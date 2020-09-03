Eşyalarınızı ileri dönüştürün!

Çöpe atmayı planladığınız, vadesi dolmuş ürünleri ileri dönüşümle tekrar faydalı bir hale getirebilirsiniz. Upcycle Turkey’in kurucusu Derya Yenilmez “Yeniden kullanmaktan korkmayın” diyor

Artık kullanılmayacağını düşündüğünüz ürünleri yeniden tasarlayarak farklı bir ürüne dönüştürebileceğinizi biliyor musunuz? İleri dönüşüm ile elinizde var olan eşyaları çöpe atmak yerine kullanım alanını değiştirerek faydalı bir eşya haline getirebilirsiniz. Örneğin, yoğurt kabından saksı, kopan düğmelerinizden takı, cam şişelerinizden ise kalemlik yapabilirsiniz. Tamamen hayal dünyanıza kalmış her şey. Biz de ileri dönüşüm anlayışı üzerine kurulmuş Upcycle Turkey’in kurucusu Derya Yenilmez ile konuştuk.

Derya Yenilmez, ileri dönüşüme ilgi duyduğunda bu alanda ürünler ortaya koyan birçok insan olduğunu fark ettiğini söylüyor. Yenilmez “Bazıları bu işi çevre sevgisi ile gönüllü olarak boş zamanlarında yapan; bazıları çevreye duyarlı bu üretim yöntemi ile ürettiği ileri dönüştürülmüş tasarım ürünlerini satışa sunacak bir girişimde bulunan; bazıları ise bunu bir sanat olarak ele alan çok sayıdaki insanın birbirinden güzel hikayeleri vardı.Tüm hikayelerin ortak noktası ise sürdürülebilir hayata yönelik bir adım atma dürtüsü idi.” diyor.

ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM

Bu alandaki insanların biraraya gelerek seslerini duyurabileceği, paylaşarak, birbirinden öğrenerek gelişebileceği bir platform hayal ettiklerini söyleyen Yenilmez, Upcycle Turkey’i bu hayalle kurduklarını dile getiriyor. Yenilmez “Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmezsek, geleceğin hiç de parlak olmadığının sinyallerini dünyamız bize ciddi şekilde vermekte artık” diyor.

Sürdürülebilir bir hayat için evlerde yapılabilecek ileri dönüşüm örneklerini web sitelerinden ve sosyal medyadan paylaştıklarını söyleyen Yenilmez “Paylaştıkça çoğaldık ve çoğaldıkça hep birlikte daha çok şey paylaşmaya başladık. Çevre festivallerinde, tohum takas şenliklerinde atölye çalışmaları yaptık. Çocuk, genç, yaşlı birçok insan ile biraraya gelme fırsatı bulduk” diyor.

İleri dönüşüm ile üretilen ürünlerin, düşük bir kalitede olduğu yönünde bir algının olduğunu söyleyen Yenilmez, bu algının yıkılması gerektiğini ifade ediyor. “İleri dönüşüm geçerli ve sürdürülebilir bir hayat için gerekli olan, tasarıma dayalı, çevreye duyarlı bir üretim yöntemidir” diyen Yenilmez, yeniden kullanmaktan korkmamamız gerektiğini söylüyor.

SMA HASTASI ÇOCUKLARA BAĞIŞ

Upcycle Turkey her hafta bir tema belirliyor. Bu tema özelinde de çeşitli ürünler paylaşılıyor. Bazen tema cam şişeler oluyor, bazense yoğurt kapları. Geçen hafta ise farklı olarak tema “iyilik haftası” olarak belirlendi. Kişiler ileri dönüşüm yoluyla ürettiği tasarımları SMA hastası çocuklar yararına satışa sundu. Ürünleri almak isteyenler ise SMA hastası çocuklara bağışta bulundu. SMA hastası çocukların seslerini duyurmak için ve konuya dikkat çekmek için böyle bir şey yaptıklarını söyleyen Yenilmez “Miniklerimizin seslerinin daha çok kişiye ulaşmasıydı amacımız. Tedavi için toplanması gereken tutar ciddi bir tutar, hala her türlü desteğe ihtiyaçları var. SMA hastası çocukların aileleri, bağış yapabilmek için çeşitli ürün satış platformları oluşturmuş durumda. İyilik haftası bittikten sonra bize ulaşan talepleri bu platformlara yönlendirdik. Keşke herkes eşine dostuna hediye alırken öncelikle bu platformları kullansa ve bağış yaparak ürün temin etmeyi önceliklendirse.” diyor.

Web sitesi: upcycleturkey.com / Instagram: @upcycleturkey