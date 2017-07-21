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Ekolojik binada çalışmalar sürüyor

Kadıköy Belediyesi’nin Eğitim Mahallesi’ndeki Ekolojik Yaşam Parkı ve Kompost Eğitim Merkezi inşası devam ediyor

Ekolojik binada çalışmalar sürüyor
GazeteKadıköy

Samandan balyalarla özel mimari tekniklerle yapılan Ekolojik Yaşam Parkı ve Kompost Eğitim Merkezi’nin inşaatı sürüyor. Gelinen aşamada bina önemli ölçüde tamamlandı. Binanın duvarları ve çatısı yapıldı. İç ve dış duvarların çıtalama işlemi yapılırken, duvarın içyapısı killi çamurla karıştırılan samanlarla dolduruldu. Bu hafta kontrolleri yapılacak. Sonraki hafta binanın iç ve dış duvarlarının sıva işlemi doğal bir sıva ile kaplanacak.

Toplamda 60 metrekare alan üzerine inşa edilen Kompost Eğitim Merkezi binası, içinde gerçekleşecek ekolojik yaşam ve Muhteşem Dönüşüm Solucanla Kompost eğitimlerine uygun şekilde ekolojiyi gözeten, sürdürülebilirliğin sağlandığı, biyo-iklim odaklı tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlandı.

Etiketler; #ekolojik bina #kompost
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