yine uluslararası tekellerin gücü karşısında nasıl etkisizleştiği, Türkiye’de hoyratça uygulanan madencilik örneklerinin doğaya ve insana verdiği zarar, iklim krizinin tarım ve gıda alanlarında getirdikleri, sinema ve edebiyatın ‘mahvolmuş dünya’sı, çevre merkezli mücadeleler ve Sovyetler Birliği’nde iklim üzerine yapılan çalışmaların deneyimleri aktarılıyor. Dosya yazarları Önder Algedik, B. Sina Güneş, Özer Akdemir, Atakan Büke, Hüseyin Köse, Bengü Aydın Dikmen ve Nedim Yılmaz.

Yeni e’de Vidad Nebi’nin Mehmet Hakkı Suçin tarafından çevrilen şiiriyle birlikte, Şükrü Erbaş, Arif Berberoğlu, Hülya Deniz Ünal, Önder Çolakoğlu, Naile Dire, İhsan Baran, Toygar Kaya, Cenk Kolçak, Emrullah Alp ve Ahmet Emin Atasoy çevirisiyle Rositsa Kopukova şiirleri yer alıyor. Yeni sayının öyküleri ise Ercan y Yılmaz ve Sevtap Ayyıldız’a ait.

Dergide ayrıca Mehmet Ergün, ‘Aydınlıkçı Ressam’ Sam yazısıyla resim sanatının ülkemizdeki en gizemli sanatçı portrelerinden birini aktararak okura ilginç bir sürpriz yapıyor.

Burak Bağçeci’nin Hakan Güngör’le ‘Biz Güzel Bir Aileyiz’ kitabı üzerine yaptığı ‘Öyle Mahalleler O Yıllarda da Yoktu’ başlıklı söyleşi de yeni sayıda okunabilir.

Yeni e ayrıca bu aydan itibaren Aslı Alpar’ın ‘Dikenli Çizgiler’ başlıklı çizgi köşesine de yer veriyor.