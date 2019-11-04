“Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik yutuyoruz”

Atıkların Ayak İzi Semineri’nde konuşan Kadıköy Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşe Nihan Ayışık, “Bir haftada ortalama bir kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik yutuyoruz, sebebi de kullandığımız pet şişeler” dedi

Haber:Simge KANSU

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen “İklimin Ayak İzleri Semineri”nin ikincisi olan “Atıkların Ayak İzi Semineri”, 2 Kasım Cumartesi günü Kozyatağı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kadıköy Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşe Nihan Ayışık, Greenpeace Okyanus ve Plastik Sorumlusu Nihan Temiz Ataş ve Türk İşi Minimalizm öncüsü Hale Acun Aydın, atıkların hayatımıza ve çevreye etkisini anlattı.

Kadıköy Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşe Nihan Ayışık, doğrusal ekonomi modeli, çevre kirliliği, plastik atık gibi konuları ele aldığı sunumunda çevre kirliliğinin en büyük sebebinin atıklar olduğunu belirtti. Ayışık, “Bir haftada ortalama bir kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik yutuyoruz.” dedi ve bunun sebebi olarak da kullandığımız pet şişeleri gösterdi.

“KENDİMİZİ YOK EDİYORUZ”

Doğada bir şeyi kullanılmaz hale getiren tek canlının insan olduğunu vurgulayan Ayışık, her canlının atığının olduğuna fakat hiçbirinin doğaya zarar vermediğine dikkat çekti. “Dünyayı yok etmiyoruz, kendimizi yok ediyoruz.” diyerek söze devam eden Ayışık, dünyanın varlığını bir şekilde devam ettireceğini fakat içinde yaşayan insanların böyle giderse varlığını devam ettiremeyeceğini söyledi.

Ayışık konuşmasının devamında çöpü çöpe atmanın yeterli olmadığını, insanların atık miktarını azaltması gerektiğini vurguladı. Bunu da tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek başarabileceğimizi belirtti. Sunumda ayrıca yurt dışında bulunan sıfır atık dükkânları ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

“Dünyada üretilen plastiklerin sadece yüzde 9’u geri dönüştürüldü, bu çok az bir rakam” diyen Ayışık, tek kullanımlık plastikleri kullanmamamız gerektiğini vurguladı.

“DENİZLER DAHA FAZLASINI KALDIRAMAZ”

Greenpeace Okyanus ve Plastik Sorumlusu Nihan Temiz Ataş deniz canlılarındaki mikroplastik oranlarından bahsetti. Her iki balığın birinde mikroplastik bulunduğunu aktaran Ataş, mikroplastik oranı en yüksek olan canlının kefal olduğunu vurguladı. Denizdeki çöplerin yüzde 80’ini plastiklerin oluşturduğunu söyleyen Ataş “Denizlerimiz daha fazla plastiği kaldıramaz.” ifadelerini kullandı.

“1950’lerden bu yana yaklaşık 8.3 milyar ton plastik üretildi ve 5 trilyon plastik parçası okyanuslarda bulunmakta.” diyen Nihan Temiz Ataş harekete geçmek için neler yapılabileceği hakkında bilgi paylaştı.

Son sözü Türk İşi Minimalizm öncüsü Hale Acun Aydın aldı. Alışkanlıklarımızı nasıl değiştirebileceğimizden bahseden Aydın, çocuk sahibi olduktan sonra yıkanabilir bebek bezleri kullandığını söyledi. Bundan 10 yıl önce “az çoktur” mantalitesiyle yola çıkan ve sadeleşmeyle tanışan Aydın, sosyal medyada “kahvem termosta” ve “İstanbul matara” hareketlerini başlattı. Aydın, “kahvem termosta” hareketinden sonra toplamda 150’den fazla mekâna bu hareketi yaydıklarını söyledi.

Etkinliğin sonunda katılımcılarla beraber çevre kirliliği ve alınacak önlemlerle alakalı beyin fırtınası yapıldı.