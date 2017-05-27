Doğa için şenlikli gün

‘Doğa emek verenler’ sloganıyla yapılan Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali, ikinci gününde şenlik havasında geçti. Kadıköylüler yemyeşil Özgürlük Parkı’nda doğa için doğanın içinde bir gün yaşadılar

Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali sürüyor. Festivalin ikinci gününün, ılık bir cumartesiye denk gelmesini fırsat bilen Kadıköylüler, çocuklarını da yanlarına alarak festivalde hoş vakit geçirdi. Geçtiğimiz günlerde ‘dünyanın en iyi şehir parklarından biri’ seçilen Göztepe’deki Özgürlük Parkı’nın yemyeşil atmosferinde, doğa için farkındalık yaratmaya çalışan 42 kurum ve kuruluş stand kurdu. Festival katılımcıları bu standları ziyaret ederek, doğa için yapılan çalışmaları tanıdı, bilgilerini pekiştirdi, imza kampanyalarına katıldı.

Festivalin konukları

Festivalin Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ekolojik mücadele veren konukları da var. Yırca köyünden gelen kadınlar kendi ürettikleri, mis kokulu sabunları ve mumları satışa sundu. İstanbul’un çeper semtlerinden de gelenler vardı. Şile’li kadınlar kendileri ürettikleri ürünleri konuklara tanıttı. Kadıköy’ün üretken kadınları da el emeği ürünlerini Potlaç standına gelenlere sundu. Validebağ Gönüllüleri’nin standında ise mahalle sakinlerinin kendi bahçelerinde büyüttükleri ağaç fidelerinin satışı yaparken, Kalamış Marina’nın imara açılmasına karşı yürütülen kampanya da imzaya açıldı.

Ekmek nasıl yapılır?

Festival süresinde neredeyse her standta bir atölye yapıldı. Yeryüzü Derneği ekşi mayadan nasıl ekmek yapılacağını anlattı, Doğa Derneği kuş gözlemi hakkında bilgi verdi. Çekül Vakfı tohum çimlendirmenin yöntemlerini paylaşırken, Karadeniz İsyandadır Platformu ağaçların hikayelerini aktardı. Festivalde atölye alanı da gün boyu hiç boş kalmadı. Kadıköy Hayvan Dostları Platformu kedi evi yapımını örnekle gösterdi, Ulusal Tohum Takas Merkezi tohum takası etkinliği yaptı. Oyuncak Kadın Tohum Derneği’nin atölyesine katılanlar tohum topu yaptılar.

Çocuklar için doğa

Festivalde çocukları için de pek çok etkinlik yapıldı. Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürlüğü çocuklara solucandan kompost yapmayı öğretti. Tahta oyuncaklar üreten Bostancı’daki ‘Gel Oyna’ isimli oluşumun standında, çocuklar doğaya dost oyuncaklarla oynama fırsatı yakaladı. ‘Okul Öncesi Akademi’ oluşumu da festival alanında kurduğu ‘Mini Tarım Müzesi’nde çocuklara tarımı anlattı. Çevre temalı kukla gösterileri, kitap okumaları da çocuklar için yapıldı.

Karadenizli ‘Yurttaş Kazım’ Kadıköy’de

Festivalde etkinlikler, uygulamalar olduğu kadar doğa farkındalığına yönelik konuşmalar da yapıldı. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, küresel iklim değişikliği ve etkilerini kendine has eğlenceli üslubuyla aktardı. Sinema sanatçısı, çevre aktivisti Ediz Hun da sosyoekonomik kalkınmada doğa-insan ilişkileri konusunu anlattı. Kadıköy’e Rize’den gelen bir konuk da vardı; Kazım Delal, namı diğer ‘Yurttaş Kazım’. Yöresindeki HES’e karşı 10 yıldır mücadele veren Kazım Amca, deneyimlerini Kadıköylülerle paylaştı.

Kadıköy Çevre Festivaline katılmak için Bostancı Gösteri Merkezi ve Haldun Taner Sahnesi Önünden “11.00, 12.00, 14.00 ve 16.00” saatlerinde ring seferleri düzenleniyor. Festival alanı yarın da 12.00 - 19.00 saatleri arasında gezilebilecek. Festival ile ilgili ayrıntılı bilgiye cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/#anasayfa adresinden ulaşılabilir.