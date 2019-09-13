Haftalık Bağımsız Gazete 13 Eylül 2019
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Hep birlikte çöp toplamaya

Yoğurtçu Parkı ve Moda sahili gönüllülerin desteği ile temizlenecek

Hep birlikte çöp toplamaya
GazeteKadıköy

21 Eylül’de eş zamanlı olarak Türkiye’nin 81 ilinde düzenlenecek etkinlik için her ilde ayrı ayrı temizlik noktaları belirlendi. İstanbul’dan da birçok ilçenin yer alacağı etkinlikte, Kadıköy’den Yoğurtçu Parkı ve Moda sahili gönüllülerin desteği ile temizlenecek.

Tüm dünyada katı atık haritaları içinde işaretlenmiş alanların temizliğinin yapılması ve çevre bilincinin aşılanmasını amaçlayan Haydi Yapalım (Let’s Do It) Hareketi, 2008 yılında Estonya’da başladı. Bugün 112 ülkede etkinlik gösteren ve her yaş aralığından gönüllüsü bulunan hareketin çevre konusunda farkındalık oluşturmak, temiz bir çevre sağlamak, çöp körlüğünü yenmek ve sürdürülebilir projeler üretilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlediği etkinlikleri bulunuyor. 2018 yılında 158 ülkede aynı anda yapılan etkinlik 17 milyon kişiye ulaştı. Geçtiğimiz yıl 3 Mart’ta da 50 bin kişi 10 bin ton çöpü 5 saatte temizleyerek rekor kırmıştı.

Etiketler; #çöp temizleme #Haydi Yapalım (Let’s Do It)
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